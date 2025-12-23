Как будут регулировать криптовалюту в России? Отвечает ЦБ

Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в Правительство.

Квалифицированные инвесторы смогут покупать любые криптовалюты, кроме анонимных. А вот неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве. Также им разрешили покупать криптовалюты на сумму не более 300 тысяч рублей в год через посредника.

Цифровые валюты и стейблкойны можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. Покупать или продавать крипту можно будет только через биржи, брокеров и доверительных управляющих.

Резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и переводить ранее купленную криптовалюту через российских посредников за границу, но с уведомлением налоговой службы.

«Новое регулирование затронет и рынок цифровых финансовых активов (ЦФА). Оборот ЦФА и иных российских цифровых прав (утилитарных, гибридных) будет разрешен в открытых сетях. Это позволит эмитентам свободно привлекать инвестиции из-за рубежа, а клиентам — приобретать ЦФА на условиях, не худших, чем приобретение криптовалюты», — сообщили в пресс-службе Банка России.

Подготовку законодательной базы должны завершить до 1 июля 2026 года. А с 1 июля 2027 года планируют ввести ответственность за нелегальную деятельность посредников на рынке криптовалют по аналогии с ответственностью за нелегальную банковскую деятельность.