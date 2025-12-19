Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Финансы
  • News
Финансы

Поделиться:

Банк России в пятый раз за год понизил ключевую ставку — до 16%.

Ранее она держалась на 16,5 %.

Shutterstcok

19 декабря На заседании Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Это уже пятое последовательное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с июня.

Главным аргументом стало замедление инфляции. Ее годовой показатель в ноябре снизился до 6,6% с октябрьских 7,7%. В аналитическом бюллетене регулятор отмечает также существенное замедление месячного роста цен (с поправкой на сезонность). По итогам года инфляция ожидается в диапазоне 6,5–7%.

В сообщении также ссылаются на постепенное улучшение ситуации на рынке труда, где замедлился рост заработных плат, что в перспективе должно снизить устойчивое инфляционное давление.

Следующее заседание запланировано на 13 февраля 2026 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: