Банк России в пятый раз за год понизил ключевую ставку — до 16%.

19 декабря На заседании Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16% годовых. Это уже пятое последовательное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с июня.

Главным аргументом стало замедление инфляции. Ее годовой показатель в ноябре снизился до 6,6% с октябрьских 7,7%. В аналитическом бюллетене регулятор отмечает также существенное замедление месячного роста цен (с поправкой на сезонность). По итогам года инфляция ожидается в диапазоне 6,5–7%.

В сообщении также ссылаются на постепенное улучшение ситуации на рынке труда, где замедлился рост заработных плат, что в перспективе должно снизить устойчивое инфляционное давление.

Следующее заседание запланировано на 13 февраля 2026 года.