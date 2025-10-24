Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

24 октября Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 17% до 16,5%. Это сделали на фоне изменений в налоговом законодательстве и корректировок к бюджету на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно данным Минфина, дефицит бюджета в 2025 году составит 2,6% ВВП, или 5,73 трлн рублей.

«Совет директоров Банка России 24 октября принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — говорится в сообщении регулятора. 

Годовая инфляция, по оценке на 20 октября, составила 8.2%. По итогам 2025 года она ожидается в диапазоне 6.5–7.0%.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросу уровня ключевой ставки запланировано на 19 декабря 2025 года.

