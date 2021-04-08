Петербургский миллиардер Александр Шарапов – о жизни в Монако, от которой он сбежал, втором браке, блогерах и новых бизнес-проектах

Последние ­годы ­вы­ живете­ в­ Лондоне. Оттуда­ лучше ­видны ­мировые ­тренды?­

Сначала я выбрал Монако, думал, это классное место для жизни. И очень быстро понял, что классное оно для тех, кому за 70. Когда я прихо­дил на вечеринку в яхт­-клуб или в фитнес-­зал, то сталкивался с тем, что женщины в возрасте 70+ воспринимали меня как жиголо! Они пытались меня снимать, потому что я для них молоденький пацаненок (мне всего лишь 51)! Например, в бассейне ко мне начинали стекаться со всех сторон дамы преклонного возраста с накра­шенными губками и большим количеством подтяжек на лице. Так проходила жизнь зимой. А летом приезжали молодые люди 20–30 лет, и это был период бесконечных дискотек.

И хотя налоговое законодательство Монако гораздо приятнее, чем в Англии (там всегда 0%), я не выдержал, сдал резидентство и сказал, что, ви­димо, вернусь к ним лет через 20.

Мы перееха­ли с семьей в Лондон. Там мы арендуем дом в Уимблдоне. Кстати, в Великобритании про­ ходят крупнейшие конференции по коммерческой недвижимости. На них съезжаются самые влиятельные в мире девелоперы, лендлорды, отельеры. И во время дискуссий очень ярко вид­но столкновение старого и нового менталитетов, возвращаясь к вопросу о трендах.