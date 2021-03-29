Передел собственности, погоня за должниками и перевод офиса за рубеж: как пандемия изменила запросы петербургских бизнесменов к юристам

Использовал кредит не по назначению — квинтэссенция всего происходящего

В момент любого кризиса, а особенно в момент таких тектонических сдвигов в мироустройстве как сейчас, происходит передел: сильные забирают то, что слабые удержать не могут. Причем это происходит не только в России, но и во всем мире. И во время такого передела у юристов много кризисной работы, мы иногда называет это в шутку «похоронными услугами». Потому что юрист нужен и при рождении бизнеса, и при его смерти, и (что особенно актуально сейчас) при перерождении бизнеса.

Сейчас у нас очень много работы, связанной с переделом собственности, погоней за должниками и банкротствами. Пример с владельцем банкротящейся компании «Интерторг» (сети «Народная семья», Spar) Михаилом Абдуллаевым, которого объявили в розыск, типичен для сегодняшних реалий. Не знаком с конкретикой именно этого кейса, но в целом ситуация, когда владелец бизнеса взял кредит у крупного банка, использовал его не по назначению (по мнению кредитора) и вывел деньги через цепочку компаний за заграницу — это квинтэссенция всего происходящего. Этот тренд стал особенно заметен после введения санкций в отношении России в 2014 году, но сейчас по сравнению с 2014 годом число таких историй выросло раз в 10. У нас в офисе работает 22 юриста, и половина из них обслуживают именно такие дела.