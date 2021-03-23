Частная реставрация: почему не надо бояться ЮНЕСКО и какие нормы город упростит при строительных работах в зданиях-памятниках

Мы реализуем в Кронштадте проект «Остров фортов». В нем используем кластерный подход: на площади 150 га (с учетом акватории) будет построено 32 объекта разной направленности.

Во-первых, это социальные объекты — лицей, поликлиника, два детсада, спорткомплекс и новый жилой фонд с большой пешеходной зоной, магазинами, досуговыми центрами, детскими кружками — то, что нужно кронштадтцам для жизни.

Во-вторых, будут туристические объекты. В том числе гостиницы, кафе и рестораны. Кто приезжал погулять в Кронштадт, знает, что там нет коллективных средств размещения и не хватает точек общественного питания. Сам по себе город очень интересный, но эти минусы не позволяют сделать его еще одним туристическим городом-сателлитом Петербурга. Поэтому надо эти минусы устранить.

Третья составляющая – музейно-выставочная. Помимо трех музейных экспозиций, которые будут созданы на отреставрированных фортах, мы проектируем филиал Центрального военно-морского музея в Кронштадте. При нем будет конгрессно-выставочный комплекс, и надеемся, что следующий военно-морской салон пройдет уже там. Это было бы логично, так как колыбель Русского флота находится именно в Кронштадте!