divan.ru представил новую коллекцию мебели в коллаборации с дизайнером Димой Логиновым

Интерьерный бренд divan.ru выпустил продолжение коллаборации с предметным дизайнером Димой Логиновым. Слоган новой коллекции — «Непохожесть как правило».

Модели из предыдущего дропа коллаборации были отмечены наградами международных премий IDA, A’Design Award и конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России» и украшают не только жилые, но и общественные пространства.

В новой коллекции есть кресло с механизмом вращения на 360°, стеллажи, журнальные столы, тумбы из закаленного стекла и ковры со спокойной графикой. Все предметы сочетаются между собой, а обивку можно выбрать из множества вариантов: бархатистый велюр, монохромный пушистый мех, цветное букле и даже ткань с 3D-эффектом, которая адаптирует кресло к разной обстановке.

Кроме того, продуманная цветовая палитра позволяет по-разному комбинировать предметы. В ней представлены винный, глубокий синий, оливковый, благородный шоколадный, графит, тeплые нюдовые и терракотовые оттенки.

Дима Логинов,

предметный дизайнер:

«Непросто было создать коллекцию, которая была бы такой разной внутри себя и одновременно не теряла гармоничности и принципа сочетаемости. Работа была сложной, но интересной. Кстати, эта история ещё и про преемственность — диван из первой части коллаборации отлично сочетается с нашими новыми предметами».

Фото предоставлены пресс-службой divan.ru.

