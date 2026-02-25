divan.ru представил новую коллекцию мебели в коллаборации с дизайнером Димой Логиновым

Модели из предыдущего дропа коллаборации были отмечены наградами международных премий IDA, A’Design Award и конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России» и украшают не только жилые, но и общественные пространства.

В новой коллекции есть кресло с механизмом вращения на 360°, стеллажи, журнальные столы, тумбы из закаленного стекла и ковры со спокойной графикой. Все предметы сочетаются между собой, а обивку можно выбрать из множества вариантов: бархатистый велюр, монохромный пушистый мех, цветное букле и даже ткань с 3D-эффектом, которая адаптирует кресло к разной обстановке.

Кроме того, продуманная цветовая палитра позволяет по-разному комбинировать предметы. В ней представлены винный, глубокий синий, оливковый, благородный шоколадный, графит, тeплые нюдовые и терракотовые оттенки.