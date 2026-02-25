divan.ru представил новую коллекцию мебели в коллаборации с дизайнером Димой Логиновым

Интерьерный бренд divan.ru выпустил продолжение коллаборации с предметным дизайнером Димой Логиновым. Слоган новой коллекции — «Непохожесть как правило».
Модели из предыдущего дропа коллаборации были отмечены наградами международных премий IDA, A’Design Award и конкурса-биеннале «Придумано и сделано в России» и украшают не только жилые, но и общественные пространства.
В новой коллекции есть кресло с механизмом вращения на 360°, стеллажи, журнальные столы, тумбы из закаленного стекла и ковры со спокойной графикой. Все предметы сочетаются между собой, а обивку можно выбрать из множества вариантов: бархатистый велюр, монохромный пушистый мех, цветное букле и даже ткань с 3D-эффектом, которая адаптирует кресло к разной обстановке.
Кроме того, продуманная цветовая палитра позволяет по-разному комбинировать предметы. В ней представлены винный, глубокий синий, оливковый, благородный шоколадный, графит, тeплые нюдовые и терракотовые оттенки.
Дима Логинов,
предметный дизайнер:
«Непросто было создать коллекцию, которая была бы такой разной внутри себя и одновременно не теряла гармоничности и принципа сочетаемости. Работа была сложной, но интересной. Кстати, эта история ещё и про преемственность — диван из первой части коллаборации отлично сочетается с нашими новыми предметами».
Фото предоставлены пресс-службой divan.ru.
