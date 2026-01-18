Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Дизайн
  • News
Дизайн

Поделиться:

Индивидуальный стайлинг, лакшери-артефакты и резиденция Hideout: как прошел Fashion Foto Day Александры FEDO

24 ноября стилист Александра FEDO провела девятый Fashion Foto Day — день полного погружения в атмосферу глянцевого продакшена. Команда под ее руководством создала для участниц практически киношный опыт преображения. А двухэтажная панорамная резиденция в HIDEOUT residence в минималистичной эстетике Saint Laurent стала тем самым «мэтчем», который собрал кадр воедино.

Александра FEDO

Стилист и идеолог проекта:

Каждый проект — это мои бешеные гонки, особенно по локациям. Был случай: за два дня до съемки в новом ресторане мне отказали. Я не люблю сдаваться — нашла площадку круче. В Wawelberg все прошло на высшем уровне. В конечном итоге важно одно — полное доверие участниц, которые заранее не знают, какой будет макияж, укладка или образ. 

Философия и история проекта

Fashion Foto Day стартовал в 2023 году с команды из четырех человек в киноангаре с ретро-спорткаром в качестве антуража. Тогда было десять участниц с одним преображением на каждую. Сейчас в команде 13 человек, включая двух мастеров премиальных салонов, которые готовят по два индивидуальных образа на участницу.

Идея проекта, по словам Александры, — предложить альтернативу стандартной фотосессии. Участницы приезжают из других городов, чтобы включиться в процесс, где фотограф работает с ракурсами и эмоциями, а стилист и визажист создают законченный образ. Кроме фотографий, девушки отмечают изменение в самоощущении. В этом сезоне фраза одной из них — «Боже… неужели это я? У меня мурашки по коже» — стала неофициальным девизом дня.

О концепции и атмосфере

Александра принципиально выбирает площадки, которые еще не стали типовой точкой у городских фотографов. Это могут быть частные резиденции, лофты с историей или нестандартные гостиничные пространства. Локация должна работать на общую стилистику — лаконичную и современную.

В ноябре такой площадкой стала резиденция №16 от Neymand Studio в HIDEOUT residence. Открытая планировка на 170 квадратных метров позволила разделить зоны: в одной шли подготовка и стайлинг, в другой — съемка. День завершился фуршетом и вручением персональных подарков от Александры.

Героини

География участниц широка: от Москвы до Чили. Среди них есть как блогеры-миллионники, так и «просто женщины без навыков позирования», для которых съемка становится выходом из зоны комфорта. Отработанная система проекта создает безопасную среду для полного доверия. Эффект получается долгосрочным: девушки перестают бояться камеры и раскрываются. Некоторые героини возвращаются регулярно — их мужья дарят участие в проекте в качестве ежегодного подарка.

«Была история: женщина после неудачной фотосессии дала себе зарок не сниматься годами. Увидела мои анонсы, записалась, но так боялась, что приехала и сидела в машине, не решаясь выйти. В итоге она оказалась невероятно красивой в кадре и теперь участвует при каждой возможности», — делится Александра.

Стилизация

В основе каждого образа — личный подбор Александры, в котором сочетаются актуальные тренды и вещи с историей. Механика процесса отточена: героиня приезжает (иногда прямиком из офиса) на локацию и сразу и попадает в руки команды. Все готово даже к форс-мажорам: «Я всегда собираю образы с запасом. Если нужно 20 — подготовлю 30. Это страховка на случай несовпадения размеров».

В ноябре основой для стилизации послужили актуальные тренды и эстетика домов Saint Laurent, Alaïa, Ferragamo, Bottega Veneta и Magda Butrym. Важным акцентом стали айтемы из новых коллекций и редкие архивные подиумные находки — настоящие сокровища, предоставленные ресейл-бутиком Komilfo. Этот личный проект Александры FEDO дополнил образы винтажными деталями и премиальными вещами. За объекты из новых коллекций отвечал мультибрендовый бутик BABOCHKA, предоставивший вещи уровня закрытых шоппингов — свежие коллекции и уникальные позиции. Финальную проработку каждого персонального образа под конкретную участницу выполняли топ-стилисты салонов Chisla. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: