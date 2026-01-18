Индивидуальный стайлинг, лакшери-артефакты и резиденция Hideout: как прошел Fashion Foto Day Александры FEDO

Философия и история проекта

Fashion Foto Day стартовал в 2023 году с команды из четырех человек в киноангаре с ретро-спорткаром в качестве антуража. Тогда было десять участниц с одним преображением на каждую. Сейчас в команде 13 человек, включая двух мастеров премиальных салонов, которые готовят по два индивидуальных образа на участницу.

Идея проекта, по словам Александры, — предложить альтернативу стандартной фотосессии. Участницы приезжают из других городов, чтобы включиться в процесс, где фотограф работает с ракурсами и эмоциями, а стилист и визажист создают законченный образ. Кроме фотографий, девушки отмечают изменение в самоощущении. В этом сезоне фраза одной из них — «Боже… неужели это я? У меня мурашки по коже» — стала неофициальным девизом дня.