Диваны-артписы, рекан-столешницы и постмодернистские лампы: главные арт-хиты предметного дизайна в августе

Август, хай-сизон — чилим дома! В теннисном кресле смотрим US Open, печем пышные бао на кухне мечты и уютно читаем под лампой.
Asko
Не только по любви, но еще и по завету скандинавской школы дизайна, что эмоции — это часть функции, компания Asko уже 75 лет пишет свою лавстори
Шведы сильны в дизайне и сторителлинге —это факт! Так же увлекательно, как Сельма Лагерлёф и Свен Нурдквист, компания Asko рассказывает свою фэмилистори. Например, о том, как 75 лет назад юноша по имени Карл-Эрик Андерссон с юга Швеции смастерил для мамы стиральную машинку. Уже тогда в ней были базовые настройки, которыми мы пользуемся до сих пор: встроенный нагрев воды и отжим. Соседи увидели, захотели такую же, и началось производство и мировая слава. Сказка детям на ночь? Ничего подобного! Все трушно. Фактчекинг прилагается — флагман бытовой техники Asko к юбилею оцифровал свою родословную — от ч/б кадров первого агрегата из нержавейки до гранжевых снимков 90-х. Тогда же случился киношный броманс шведского технического гения и финского мебельного дизайна (который давно и громко заявлял о себе во весь свой минималистичный и функциональный голос). Шведским стиральным машинкам, сушилкам и технике для кухни сполна перепало финской лаконичности и инноваций. Сейчас знамя этого союза несет кресло-шар Ball финского дизайнера Ээро Аарнио, выпущенное Asko в 1966 году.
Тем временем шведский Asko продолжает собирать золотые пальмовые ветви от мира дизайна Red Dot Awards и iF Design Award 2025 — в этом году за серию Scandinavian Laundry Care 2.0. Долго, надежно, экологично! Как образцовая лавстори Стинга и Труди Стайлер. Гарантия 20-летней безупречной службы и верности. Конструкция дверцы Steel Seal без резиновой манжеты устраняет любой токсик в отношениях. Технология Bundle Guard в тихой (как шедевры немого кино Гриффита) сушилке не даст спутаться кардигану из шерстки викуньи и твилли Hermes. Коммуникация по заветам гуру семейной психологии Эстер Перель строится на эмпатии и толерантности: поворотный переключатель весь на интуиции, а сенсорный TFT-дисплей с режимом Easy View контачит без подводных камней!
Morelli
Дверная ручка Morelli Quadro
Реверансы чернильно-серому граниту дома Вавельберга, монолиту Сигрэм-билдинг Людвига Мис ван дер Роэ и Филиппа Джонсона, а также маникюру Леди Гаги в свободные от красных дорожек дни — дверная ручка Morelli Quadro каждым своим углом раскланялась всем четверым. Киношно бруталистская (и стильная словно Эдриен Броуди!) новая Quadro, как и вся дверная и оконная фурнитура Morelli, — это про ручное производство и технический пьедестал. Флорентийская мануфактура не сходит с него уже больше 80 лет — ублажая свое дизайнерское эго бесконечными наградами — от RedDot до DNA Paris!
BoConcept
Кресло Imola — чем не хайлайт главного дизайн-феста 3daysofdesign в Копенгагене. О чем думал Хенрик Педерсен, создавая этот шедевр для BoConcept, — о теннисе и датском теннисном краше Хольгаре Руне? А может, фанател в вип-ложах на турнирах Большого шлема? Так или иначе, на выходе получилось кресло с идеальными теннисными пропорциями, — такими же выверенными и четкими, как игра первой десятки (Руне — номер 8). База — теннисный мяч! Форма кресла, линии, швы — все оттуда. И тот же вращательный элемент (любимая фишка дизайнера, обкатанная в уже обжитых нами стульях Adelaide с оборотом на 360°). Счет 40 — Love в пользу Imola!
Dantone Kitchen
Кухня Dantone Kitchen
Замиксовать (но не взбалтывать!) традиционный японский рёкан и чильный нью-йоркский лофт — вэлкам теплому минимализму кухонь Yumi от Dantone Kitchen (Не путаем с ультрамодным монашеским вайбом monk mode!). Столешница из мрамора каталожного Pantone-хита ice grey, ящики из шпона дуба с немецкими направляющими Hettich и итальянские скрытые петли Salice Air задают мягкость хода, как у конькобежца Свена Крамера. Вечерняя подсветка на стеклянных фасадах с рейками — романтичнее, чем у свечей Jo Malone. Выбор аромата — дикого женьшеня или калгана — дело ваше. Так же, как и что приготовить на званый ужин — римскую пиццу по рецепту Антона Исакова или пышные бао от Романа Грачева.
Galerie 46
Релакс от цифрового цунами при свете лампы Oba-Q из серии K-Series — легко! Как растопить лист белого акрила, чтобы он опал, имитируя парящую драпировку, и застыл — придумал Сиро Курамата (в далеком 1972-м). Этот опус магнум японского постмодернизма дизайнеру навеял няшный призрак из комиксов 1960-х «Обакэ-но Кю-Таро». Путь от просто светильника к коллекционному объекту не занял нисколько — Oba-Q сразу разобрали галереи по всему миру (Музей изящных искусств в Хьюстоне в числе первых). А Galerie 46 позаботилась, чтобы и вашему интерьеру перепал артпис.
«RS1912 Русские самоцветы» х Татьяна Полякова
Ювелиры «RS1912 Русские самоцветы» совместно с главным спецом по этикету (и известным петербургофилом!) Татьяной Поляковой воссоздали фантазийные чугунные узоры петербургских мостов и набережных в серебре и превратили их в высокоранговые подстаканники (для разработки эскизов и их воплощение команде потребовалось два года!). В коллекцию вошли подстаканники в виде набережной Фонтанки, Верхнего Лебяжьего, Певческого и Львиного мостов.
DIVAN.RU x Палаты
Object Not Interrupted
Дизайнерский артпис Object Not Interrupted (создан в 9-ти экземплярах!) — кроссовер скамьи, кресла и столика, сочиненный мебельщиками Divan.ru в коллаборации с галереей ПАЛАТЫ. Объект украсит стенд галереи на нью-йорской дизайн-ярмарке а следом отправится на совриск-гастроли на Cosmoscow (с 12 по 14 сентября).
Антон Макаров
Основатель Divan.ru
Object Not Interrupted ещё не выбрал, кем быть: он примеряет формы и застигнут в момент превращения. Он ещё не закончил быть местом для сидения, но уже начал быть чем-то другим. Он хочет быть не просто полезным, но и услышанным, и поэтому ищет равновесие между мягкостью и твёрдостью, между столешницей и спинкой, между «служить» и «просто быть». Это переходное состояние, в котором сокрыта подлинность и отражена истина — мы тоже застигнуты в момент нахождения между «просто производить мебель» и «создавать нечто большее» и позволяем себе быть в этом процессе вместе с Object Not Interrupted.
