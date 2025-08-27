Диваны-артписы, рекан-столешницы и постмодернистские лампы: главные арт-хиты предметного дизайна в августе

Шведы сильны в дизайне и сторителлинге —это факт! Так же увлекательно, как Сельма Лагерлёф и Свен Нурдквист, компания Asko рассказывает свою фэмилистори. Например, о том, как 75 лет назад юноша по имени Карл-Эрик Андерссон с юга Швеции смастерил для мамы стиральную машинку. Уже тогда в ней были базовые настройки, которыми мы пользуемся до сих пор: встроенный нагрев воды и отжим. Соседи увидели, захотели такую же, и началось производство и мировая слава. Сказка детям на ночь? Ничего подобного! Все трушно. Фактчекинг прилагается — флагман бытовой техники Asko к юбилею оцифровал свою родословную — от ч/б кадров первого агрегата из нержавейки до гранжевых снимков 90-х. Тогда же случился киношный броманс шведского технического гения и финского мебельного дизайна (который давно и громко заявлял о себе во весь свой минималистичный и функциональный голос). Шведским стиральным машинкам, сушилкам и технике для кухни сполна перепало финской лаконичности и инноваций. Сейчас знамя этого союза несет кресло-шар Ball финского дизайнера Ээро Аарнио, выпущенное Asko в 1966 году.

Тем временем шведский Asko продолжает собирать золотые пальмовые ветви от мира дизайна Red Dot Awards и iF Design Award 2025 — в этом году за серию Scandinavian Laundry Care 2.0. Долго, надежно, экологично! Как образцовая лавстори Стинга и Труди Стайлер. Гарантия 20-летней безупречной службы и верности. Конструкция дверцы Steel Seal без резиновой манжеты устраняет любой токсик в отношениях. Технология Bundle Guard в тихой (как шедевры немого кино Гриффита) сушилке не даст спутаться кардигану из шерстки викуньи и твилли Hermes. Коммуникация по заветам гуру семейной психологии Эстер Перель строится на эмпатии и толерантности: поворотный переключатель весь на интуиции, а сенсорный TFT-дисплей с режимом Easy View контачит без подводных камней!