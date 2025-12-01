Личный опыт: «Я заразилась ВИЧ в 19 лет и смогла родить двух здоровых детей без ЭКО»

Повсюду висели плакаты «СПИД = смерть», и я была уверена, что умираю

В 2003-м, когда мне было 22 года, выяснилось, что у меня ВИЧ. Я заразилась половым путем, еще когда встречалась со своим первым мужчиной. Мы расстались после того, как я увидела, что он употребляет наркотики, и еще три года после этого я не догадывалась о своем статусе. В самом начале болезни случилось воспаление лимфоузлов и высокая температура, но я тогда списала это на простуду. Никаких проявлений инфекции, кроме этого, не замечала.

Диагноз мне поставили, когда я уже начала планировать беременность с первым мужем. Раздался звонок из женской консультации, и врач сказала, что у меня «не очень хороший» анализ на СПИД (терминальная стадия ВИЧ. — Прим. ред.). Сразу же после этого я побежала в специализированный центр. По пути орала и ревела, потому что понимала — меня ждет что-то ужасное. Когда я вошла, стало очень страшно: обшарпанные стены и кабинеты, среди пациентов — в основном потребители наркотиков и люди буквально на грани смерти, потому что в нулевые доступ к терапии был ограничен. Как объяснила мне врач, ее предлагали только беременным и тем, у кого ВИЧ уже перешел в стадию СПИДа (ранее государственная закупка антиретровирусных препаратов недостаточно финансировалась, и стоимость препаратов была выше. — Прим. ред.).

Анализы показали, что пока что у меня все-таки ВИЧ, а не СПИД, и инфекционист сказала, что если вирус в крови не настолько активен, терапию она предложить не может. Посоветовала прийти к ней через полгода и проверить, что все в порядке.

Это был тяжелый период — на улицах повсюду висели плакаты «СПИД = смерть», и я была уверена, что умираю. Не понимала, могу ли я строить планы, заводить детей. Маму и брата мне не хотелось тревожить, поэтому я рассказала им о своем статусе только спустя одиннадцать лет — когда наконец начала принимать терапию. А мужу я призналась сразу: понимала свою ответственность и думала, что варианта не поделиться этим быть не может. Позже мы убедились — его ВИЧ-статус был отрицательным.

Новость он воспринял нейтрально, у нас обоих было ощущение, что важно жить вместе, пока это еще возможно. Мы продали недвижимость и поступили как фильме «Достучаться до небес» — уехали в путешествие.