Как работает ипповенция — майндфулнес-общение с лошадьми? Можно перепрошить голову: выстроить границы, снять блоки и развить уверенность!

В эпоху мощнейшей цифровой перегрузки и жизни на супервысоких скоростях мы ищем самые эффективные средства против выгорания (и сохранения связи со своим природным и человеческим). Уникальные конные ретриты, лошади-психологи и уроки верховой езды не «на», а «с» друзьями, не скованными железом: директор первой (и единственной) «Школы свободных лошадей» Петербурга и области Инна Дитман — визионер доказательной ипповенции (бережного метода психотерапии и личностного развития через осознанное взаимодействие и со-настройку с лошадьми!).
Как Инна все устроила
Как в мечте любого миллениала, выросшего на мультфильме «Спирит: Душа прерий» — необъятные просторы в 50 гектаров, на которых свободно (в прямом смысле: без привязей и загонов!) пребывают 13 свободных лошадей. А начиналось все с двух кобыл и их хозяйки — вместе с ними конкуристка и экс-завкафедры Теории и практики работы с лошадьми» Национального Открытого Института России приехала в поселок Корнево Ленинградской области.
В России и в мире такие открытия все еще в новинку — а направление перспективное! Ученые активно исследуют потенциал ипповенции как хорошего дополнительного инструмента в социальной адаптации и эмоциональной регуляции, и даже в борьбе с депрессивными проявлениями, тревожностью. Так 20 лет назад в Корнево и появился симбиотический проект для людей и лошадей «Школы свободных лошадей Инны Дитман» — уроки проводит сама Инна и команда ее тренеров.
Счастливая (работающая над преодолением собственных тактильных блоков!)
ЗОЖ-редактор Даша Скаянская и Дана
О чем расскажут лошади
«Эти удивительные животные — тонко чувствующие натуры и настоящие детекторы человеческого поведения, — делится Инна. — По взаимодействию женщины, мужчины, ребенка с лошадью можно определить не только то, боится он ее или нет, умеет общаться с животным или это ему в новинку, но и гораздо менее очевидные вещи: может ли человек выстраивать личные границы и брать ситуацию под контроль (допустим, человек не закрывается рукой, даже если конь подходит некомфортно близко, и не может мягко отодвинуть животное), есть ли в нем энергетика, которая призывает “идти за ним” как за Данко (человек зовет лошадь, я ей хоть бы хны, хотя она точно видит, что ее зовут — обзор у них 360°)».
Но! И люди могут помочь лошадям найти и преодолеть свои психологические надломы. В Школе Инны есть несколько скакунов, которых выкупили со скотобоен, кобыла, с которой предыдущие хозяева обращались жестоко — заслужить их доверие было сложно, но постепенно команда нашла к каждому члену табуна подход. Помог, в первую очередь, базовый принцип выстраивания коммуникации в Школе — никаких кнутов, никакого принуждения и объезжания лошади с «железом» во рту. Сначала тренеры находят коннект с животным — уже достижение, если лошадь подпускает вас близко и расслабляется, пока вы просто стоите или идете рядом! А потом начинаются бережные тренировки — лошади удивительно нейропластичные и обожают получать новые знания — поэтому с удовольствием учатся разным видам шагов и бега, осваивают скилл аккуратно подниматься на дыбы, кружится по указанию тренера.
Солнечная медитация Яны Авородис, директора Школы Свободных Лошадей, и ее подопечной Шэри
Чем заняться
Чем угодно! Принцип ненасильственности и уважения к личному пространству друг друга распространяется на всех существ, находящихся на территории Школы. Можно приехать познакомиться с лошадью (и пообниматься, как счастливый через край редактор!) или пройти урок верховой езды. Другие (не менее любопытные!) варианты: устроить ходячую или сидячую медитацию просто посреди поля.
«Практика показывает, что несогласованность с собой внутренним, ментальная перегрузка из-за невероятного темпа жизни и токсичного достигаторства создает огромное количество ментальных “заморочек”, — объясняет Инна. — Человеку кажется, что он боится лошадей или что они его не любят, но стоит успокоиться, “заземлиться” и просто оказаться в моменте — отношение полностью меняется. Мы часто видим, как люди возвращаются с прогулок с лошадьми (не верхом, а рядом, субъекты здесь равны. Прим. ред.) совершенно другими — легкими, улыбающимися, расслабленными».
Практики йоги, медитации, глубокого дыхания — то, что регулярно изучают и применяют в работе с гостями и лошадьми сама Инна и ее коллеги. И это доказательная история — многие упражнения, пришедшие из восточных учений, сегодня убедительно подтверждают свой мультиэффект: антистресс-, антиэйдж-, противовоспалительный и даже обезболивающий.
Курс на 2026-й
В планах «Школы свободных лошадей» сегодня — ура! — расширение программ общения с лошадьми. Ждем курс «Глубокое погружение» (обучение взаимодействию с животными, работа с психологическими блоками), конные ретриты, походы и пикники с лучшими на свете четвероногими друзьями. Ждут всех и — необычный совет — будущих (ответственных!) родителей.
«Привычный для нас паттерн воспитания: заставить, проконтролировать (иногда с приставкой гипер-), применить наказание и скорректировать по правилу “красной ручки” (то есть подчеркнув все ошибки, а не подсветив сильные стороны — обратное правило называется “зеленой ручкой”), — напоминает Инна. — Но вспомните себя: разве порождали доверие такие действия родителей, учителей, старших коллег? Или все-таки комфортнее и качественнее вы постигали жизнь, когда вас направляли, вам объясняли, корректно указывали на недочеты и не скупились на похвалу и любовь? Этому нужно учиться — так почему бы не сделать это сейчас? А лошади (сами талантливые ученики и наставники) нам всем в этом помогут».
