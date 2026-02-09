Как работает ипповенция — майндфулнес-общение с лошадьми? Можно перепрошить голову: выстроить границы, снять блоки и развить уверенность!

Как Инна все устроила

Как в мечте любого миллениала, выросшего на мультфильме «Спирит: Душа прерий» — необъятные просторы в 50 гектаров, на которых свободно (в прямом смысле: без привязей и загонов!) пребывают 13 свободных лошадей. А начиналось все с двух кобыл и их хозяйки — вместе с ними конкуристка и экс-завкафедры Теории и практики работы с лошадьми» Национального Открытого Института России приехала в поселок Корнево Ленинградской области.

В России и в мире такие открытия все еще в новинку — а направление перспективное! Ученые активно исследуют потенциал ипповенции как хорошего дополнительного инструмента в социальной адаптации и эмоциональной регуляции, и даже в борьбе с депрессивными проявлениями, тревожностью. Так 20 лет назад в Корнево и появился симбиотический проект для людей и лошадей «Школы свободных лошадей Инны Дитман» — уроки проводит сама Инна и команда ее тренеров.

Термин «ипповенция» предложил немецкий ученый Ханс-Йюрган Барайсс в рамках модели «терапевтическое взаимодействие человек-лошадь» в конце XX века. Есть два основных метода: индивидуальный (человек-лошадь-специалист), групповой (группа людей — группа лошадей — специалист по ипповенции).