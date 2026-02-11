Почему ужин — злейший враг, а ночь — бесконечное ток-шоу тревоги? Что нужно знать, чтобы вернуть любовь к себе, еде и нормальному сну

Почему, когда всё вроде нормально, ночью не спится? Почему еда превращается в ночной кошмар или в единственного друга? Почему один неудачный разговор может вывести из строя на неделю? Бессонница, РПП и сверхчувствительность — фоновая музыка нашей эпохи. Как разобрать её по нотам и приглушить насовсем объясняет психолог и психотерапевт Микеле Меццанотте в книге «Счастье - (не) миф: Архетипы, которые помогут разобраться в себе».
Расстройства пищевого поведения: полюбите себя, позвольте себе любить и быть любимым
Расстройство пищевого поведения (РПП) — психологическое состояние, связанное с проблемным отношением к приему пищи, что метафорически можно соотнести с питанием психики. Человек с РПП видит в еде угрозу и страдания. Он боится, что не сможет переварить ее или удержать в себе; эмоции он воспринимает так же, как и еду: видит в них нечто опасное и чрезмерное. [...]
Что вам хочет сказать расстройство пищевого поведения
Послание РПП таково: любите себя и других людей и позвольте им любить вас. В более широком смысле расстройство пищевого поведения призывает изучить динамику любви, чтобы заново открыть ее для себя. [...]
Любовь — это сила, которая может питать, а может причинять боль. РПП вынуждает человека испытывать только ранящее проявление любви, ее деструктивный аспект, ее танатос. Ваша задача в том, чтобы осознать и прочувствовать, что любовь может не только вредить, но и обогащать жизнь, способствуя вашему процветанию и личностному развитию.
Действия, которые лечат РПП
Отсутствие или избыток любви могут помешать правильному формированию личности, подрывая человека изнутри и делая его слабым, поэтому первое, что необходимо сделать при РПП, — полюбить себя, то есть обнаружить силу там, где раньше вы ее не замечали. Всякий раз, когда вы чувствуете себя слабым, остановитесь, опишите эту слабость и разглядите в ней силу.
- Откройте собственный способ любить. Что для вас любовь? Что вы делаете, когда любите? Вы довольны тем, как вы проявляете свою любовь?
- Подарите свою любовь другим и посмотрите, как они отреагируют. Не бойтесь отказа. Никто не отказывается от проявлений любви, а если отказывается, значит, у него или у нее есть собственные психологические проблемы, не дающие принять любовь.
- Научитесь просить. Если ваши отношения складываются неблагополучно, значит, вы забываете или не умеете просить партнера проявить к вам внимание, продемонстрировать свою любовь или даже просто поговорить. Когда вы чувствуете эмоциональную потребность в чем-то, попросите об этом человека, которому доверяете.
- Играйте. Та часть вас, которая отвечает за налаживание контактов, спряталась, чтобы защититься от боли. Она стала маленькой, как ребенок, которого нужно научить общаться с другими. Для начала предложите ему поиграть.
Сверхчувствительность: цените свою уникальность
В 2012 году американский психолог Элейн Эйрон опубликовала результаты исследования синдрома сверхчувствительности, который подробно описан в ее книгах. [...] Похоже, что до 20% всех людей имеют признаки сверхчувствительности. Вы можете охарактеризовать себя так, если в вашей психике преобладает то, что Юнг называл сензитивностью, то есть ваш взгляд на реальность в целом иррациональный (в этом термине нет ничего плохого) и вы воспринимаете ее преимущественно с помощью органов чувств. Более того, было отмечено, что сверхчувствительным людям труднее проживать любой травматический опыт: период принятия и осмысления длится у них дольше и острее, чем у других.
Чтобы было проще запомнить признаки сверхчувствительности, Эйрон предлагает использовать аббревиатуру DOES:
- D как depth — глубина обработки информации.
- O как overstimulation — перевозбуждение.
- E как emotional intensity — эмоциональная реактивность.
- S как sensory sensitivity — повышенная чувствительность рецепторов.
Можно ли вылечить сверхчувствительность? Нет, потому что, как мы уже выяснили, это просто индивидуальная особенность. Однако вы можете принять меры, чтобы сделать ее конструктивной, а не деструктивной, то есть сосредоточиться на том, как использовать эту уникальную черту себе во благо.
Что вам хочет сказать сверхчувствительность
Человеку с этим синдромом стоит научиться извлекать пользу из навыков, которых нет у других людей. Если он будет тяготиться своими талантами, то истощится и потеряет себя. Рассматривая сверхчувствительность как психологический симптом, мы можем расшифровать его послание так: «Распознайте свой потенциал», то есть цените свою уникальность, привыкайте отсеивать то, что вам неполезно. [...]
Действия, которые лечат сверхчувствительность
- Работайте над своей осознанностью. Вам нужно подробно изучить особенности своей чувствительности. Какие темы для вас особенно чувствительны? Какая часть вашей души наиболее ранима?
- Определите личные границы и правила в общении с людьми, чтобы они четко понимали, за какую линию заступать нельзя. Так вы сможете себя защитить.
- Кроме того, важно создать себе место для отдыха, будь оно реальное или придуманное. Так вы сможете дистанцироваться от внешних раздражителей.
- Наконец, научитесь избавляться от старого, то есть распознавать и считывать только те сигналы, которые необходимы здесь и сейчас. Для этого достаточно иметь два внутренних компаса: личные ценности и цели, которые помогут вам сосредоточиться на происходящем. Вам очень важно вовремя избавляться от неактуальных сигналов, которые перегружают вашу систему обработкой информации.
Бессонница: живите своей жизнью
Говорить о бессоннице можно, если речь идет не о единичных случаях, а о постоянном состоянии. То есть если вы не время от времени плохо спите, а на протяжении долгого времени испытываете трудности со сном.
Что вам хочет сказать бессонница
Когда ваша жизнь неполноценна и будто стоит на паузе, возникает бессонница, которая говорит вам: «Живите своей жизнью». Психика не хочет «умирать», не пожив, то есть она не хочет спать, если не удовлетворена, не выполнила свое предназначение. В начале жизни ребенку устанавливают определенные границы и учат, как себя защищать. Это полезно, чтобы не «сойти с ума», но никак не помогает нам осознать собственную ценность и принять себя такими, какие мы есть. Рано или поздно мы все приходим к моменту, когда нам необходимо понять, в чем заключается наш собственный миф, наше призвание. Если к концу дня вы не утомили свою психику, она не захочет спать и заставит вас бодрствовать. Таким образом психика и бессознательное пытаются приблизить нас к нашему подлинному существованию.
Действия, которые лечат бессонницу
- Определите причину бессонницы. Она связана с тревогой? Отпустите контроль. Она у вас из-за депрессии? Измените свою жизнь. Она из-за подавленных желаний? Работайте над внутренними блокировками.
- Подумайте о своих желаниях и стремлениях. Я имею в виду желания в смысле самореализации — то, что вы можете сделать на работе или в повседневной жизни.
- Утомите свою психику по-настоящему. Дайте ей то, чего она требует, чтобы вы осознали свою ценность. Например, если вы писатель и к концу дня переделали кучу дел, но ничего не написали, ваше тело устанет, а психика — нет, и она откажется спать.
- Научитесь умирать. Умирать — значит доводить что-то до конца, как повседневные дела, так и отношения. Например, если вы поссорились с близким человеком, прекратите ссору, даже если для этого придется замолчать. Это больно, но так вы научитесь умирать. Ставьте себе небольшие ежедневные задачи и выполняйте их любой ценой.
Материал не можент использоваться для самодиагностики.
