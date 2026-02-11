Почему ужин — злейший враг, а ночь — бесконечное ток-шоу тревоги? Что нужно знать, чтобы вернуть любовь к себе, еде и нормальному сну

Расстройства пищевого поведения: полюбите себя, позвольте себе любить и быть любимым

Расстройство пищевого поведения (РПП) — психологическое состояние, связанное с проблемным отношением к приему пищи, что метафорически можно соотнести с питанием психики. Человек с РПП видит в еде угрозу и страдания. Он боится, что не сможет переварить ее или удержать в себе; эмоции он воспринимает так же, как и еду: видит в них нечто опасное и чрезмерное. [...]

Что вам хочет сказать расстройство пищевого поведения

Послание РПП таково: любите себя и других людей и позвольте им любить вас. В более широком смысле расстройство пищевого поведения призывает изучить динамику любви, чтобы заново открыть ее для себя. [...]

Любовь — это сила, которая может питать, а может причинять боль. РПП вынуждает человека испытывать только ранящее проявление любви, ее деструктивный аспект, ее танатос. Ваша задача в том, чтобы осознать и прочувствовать, что любовь может не только вредить, но и обогащать жизнь, способствуя вашему процветанию и личностному развитию.

Действия, которые лечат РПП

Отсутствие или избыток любви могут помешать правильному формированию личности, подрывая человека изнутри и делая его слабым, поэтому первое, что необходимо сделать при РПП, — полюбить себя, то есть обнаружить силу там, где раньше вы ее не замечали. Всякий раз, когда вы чувствуете себя слабым, остановитесь, опишите эту слабость и разглядите в ней силу.