«Хочу стать другим (успешным!) человеком»: почему мы чувствуем себя не в своей шкуре и как провести эффектный саморебрендинг?

Как понять, насколько глубоким должен быть ребрендинг

В бизнесе если не все, то очень многое зависит от того, как компания относится к своему бренду и какую логику управления им выбирает.

У кого-то внешнее позиционирование неразрывно связано с устремлениями и личностью создателей. В продукте реализуется их философия, видение и миссия. К таким относятся, например, «Додо Пицца» и DIDENOK TEAM. Кстати, я с удовольствием читал и горячо советовал другим книгу Максима Котина «И ботаники делают бизнес» — историю основателя «Додо» Федора Овчинникова. В книге не говорится о пицце, там рассказано о том, что было до нее. И очень полезно рассказано! Помню, доедал свой ужин в «Братьях Караваевых», слушал книгу, и слёзы капали в мою тарелку. Очень уж в тему были переживания Федора и его пример.

Есть компании, для которых бренд — лишь внешний идентификатор, никак не связанный с внутренней культурой и миссией. Например, OZON. А третий тип компаний полностью сосредоточен на продукте, и восприятие их бренда строится только на опыте взаимодействия аудитории с продуктом. Таков, например, Яндекс. У каждой компании своя миссия и своя эволюционная цель. И крайне важно, в каком разрезе компания их воспринимает. В классическом понимании миссия и цель компании — основа ее стратегического плана, то есть набора действий, необходимых для того, чтобы реализовать миссию и достичь эволюционной цели.

Но есть компании, чья стратегия выражается в конкретных цифрах и KPI: вырасти на X%, получить новых клиентов, повысить продажи или просто «обогнать конкурента по годовому обороту». В этом случае план настраивается на достижение показателей, а миссия, если она есть, остается за скобками.

Подход «Наша миссия — больше денег нашим акционерам» или «Наша миссия — брать комиссию» считается нормой в бизнесе. И на уровне личных стратегий он тоже встречается. Кто-то становится блогером, потому что это приносит деньги/ популярность/ связи/ возможность вести удобный образ жизни или потому что просто хорошо получается. Здесь хватит и рестайлинга: для реализации новой стратегии достаточно поменять внешний вид, способ коммуникации и манеру поведения. А кто-то блог заводит для того, чтобы транслировать то, во что верит, делать мир лучше/ярче/смешнее/дружелюбнее и так далее. И тут уж выйти из пустыни с простым рестайлингом, поменяв прическу или написав пару неожиданных шуток или постов, не получится. Нужны изменения на уровне миссии и видения себя в этом мире. Нужен ребрендинг.

Недавно, кстати, влез в спор с крупнейшим блогером в мире и самым большим в Рунете о том, что такое high concept. Быть самым большим или зарабатывать больше всех — это не хай-концепт. Но вполне себе хайп. И понятная причина пахать.

Все или ничего: а что, собственно, менять?

Представьте, что компания всегда заявляла во внутренней и внешней коммуникации: «Наши ценности — открытость, доверие и доступность. На этом мы строим свой бизнес. Это транслируем в мир и воплощаем в отношениях с клиентами и командой». К ним приходят сотрудники, которым это откликается, у них появляются фанаты. Весь рынок знает, что эта компания — про доверие, открытость и доступность.

И вдруг приходит чужой дядя из маркетингового агентства и говорит: «Теперь ваши ценности — амбициозность, целеустремлённость и максимальные достижения». С чего вдруг сотрудники и клиенты, пришедшие на «доверие» и не желавшие никаких перемен, должны принять совершенно противоположные ценности? Так не бывает. Изменить такие фундаментальные установки можно только через полную смену команды и аудитории. Одни ушли со старыми ценностями — другие пришли на новые.

Эту главу я переписывал не раз — заставляя ждать и редактора, и корректору, и типографию, и вообще всех, — просто потому, что оказался в процессе глобального переустройства своего музыкального бизнеса. Много лет я не мог заниматься лейблом, а когда смог, то столкнулся с медленной, дорогой, бесполезной и — главное! — нелояльной командой. Я пришел с новыми задачами, возможностями и амбициями. А бóльшая часть коллектива, в том числе почти все ключевые сотрудники (кому я годами платил зарплату на уровне рынка и даже выше), не хотела ничего, кроме как исправно получать получку. Нисколько не думая о доходности бизнеса и возможных угрозах. Они, конечно, старались и трудились, но в комфортном для себя формате и по понятной одним им траектории. Никому и дела не было до моего видения: меня открыто бойкотировали и пытались отмахнуться, как от плохого сна. Пришлось расстаться. Мирно, кстати! Очень рад.

То же самое и с личностью. Если доверие в системе ценностей замещается амбициозностью или наоборот, обновить придётся всё окружение. Это непросто, но возможно в том случае, если изменения идут изнутри и старые ценности действительно больше ничего не стоят для вас. Что уж там: правильно (!) и полезно (!) , меняясь, менять и окружение. Иначе ничего не получится: вас откатят назад.

Многие придерживаются принципа Fake it till you make it (с английского можно перевести как «Притворяйся, пока это не станет правдой». — Прим. ред.): допустим, заявляют всем, что любят спорт, и изображают удовольствие от пробежек и зарядки, пока не привыкнут. Такая публичная декларация — способ создать себе дополнительное внешнее давление для изменений. Но увы: декларируя то, во что не веришь сам, можно очень быстро «приехать» к депрессии.

Другие путают ценности с набором эмоциональных атрибутов, то есть с тем, как клиент чувствует себя, взаимодействуя с брендом. Допустим, если человек, покупая продукт, чувствует, что о нем заботятся, это вовсе не значит, что забота — ключевая ценность компании-производителя. Ценностью может быть что угодно другое, а эмоциональный атрибут «забота» — лишь один из способов повысить лояльность и продажи.

Такая путаница возможна и на уровне оценки своей личности. Разберитесь, где ваши настоящие ценности, а где атрибуты, через которые вас определяет окружение. Изменить атрибуты при ребрендинге не так сложно, а вот ценности и внутренний стержень — очень. Нужно быть абсолютно уверенным, что эта потребность идет изнутри и не сломает вам психику.