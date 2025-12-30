Как обеспечить себе хорошее настроение в каникулы и сохранить любовь к жизни после них?

«Давай после Нового года» — слова, которые звучат задолго до январских праздников. Наша психика чувствует наличие символического рубежа, который начинается со всеобщей фиесты, а затем сопровождается равно всеобщим выпадением из будней. Возврат в то самое «после» ощущается по-разному: от энтузиазма включенности в дела до посленовогоднего блюза. Как сделать так, чтобы чувство радости не ограничивалось выходными, а стало частью жизни — рассказывает юнгианский психолог, автор книги «Сила архетипов» (Альпина Паблишер) Екатерина Давыдова.
Почему Новый год ассоциируется с (ре)стартом
Время, в котором мы живем, не однородно. Издавна люди делили его на сакральное (праздники, особенные дни внутри годового цикла) и мирское (обычные дни, заполненные рутиной и списком дел). Переход от одного к другому осуществлялся с помощью ритуала. Исследователь этой темы Мирча Элиаде в своей книге «Священное и мирское» приводит много ярких примеров, как это устроено. Так, автор отмечает, что в языке племени юки (Америка), понятие «год» обозначается тем же словом, что и «Земля» (или «мир»). Для них истекший год звучит как «Земля прошла». Аналогичное выражение есть и в якутском языке: «Мир прошел».
С такого ракурса мир ежегодно как бы символически «воссоздается заново». Отголоски этой идеи мы видим и в современных традициях. Например, распространенный обычай ходить в баню перед Новым годом можно понимать как смывание прошлого, чтобы начать жизнь с чистого листа, как если бы все былое обнулялось. Сюда же — распаковка свежего ежедневника на грядущий год, желание надеть что-то новое 31 декабря.
Украшение дома елкой, поиск подарков, планирование праздничного меню, покупка билетов в музеи, театры или на горнолыжный курорт является тем, что якорит нас на ощущении праздника. Это называется атрибутами ритуала. Атрибуты помогают нам перейти к другому состоянию. Так, есть большая разница между тем, как мы себя чувствуем в плюшевой пижаме, в деловом костюме или, скажем, в праздничном наряде с пайетками. Наша психика настроится на разный лад, если вдохнет привычный запах кофе, ассоциируемый с трудовыми буднями, или же ароматы выпечки с корицей, включающей внутри нас лампочку «это что-то на отпускном».
С древних времен люди наполняли ритуалы перехода тем, что воздействует на наши органы чувств. Мы не погрузимся в полной мере в праздник, если просто будем думать о нем. Нам надо сделать что-то не рутинное, почувствовать запахи, попробовать вкусы, услышать звуки, ощутить тактильное воздействие, наблюдать другие декорации. Тогда мы будто оказываемся в другом ощущении времени и пространства, случается переход от повседневного к чему-то иному.
Вечный праздник — такой подход имеет смысл?
Если следовать латинскому афоризму «Otium post negotium», что можно вольно перевести как «сделай дело, гуляй смело», для нашей психики естественно чередовать труд с отдыхом, а будни с праздниками.
С этого же ракурса мы можем смотреть на древнегреческую традицию, существовавшую в Дельфах. Считается, что святилище Диониса находилось при храме Аполлона. Три месяца поклонялись первому, а остальное время второму. С символической точки зрения Аполлона мы можем понимать как покровителя труда, интеллекта, умеренности и целенаправленности, а Диониса — как воплощение праздника, телесного наслаждения, беззаботности и веселья.
Та же идея прослеживается, например в христианстве и иудаизме, где на неделе принято 6 дней работать, а один день посвящать отдыху и духовному служению. Есть определенные дни «в труде» и «вне труда», и в рамках всего годового календаря.
Значимость баланса признает и наука. Исследования на тему work-life balance показывают необходимость как коротких перерывов в работе, так и более длинных отпусков, что является профилактикой выгорания, улучшает концентрацию внимания и общее самочувствие. Есть данные и о сроках, на протяжении которого держится «эффект отпуска»: в среднем речь идет о 43 днях приподнятого настроения и заряда на бодрость после перерыва в работе.
Другие статьи говорят о вреде перекосов. Не следует слишком перегружать себя (особенно потоком информации), так как это может способствовать развитию состояния «когнитивного паралича», пассивности, раздражительности. Но и отсутствие нагрузки на мозг ни к чему хорошему не приведет: краткосрочно мы можем столкнуться с рассеянным вниманием, «леностью ума», а долгосрочно — повысить риски развития Альцгеймера.
Схожая позиция умеренности прослеживается и в статьях на тему сенсорной перегрузки. Нашей психике не полезно нон-стоп находится в круговороте из мигающих гирлянд, пестрых новогодних пакетов, звучащего джингл-беллс и ярмарочных толп.
Вывод? Праздники, безусловно, нужны, но они скорее должны быть органично вплетены в рутину, чем представлять собой непрерывную дольче виту.
Как поддерживать любовь к миру в каникулы и будни?
Красивая концепция L'art de vivre (с французского «искусство жить») предлагает нам особую жизненную философию, сочетающую в себе как рутину, так и элементы радости и удовольствия. Это своего рода микроменеджмент, позволяющий в каждый день внести нечто особенное, при этом не переборщив.
Находите возможность наслаждаться моментом. Да, в течение дня у нас частенько бывают периоды, когда надо просто взять и быстро что-то сделать на автомате, например, оперативно собрать детей в школу или закупить продукты в онлайн-приложении. Но хорошо, если вы найдете возможность для пребывания в здесь и сейчас в той мере, в которой это доступно: 15 минут на лавочке в парке после рабочего обеда, пешая прогулка до метро вместо автобуса.
Выбирайте качество, а не количество. Существует такое понятие как quality time («качественное время»), к которому имеет смысл присмотреться. Иногда лучше побыть вместе с близкими меньше, но с полным присутствием, чем долго, но фоново, когда все отвлечены на телефон, ноутбук или задачи, которые нужно решать параллельно с коммуникацией. Аналогичным образом тему качества можно вносить в другие сферы жизни: гардероб, питание, выбор досуга. Например, вместо того, чтобы идти в кино по принципу «что будет, то и посмотрим», заранее изучить грядущие кинопремьеры и фестивали, выбрав то, что с большей вероятностью принесет радость.
Настраивайте себя, а не ждите настроения. Подобная проактивная позиция позволяет работать с собственным самочувствием подобно музыканту или художнику. Для этого требуется усилие ума, чтобы концентрировать внимание на том, что будет задавать тон вашему дню, а затем совершать соответствующие действия. Так, бодрый плейлист с утра зарядит настроением, чай из красивой чашки за рабочий столом придаст вдохновения, а заставка на телефоне с фразой-напоминанием или картинкой из вишлиста поможет сфокусироваться на главном. Но, стоит отметить, что бывают состояния, когда подобные методы не срабатывают. Речь идет, например, о тревожно-депрессивных расстройствах, дефицитах витаминов и других недомоганиях, которые требуют скорее диагностики и коррекции, чем внутренних призывов к радости и легкости.
Развивайте внимательность к небольшим деталям и красоту в глазах смотрящего. При мыслях о счастливой и радостной жизни у нас могут возникать нереалистичные ожидания от самих себя и мира. А тогда нам кажется, что будни могут быть подобны пребыванию в парке аттракционов: постоянно что-то происходит, поражает воображение и захватывает дух. Важно развивать тонкую чувствительность, чтобы вас могло радовать нечто небольшое, но трогательное, изысканное, милое, забавное. Простая практика вроде записывания итогов дня с отметкой трех небольших радостей поможет сделать это привычкой. Также предлагаю попробовать занятия, подразумевающее под собой тонкую чувствительность: чайная церемония, искусство каллиграфии, вышивание.
Расширяйте диапазон радости. Мы можем застревать в привычных способах получения удовольствия. А тогда утром каждого выходного дня звучит внутренний вопрос: «Ну что, сначала в ресторан, а потом на шоппинг или наоборот?», предлагая вам всего два давно известных сценария досуга. Попробуйте составить список занятий, которые вы никогда не пробовали, и время от времени делайте вылазки в новый опыт.
Создавайте собственные поводы для микропраздников. Так можно отмечать первый снег, повышение зарплаты или юбилей вашего любимого писателя, в зависимости от того, что для вас значимо и какие у вас ценности. Все это может стать вашими личными инфо-поводами и чем-то, вокруг чего можно объединиться с близкими не на автомате, а творчески и креативно. Такие моменты запоминаются, потому что в них присутствует то, что важно для вашей индивидуальной душевной жизни.
