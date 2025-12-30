Как обеспечить себе хорошее настроение в каникулы и сохранить любовь к жизни после них?

Почему Новый год ассоциируется с (ре)стартом

Время, в котором мы живем, не однородно. Издавна люди делили его на сакральное (праздники, особенные дни внутри годового цикла) и мирское (обычные дни, заполненные рутиной и списком дел). Переход от одного к другому осуществлялся с помощью ритуала. Исследователь этой темы Мирча Элиаде в своей книге «Священное и мирское» приводит много ярких примеров, как это устроено. Так, автор отмечает, что в языке племени юки (Америка), понятие «год» обозначается тем же словом, что и «Земля» (или «мир»). Для них истекший год звучит как «Земля прошла». Аналогичное выражение есть и в якутском языке: «Мир прошел».

С такого ракурса мир ежегодно как бы символически «воссоздается заново». Отголоски этой идеи мы видим и в современных традициях. Например, распространенный обычай ходить в баню перед Новым годом можно понимать как смывание прошлого, чтобы начать жизнь с чистого листа, как если бы все былое обнулялось. Сюда же — распаковка свежего ежедневника на грядущий год, желание надеть что-то новое 31 декабря.

Украшение дома елкой, поиск подарков, планирование праздничного меню, покупка билетов в музеи, театры или на горнолыжный курорт является тем, что якорит нас на ощущении праздника. Это называется атрибутами ритуала. Атрибуты помогают нам перейти к другому состоянию. Так, есть большая разница между тем, как мы себя чувствуем в плюшевой пижаме, в деловом костюме или, скажем, в праздничном наряде с пайетками. Наша психика настроится на разный лад, если вдохнет привычный запах кофе, ассоциируемый с трудовыми буднями, или же ароматы выпечки с корицей, включающей внутри нас лампочку «это что-то на отпускном».

С древних времен люди наполняли ритуалы перехода тем, что воздействует на наши органы чувств. Мы не погрузимся в полной мере в праздник, если просто будем думать о нем. Нам надо сделать что-то не рутинное, почувствовать запахи, попробовать вкусы, услышать звуки, ощутить тактильное воздействие, наблюдать другие декорации. Тогда мы будто оказываемся в другом ощущении времени и пространства, случается переход от повседневного к чему-то иному.