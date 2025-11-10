Почему возникает зависимость (не путать с гиперувлечением!) и как от нее избавиться?

Почему формируется зависимость?

Зависимость — это биопсихосоциальное расстройство. То есть в ее формировании участвуют биологические, психологические и социальные факторы.

Биологические — это наследственность и особенности работы нервной системы. Исследования показывают, что если у родителей была зависимость, у ребенка могут быть предрасположенности к расстройствам при которых есть риск аддиктивного поведения. Например: БАР (биполярное аффективное расстройство), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), ПРЛ (пограничное расстройство личности) etc. Это не значит, что ребенок обязательно станет употреблять, но риск выше — просто потому, что система вознаграждения у него устроена иначе. И вещества могут являться способом избегания неприятных состояний.

Есть такие психические расстройства, которые часто «ходят рядом» с зависимостями: биполярное расстройство, СДВГ, расстройства личности — это называется коморбидностью. Иногда аддикция формируется на фоне этих состояний, а иногда наоборот — употребление веществ может запустить их дебют.

Гены — это кубики Лего, а среда и социальные факторы — могут построить из этих кубиков, что угодно. Если вокруг алкомаркеты на каждом углу, если выпивать или курить социально приемлемо, то мозгу становится сложнее видеть границы между «можно» и «нельзя».

Психологические — то, как человек справляется со стрессом, болью, скукой. Например, «стресс меньшинства» — это постоянное напряжение, в котором живут люди, сталкивающиеся с дискриминацией, непринятием, микроагрессиями. Хронический стресс повышает уровень кортизола, разбалансирует систему вознаграждения и снижает чувствительность дофаминовых рецепторов. Человек буквально перестает получать удовольствие от жизни. На этом фоне психоактивные вещества (ПАВ) начинают восприниматься как способ хоть немного вернуть вкус к жизни. На короткой дистанции помогает, но в итоге только усиливает тревогу, депрессию и стыд.

Гиперлюбовь к телефону, сладкому или TikTok — это клиника?

Не все, что мы называем зависимостью в быту, является ей с медицинской точки зрения. Например, существует заблуждение, что есть аддикция от сладкого, соленого, от еды в целом, но это миф. Пища нам необходима, и у нее нет аддиктивного потенциала. Любое блюдо влияет на систему вознаграждения, и это норма. В отличие от ПАВ.

Поведенческие расстройства, к примеру, лудомания (игромания), действительно бывают, но они диагностируются, если поведение выходит из-под контроля, мешает жить, работать, строить отношения. Когда есть тяга, долги, нарушение социальных ролей, неисполнения обязательств, психические и физические нарушения и так далее. И жизненно важным для человека становится продолжение игры, какие бы последствия это ни влекло за собой.

А вот «зависимость от телефона» или «сладкого» — скорее, не про болезнь, а про нарушенный баланс. С гаджетом мы не можем расстаться просто потому, что он стал частью жизни. Сладкое, секс, социальные сети — могут быть частью нормального удовольствия. Важно, мешает ли это функционировать.

Настоящие химические зависимости — про вещества с высоким аддиктивным потенциалом (он определяет то насколько, быстро формируется пристрастие). И никакой TikTok, оргазм или шоколад не дают такого всплеска дофамина, как психоактивные вещества.