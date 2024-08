(Не)опасное нейропрограммирование: как книги перепрошивают наш мозг (и личность!) и способны ли на это сериалы и компьютерные игры?

нейробиолог, профессор психиатрии

«Перебирая мысленно произведения, перевернувшие мою жизнь, — после "Основания" и "Дюны" были еще "Учение дона Хуана" (The Teachings of Don Juan) и "Банда гаечного ключа" (The Monkey Wrench Gang), — я не могу во всех подробностях вспомнить сюжеты. Но отчетливо и живо помню персонажей — Гэри Селдона и Мула, Пола Атрейдеса, дона Хуана, дока Сарвиса. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, скорее всего, меня привлекали их бунтарство, презрение к устоявшимся социальным нормам и желание проторить собственный путь. Все они включены теперь в мою идентичность или, по крайней мере, в мое представление о себе».