(Не)опасное нейропрограммирование: как книги перепрошивают наш мозг (и личность!) и способны ли на это сериалы и компьютерные игры?

Периодически ловите себя на мысли, что сарказму научились у Виктора Пелевина, а любовь к лимонным пирожным вам привил Джордж-пожалуйста-допиши-Песнь-Мартин? Вы не один такой: наука доказывает, что все страстные читатели находятся под нейровлиянием книг! И речь не о прокачке интеллекта (хотя куда без этого), а о том, что мозг переживает художественное как реальное и вшивает его в идентичность человека! Правда ли, что все мы — синтез наших любимых историй и персонажей, чем это опасно (к примеру, если любите конспирологию) и как избавить голову от лишнего контента — объясняет доктор наук, нейробиолог Грегори Бернс в книге «Иллюзия себя: Что говорит нейронаука о нашем самовосприятии».
Когда мы читаем, мозг симулирует происходящее, как будто бы его переживаем мы сами
Мозг никогда не бывает абсолютно бездеятельным, так что сети покоя можно представить как комплекс режимов, между которыми мозг динамически переключается, когда сознание обращается «внутрь себя», обрабатывая недавние события. Для участников нашего эксперимента (по его условиям ими в течение нескольких дней читался роман «Помпеи», а учеными измерилась активность разных участков мозга — Прим. ред.) недавними событиями оказывались эпизоды, описанные в романе, так что изменения коннективности (в совокупности связей между нейронами) отражали инкорпорацию этих происшествий в мозг и личный нарратив студентов. Изменения в височной доле отмечались только в девятидневный период чтения книги. Когда роман был дочитан, паттерны связей вернулись к прежней конфигурации.
Чтобы выяснить, вызвал ли роман долгосрочные изменения, мы исследовали еще один паттерн — возникший в начале девятидневного периода работы с книгой и сохранявшийся до его окончания. Этот паттерн проявлялся только в одном участке сети — полосе сенсомоторной коры. Мы такого не ожидали, потому что к эмоциям данный участок никакого отношения не имеет. Сенсомоторная зона — это складки коры вдоль центральной борозды мозга, в которые поступает тактильная информация; кроме того, эта область посылает двигательные импульсы. Почему же паттерн нейрональной активности в этой зоне изменился при чтении романа?
Одно из вероятных объяснений — чтение романа пробудило нейрональную активность, связанную с телесными ощущениями, и следы этой активности проявились во время фМРТ в состоянии покоя. Как-никак «Помпеи» — книга, обращенная к сфере читательских сопереживаний и эмоций. От описаний пиров, вакханалий, а затем огненного дождя внутри все переворачивается и мурашки бегут по коже. Это объяснение согласуется с теорией воплощенной семантики, согласно которой области мозга, отвечающие за произведение действия, отвечают также и за отображение его в сознании.
Литературное произведение погружает читателя в мир, созданный автором. Нередко читатель и вправду чувствует себя «в шкуре» персонажа. Но этим объяснялись бы изменения в сенсомоторной коре только в период непосредственной работы с книгой, а они сохранились и когда чтение закончилось. К сожалению, после чтения романа эксперимент продолжался всего пять дней, поэтому мы не знаем, как долго такие следы способны сохраняться в принципе. Это не отменяет того факта, что сенсомоторные изменения перекликаются с субъективным ощущением изменения под воздействиемкниги.
Грегори Бернс
нейробиолог, профессор психиатрии
«Перебирая мысленно произведения, перевернувшие мою жизнь, — после "Основания" и "Дюны" были еще "Учение дона Хуана" (The Teachings of Don Juan) и "Банда гаечного ключа" (The Monkey Wrench Gang), — я не могу во всех подробностях вспомнить сюжеты. Но отчетливо и живо помню персонажей — Гэри Селдона и Мула, Пола Атрейдеса, дона Хуана, дока Сарвиса. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, скорее всего, меня привлекали их бунтарство, презрение к устоявшимся социальным нормам и желание проторить собственный путь. Все они включены теперь в мою идентичность или, по крайней мере, в мое представление о себе».
Чем размереннее потребление информации, тем больше впитает сознание (Хотите что-то забыть? Ускоряйтесь!)
Чтобы понять, почему на нас так сильно влияют вымышленные персонажи, давайте вернемся к универсальному мономифу. За миллионы лет культурной эволюции человеческий мозг приспособился вбирать в себя истории главных героев, впитывая их, словно губка. Когда мы читаем книгу, главный герой которой оказывается созвучным нашему собственному нарративу, его история и наша дополняют и подкрепляют друг друга. Мы сближаемся с героем — хотя бы в собственном сознании , — и это усиливает резонанс, получающий в данном случае положительную обратную связь.
Изменения в сенсомоторной коре говорят о том, что мы и в самом деле как будто проживаем разворачивающиеся перед нами события, находясь в облике главного героя. Можно предположить даже, что это созвучие создает подобие мышечной памяти, повторно активирующейся в нашем личном нарративе. Если дело только в том, чтобы попасть в резонанс с тем или иным персонажем, способ передачи истории не особенно важен.
Однако будем честны: кино и телевидение не обеспечивают той устойчивой глубокой вовлеченности, которую дает книга. Во-первых, телепрограммы и кинофильмы потребляются пассивно. Кино и передачи воспринимаются независимо от усилий, приложенных зрителем. Книгу воспринимать без усилий не получится. Во-вторых, фильмы длятся в среднем часа по два — это намного меньше, чем уходит на чтение книги. Правда, теперь, с модой на марафонские просмотры сериалов, погружение в такие многосезонные блокбастеры, как «Игра престолов» (Game of Thrones) или «Во все тяжкие» (Breaking Bad), займет около 70 часов. Но, чтобы прочитать все части «Песни льда и пламени» (литературная основа «Игры престолов»), большинству людей все равно понадобится часов 100, не меньше. И, наконец, из-за того, что просмотр телепродукции не предполагает когнитивных усилий, ее так и тянет потреблять запоем, залипнув перед экраном.
Проводя эксперимент с «Помпеями», мы намеренно лишили наших участников возможности проглотить книгу за одну ночь. В первую очередь потому, что испытуемые должны были читать в одинаковом темпе, но имелась и другая причина, связанная с тем, как информация откладывается в мозге в ходе процесса, называемого консолидацией. В часы бодрствования гиппокамп держит новую информацию в буфере кратковременной памяти. Этот материал поступит на долговременное хранение, когда вы заснете: именно тогда вся полученная за день информация проигрывается заново в промежуточных циклах между глубоким сном и фазой быстрого сна. Содержимое наших снов — это перетасовка и подмешивание новых воспоминаний к старым.
Как вымышленные истории становятся нашими реальными нарративами
Единственное средство передачи информации, способное повлиять на мозг так же сильно, как чтение, — вплоть до изменения личного нарратива, — это компьютерные игры. Игровые платформы достигли в своем развитии высочайшего уровня, позволяющего создавать прописанную в потрясающих подробностях реалистичную иммерсивную среду, погрузиться в которую можно с помощью самого обыкновенного домашнего устройства.
Но делать обобщенные выводы об их влиянии трудно. Разновидностей компьютерных игр много, поэтому никто не думает, что все они должны воздействовать на мозг одинаково. Играть в «Тетрис» — это совсем не то же самое, что рубиться в какую-нибудь Call of Duty или Red Dead Redemption . Единственный жанр, который больше всего схож с чтением книги (и потому может аналогичным образом влиять на играющего), — это игры от первого лица. В этом жанре игрок смотрит на происходящее глазами персонажа, практически в буквальном смысле вставая на его место. Очень популярны, особенно у мужчин от молодого до среднего возраста, шутеры, или «стрелялки», от первого лица. Взгляд «от первого лица» присутствует и в гонках, и в авиасимуляторах, но там нет такой сюжетности, как в играх со стрельбой. Сильнее всего с романом как литературной формой сближаются, наверное, приключенческие игры от первого лица, поскольку там у главного героя есть четкие задачи.
Но видеоигры — область относительно молодая, поэтому, подозреваю, нам еще только предстоит выяснить, что они (особенно от первого лица) все-таки оказывают заметное воздействие на мозг, прежде всего в подростковый период. Пока же наиболее эффективным средством изменения нарративных траекторий в мозге остается книга. Как показывает нейровизуализация , именно за счет иммерсивности — необходимости погружаться в процесс — чтение затрагивает систему воображения в мозге. Для этого мозг точно так же, как при проигрывании заново воспоминаний, перепрофилирует свои системы чувств, но теперь их задачей становится помочь читателю проникнуться жизнью персонажа.
Хороший роман помещает читателя «в шкуру» героя настолько органично, что мы действительно ощущаем происходящее с ним почти физически. Судя по результатам экспериментов с визуализацией активности мозга, следы этой симуляции сохраняются как минимум несколько дней. Но, полагаю, они могут сохраняться и дольше, если материал для чтения тому способствует.
Мозг привыкает к нарративным архетипам. И даже если где-то в глубине сознания вы помните, что они вымышлены, это неважно. Они все равно укрепляют шаблоны в вашем мозге, к которым вы обращаетесь, когда истолковываете происходящее с вами в реальной жизни. Светлая сторона этой медали — вы можете сами контролировать, какие истории потреблять. Истории героев подпитывают у вас ощущение, что вы такой же герой, совершающий свое путешествие. Но, как мы увидим в следующей главе, если кормиться одной конспирологией и рассказами о тайных закулисных силах, ваш нарратив понесет не туда и вы начнете смотреть на мир через мрачные очки подозрений и паранойи.
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