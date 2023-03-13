4 причины, почему внешний вид Петербурга действует (и положительно тоже!) на нервы: гуляем по городу вместе с психотерапевтом

Лечебная зелень

Для жителей крупных городов выезд на природу уже давно ассоциируется с отпуском, отдыхом от суеты или даже digital-детоксом. Конечно, если вы едете на дачу, где невыполненных задач накопилось еще больше, чем в офисе, то рассчитывать можно разве что на последний пункт. Но зато отдых для глаз (а если повезет – и души) обеспечен: благотворное влияние природных пейзажей на состояние человека было доказано еще в конце XX века. Эту закономерность обнаружил исследователь Техасского университета A&M Роджер Ульрих. Пациенты больницы, которые могли видеть в окнах хоть небольшие клочки зелени, пусть и заключенные в бетонных джунглях, быстрее выздоравливали и меньше нуждались в лекарствах, чем те больные, чьи окна выходили на серые городские лабиринты.

Естественный зеленый цвет также обладает успокаивающим эффектом и не оказывает отрицательное влияние на нервную систему человека. Астраханский государственный архитектурно-строительный университет провел опрос для определения самого комфортного цвета, и зеленый удостоился самых лестных отзывов. У 60% участников эксперимента он ассоциировался с радостью, теплом и гармонией. Особенно природные цвета помогают расслабиться после рабочей недели, поэтому на выходных городские парки и сады пользуются особым спросом.

Юлия Абрамова психиатр, психотерапевт Влияние цвета на психоэмоциональное состояние используется как для диагностики (цветовой тест Люшера), так и для лечения методом цветотерапии (или хромотерапии). Такие часто встречающиеся в природе цвета, как зеленый и синий, подавляют активность симпатической нервной системы, организм получает сигнал к отдыху и расслаблению. Само пребывание на природе благотворно отражается на психологическом состоянии человека. Существуют психотерапевтические методики, способные приумножить это положительное влияние, помочь повысить самоидентичность: Отслеживание эмоционального состояния «здесь и сейчас». Полезно сравнить, как изменилось психологическое состояние до и после пребывания на природе. Для этого можно и до, и после прислушаться к своим чувствам и эмоциям, чтобы затем осознать, что состояние улучшилось. Терапия творческим общением с природой. Обращая внимание на подробности окружающей нас природы, мы выясняем свое собственное отношение к ним и через это отчетливее узнаем себя самих. В этом может помочь фотографирование, съемка видео, рисунки.

Пока ранняя весна и уличные растения еще не проснулись, поэтому мы отправились в Оранжерею Таврического сада, чтобы погреться и насладиться спрятанной от холодов зеленью и обогатиться кислородом. То ли дело в концентрированном фотосинтезе, то ли этот визит и в самом деле стал своеобразным глотком свежего воздуха.