Сентябрь горит! Уже почувствовали осеннюю хандру? Это просто грусть или сезонное аффективное расстройство?

Осень и так принято считать меланхоличным периодом, а в этом году она выдалась еще и крайне нервозной из-за новостного фона. Считается, что грустить осенью — нормально, но для многих это настоящая проблема: мрачные мысли, тоска, вялость, бессонница и невозможность собраться. В чем причина таких состояний и как с ними справляться?
По разным данным, около 5–7% населения России страдает различными видами депрессий, с каждым годом эта цифра растет. Одно из разновидностей депрессии — сезонное аффективное расстройство (САР / SAD — «Seasonal Affective disorder»). Его особенность заключается в периодичности: симптомы возникают в одно и то же время года, начинаясь и заканчиваясь примерно в одни и те же месяцы.
Сейчас сезонное аффективное расстройство уже не выделяется в отдельную патологию, а предлагается для более точного описания депрессии у конкретного человека. Термин используется, когда эпизоды возникают именно в зимние или летние месяцы не менее 2 лет подряд. Кстати, у него есть еще одно название — winter blues.
«Если Вы живете в Петербурге, то мне не нужно объяснять, что тут очень, на самом деле, очень темно. И если мы говорим о промежутке в 9 месяцев, не считая лета, то намного темнее многих регионов густонаселенных городов в те же 9 месяцев. Не трудно догадаться, что в нашем регионе распространено сезонное аффективное расстройство», — говорит психиатр и нарколог Lachta Clinic Михаил Михайленко. «Летний» тип данного состояния так же чаще встречается в Петербурге из-за белых ночей, которые очень влияют на биологические часы и как следствие на уровень качества сна, тревоги и аппетит.
Симптомы SAD
- Мрачное, подавленное настроение большую часть времени
- Безэмоциональность или почти только негативные эмоции
- Утрата интереса к любимым занятиям
- Изменение аппетита или веса
- Проблемы со сном
- Низкий уровень энергии, вялость
- Чувство безнадежности, бесполезности
- Проблемы с концентрацией внимания
- Мысли о самоповреждении, размышления о собственной гибели
В целом, симптомы такие же, как и при депрессии. Специфичны только негативные мысли и чувства по поводу смены времен года и связанных с ней ограничения и стрессов.
Ранее SAD пытались делить на зимний и летний тип, но это не выросло в четкие диагностические критерии: все перечисленные симптомы могут возникать при любой депрессии и в любом сочетании у конкретного человека.
Расстройство «зимнего» типа: дневная сонливость, переедание и тяга к углеводам, увеличение веса, социальная изоляция, ощущение «спячки». А «летнего» типа: проблемы с ночным сном, плохой аппетит, вызывающий потерю веса, беспокойство и возбуждение, тревога.
Чем это лечится?
Светотерапия — ежедневное воздействие правильного искусственного света в период появления симптомов. По результатам исследований это и правда может быть эффективно, особенно при депрессивных эпизодах легкой степени.
Когнитивно-поведенческая психотерапия. От светотерапии эффект быстрее, но после КПТ рецидивы случаются в два раза реже.
Прием витамина D. Показан всем людям в Северном полушарии, и его дефицит на самом деле может вызывать симптомы, похожие на депрессию.
Иногда может потребоваться прием антидепрессантов. Эффективность равна психотерапии, а вместе — лучше всего.
Что будет, если не лечить?
Без терапии осенне-зимний эпизод депрессии сохраняется около полугода или может спонтанно купироваться при следующей смене сезона. И всё же получается, что люди проводят около 40% времени в году в депрессивных симптомах.
А как можно избежать подобные расстройства?
Главное — здоровый образ жизни или просто более бережное отношение к себе.
Стараться путешествовать в солнечные регионы в осенне-зимний период
Придерживаться регулярного режима сна и бодрствования
Стараться поддерживать физическую активность
Сбалансированно питаться
Принимать витамин D
Быть социально активным
Что точно не поможет?
- Полететь зимой «на юга» и напитаться солнышком, позагорать и отдохнуть. Как объясняет доктор Михайленко, даже если вам будет лучше, то это чувство будет там, на отдыхе, на этих самых «югах». После возвращения домой через неделю на работе почувствуете, что состояние ухудшается семимильными шагами, а то и становится хуже. Все изменения вовне должны быть интегрированы в повседневную жизнь, а не доставать вас из нее и показывать как у вас не получится жить долгое время.
- Пойти в любимый бар/ресторан с друзьями и опрокинуть в субботу по бокалу пива/вина. «Да, как психиатр-нарколог я не могу поощрять такой метод, но тут нас волнует не сам факт приема алкоголя, а он как способ уйти от плохого состояния и расслабиться. В этот субботний теплый вечер конечно же он поможет, вы расслабитесь, социальные активности станут проще, а настроение перестанет быть таким унылым», — отмечает психиатр.
Алкоголь по сути своей является депрессантом и избегание проблем и своего состояния в последствии приведет только к его ухудшению. «Влиять нужно на причину состояния. Вам всегда поможет многим знакомая когнитивно-поведенческая психотерапия. А если уж совсем трудно справиться, всегда рядом есть врач-психиатр, который подберет должную антидепрессивную терапию, чтобы было немного легче», — заключил Михайленко.
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