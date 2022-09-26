Сентябрь горит! Уже почувствовали осеннюю хандру? Это просто грусть или сезонное аффективное расстройство?

По разным данным, около 5–7% населения России страдает различными видами депрессий, с каждым годом эта цифра растет. Одно из разновидностей депрессии — сезонное аффективное расстройство (САР / SAD — «Seasonal Affective disorder»). Его особенность заключается в периодичности: симптомы возникают в одно и то же время года, начинаясь и заканчиваясь примерно в одни и те же месяцы.

Сейчас сезонное аффективное расстройство уже не выделяется в отдельную патологию, а предлагается для более точного описания депрессии у конкретного человека. Термин используется, когда эпизоды возникают именно в зимние или летние месяцы не менее 2 лет подряд. Кстати, у него есть еще одно название — winter blues.