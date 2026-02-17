Почему рука тянется к чипсам, когда на душе тоска? Объясняем, как распознать эмоциональный голод и выйти из круга «стресс — еда — вина»

Какие бывают типы голода?

Их всего два: один — про биологию, второй — про чувства. Если перепутать, можно бесконечно «кормить» не то, что на самом деле просит внимания.

Физический голод — это когда телу нужно пополнить запас энергии. Он связан с биологией: уровень сахара в крови падает, гормон грелин (отвечает за аппетит) повышается, желудок пустеет и начинает издавать звуки нескольких возмущенных китов. Тело при этом подаёет и другие чёеткие сигналы: ощущение пустоты в желудке, слабость, снижение энергии, раздражительность, проблемы с концентрацией, иногда головная боль или даже легкое головокружение. В этом случае желание поесть приходит постепенно и обычно явно различимо примерно через 3–6 часов после полноценного приема пищи, а если активности много — и раньше.

Эмоциональный голод связан не с пустым желудком, а с чувствами. Его вызывают стресс, тревога, скука, одиночество, усталость, грусть, иногда даже радость или возбуждение. Еда здесь выступает как быстрый антидепрессант, утешение или способ отвлечься. По ощущениям он обычно возникает внезапно: «Ой, хочется что-то вкусненькое!». Обычно тянет на конкретные и не самые «полезные» продукты — сладкое, жирное, соленое, то, что даёт быстрый дофамин и комфорт. Они съедаются быстро, на автомате, без наслаждения вкусом и возможности остановиться. После еды удовольствие длится недолго, а потом может нагнать вина, тяжесть или стыд.

Почему мы так часто путаем эмоциональный голод с физическим?

Во-первых, бешеный ритм жизни : работа, дедлайны, телефон каждые 5 минут, еда на бегу или за просмотром видео. Мы просто не замечаем, как организм подаёт сигналы — некогда разбираться, наелся ты или нет, когда надо срочно ответить в чате.

Во-вторых, когда тревога, усталость и вечная перегрузка не отпускают, кортизол (гормон стресса) постоянно повышен. От этого растет аппетит: хочется как можно быстрее пополнить запасы энергии, чтобы в случае чего были силы «бить и бежать».

В-третьих, токсичная культура питания: то самое «Пока не съешь, из-за стола не выйдешь» или классические РПП-девизы в духе «Хочешь есть — попей водички». Следуя системе по привычке многие люди, даже не знают, какие сигналы о голоде и сытости ждать от организма.

Пока мы не начнем различать, где тело просит еды, а где душа просит заботы — будем бегать по этому кругу: эмоция → еда → вина → еще эмоция → еще еда.