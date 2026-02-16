Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Как не набрать вес в Масленицу? Приготовить суперфуд-блины — вот 7 рецептов

Если после некоторых с радостей с припеком вы чувствуете тяжесть на душе и в теле, то время брать сковороду в свои руки. Можно ли есть блины с реальной пользой для кишечника и не переживать за вес, рассказала Светлана Ермакова, гастроэнтеролог, диетолог, терапевт клиники CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Призываем забыть о стереотипе, что полезное — это невкусное. Блины могут быть частью сбалансированного рациона, если подходить к их приготовлению и употреблению осознанно. Давайте разберем, как насладиться традицией без вреда для здоровья.

Главные правила «здоровой» Масленицы

1. Качество важнее количества. Один блин, съеденный медленно и с удовольствием, принесет больше удовлетворения, чем три, проглоченные на бегу. Сосредоточьтесь на вкусе и текстуре.

2. Время имеет значение. Идеальное время для блинов — завтрак или обед. Употребление жирных блюд на ужин, особенно перед сном, — прямая дорога к рефлюксу (изжоге) и тяжести.

3. Сочетаем с умом. Классические сочетания (блины + жирная сметана + икра) — удар по поджелудочной железе и печени.

Разбавляем:

  •  Белок + клетчатка. Добавляйте к блинам легкий творог, запеченную курицу или рыбу, а также обязательно — свежие овощи и зелень (огурцы, шпинат, авокадо).
  •  Минимум сахара. Вместо сгущенки и варенья попробуйте ягодные соусы без сахара, фруктовое пюре или немного меда.

4. Основа — все. Самая большая возможность для маневра — это тесто. Отойдем от пшеничной муки высшего сорта, которая даёт лишь пустые калории и быстрые углеводы.

7 рецептов полезных блинов

1. Гречневые (безглютеновые)

Идеально для: чувствительного кишечника, цель — больше пользы.

Ингредиенты: гречневая мука (200 г), кефир или натуральный йогурт (300 мл), яйца (2 шт.), щепотка соды.

Польза: гречка богата железом и клетчаткой, не содержит глютен, имеет низкий гликемический индекс.

2. Зеленые с хлорофиллом

Идеально для: детокса, повышения энергии.

Ингредиенты: овсяная или рисовая мука (150 г), молоко или растительное молоко (250 мл), яйцо, шпинат или спирулина (1 ч.л.) для цвета и пользы, банан для сладости.

Польза: хлорофилл (из зелени или спирулины) способствует очищению крови и насыщению организма кислородом.

3. Протеиновые (для активных)

Идеально для: завтрака до или после тренировки.

Ингредиенты: творог (200 г) или сывороточный протеин (1 мерная ложка), овсяные хлопья, измельченные в муку (100 г), яичные белки (3-4 шт.), немного молока для консистенции.

Польза: высокое содержание белка надолго дает чувство сытости и помогает восстановлению мышц.

4. Яркие с матчей

Идеально для: любителей новых вкусов и мягкого тонуса.

Ингредиенты: рисовая мука (180 г), молоко (300 мл), яйцо, порошок матча (1-2 ч.л.).

Польза: матча — мощный антиоксидант, содержит L-теанин, который мягко бодрит, не вызывая резких скачков давления, как кофеин.

5. Миндальные (палео-вариант)

Идеально для: низкоуглеводного питания.

Ингредиенты: миндальная мука (150 г), яйца (3-4 шт.), кокосовое молоко (100-150 мл).

Польза: богаты полезными жирами, витамином Е, дают стабильную энергию без скачков сахара в крови.

6. Пряные тыквенные

Идеально для: укрепления иммунитета и настроения.

Ингредиенты: нутовая мука (150 г), тыквенное пюре (200 г), яйца (2 шт.), корица, имбирь, мускатный орех.

Польза: тыква — источник бета-каротина, нутовая мука добавляет белка и клетчатки, пряности улучшают пищеварение.

7. Классические, но на закваске

Идеально для: ценителей традиций с заботой о микробиоте.

Ингредиенты: пшеничная мука 1-2 сорта или цельнозерновая (200 г), закваска (100 г, вместо дрожжей/соды), вода или молоко, яйцо, щепотка соли.

Польза: естественное брожение улучшает усвояемость теста, обогащает его органическими кислотами и способствует здоровью кишечной микрофлоры.

Формула лучшего масленичного блина: правильная мука (цельнозерновая/безглютеновая) + полезная жидкость (кисломолочка/растительное молоко) + функциональная добавка (зелень/суперфуд/белок) + грамотная начинка (творог/овощи/фрукты).

Редакция напоминает, что продукты питания имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.

