Как не набрать вес в Масленицу? Приготовить суперфуд-блины — вот 7 рецептов

Если после некоторых с радостей с припеком вы чувствуете тяжесть на душе и в теле, то время брать сковороду в свои руки. Можно ли есть блины с реальной пользой для кишечника и не переживать за вес, рассказала Светлана Ермакова, гастроэнтеролог, диетолог, терапевт клиники CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Призываем забыть о стереотипе, что полезное — это невкусное. Блины могут быть частью сбалансированного рациона, если подходить к их приготовлению и употреблению осознанно. Давайте разберем, как насладиться традицией без вреда для здоровья.
Главные правила «здоровой» Масленицы
1. Качество важнее количества. Один блин, съеденный медленно и с удовольствием, принесет больше удовлетворения, чем три, проглоченные на бегу. Сосредоточьтесь на вкусе и текстуре.
2. Время имеет значение. Идеальное время для блинов — завтрак или обед. Употребление жирных блюд на ужин, особенно перед сном, — прямая дорога к рефлюксу (изжоге) и тяжести.
3. Сочетаем с умом. Классические сочетания (блины + жирная сметана + икра) — удар по поджелудочной железе и печени.
Разбавляем:
- Белок + клетчатка. Добавляйте к блинам легкий творог, запеченную курицу или рыбу, а также обязательно — свежие овощи и зелень (огурцы, шпинат, авокадо).
- Минимум сахара. Вместо сгущенки и варенья попробуйте ягодные соусы без сахара, фруктовое пюре или немного меда.
4. Основа — все. Самая большая возможность для маневра — это тесто. Отойдем от пшеничной муки высшего сорта, которая даёт лишь пустые калории и быстрые углеводы.
7 рецептов полезных блинов
1. Гречневые (безглютеновые)
Идеально для: чувствительного кишечника, цель — больше пользы.
Ингредиенты: гречневая мука (200 г), кефир или натуральный йогурт (300 мл), яйца (2 шт.), щепотка соды.
Польза: гречка богата железом и клетчаткой, не содержит глютен, имеет низкий гликемический индекс.
2. Зеленые с хлорофиллом
Идеально для: детокса, повышения энергии.
Ингредиенты: овсяная или рисовая мука (150 г), молоко или растительное молоко (250 мл), яйцо, шпинат или спирулина (1 ч.л.) для цвета и пользы, банан для сладости.
Польза: хлорофилл (из зелени или спирулины) способствует очищению крови и насыщению организма кислородом.
3. Протеиновые (для активных)
Идеально для: завтрака до или после тренировки.
Ингредиенты: творог (200 г) или сывороточный протеин (1 мерная ложка), овсяные хлопья, измельченные в муку (100 г), яичные белки (3-4 шт.), немного молока для консистенции.
Польза: высокое содержание белка надолго дает чувство сытости и помогает восстановлению мышц.
4. Яркие с матчей
Идеально для: любителей новых вкусов и мягкого тонуса.
Ингредиенты: рисовая мука (180 г), молоко (300 мл), яйцо, порошок матча (1-2 ч.л.).
Польза: матча — мощный антиоксидант, содержит L-теанин, который мягко бодрит, не вызывая резких скачков давления, как кофеин.
5. Миндальные (палео-вариант)
Идеально для: низкоуглеводного питания.
Ингредиенты: миндальная мука (150 г), яйца (3-4 шт.), кокосовое молоко (100-150 мл).
Польза: богаты полезными жирами, витамином Е, дают стабильную энергию без скачков сахара в крови.
6. Пряные тыквенные
Идеально для: укрепления иммунитета и настроения.
Ингредиенты: нутовая мука (150 г), тыквенное пюре (200 г), яйца (2 шт.), корица, имбирь, мускатный орех.
Польза: тыква — источник бета-каротина, нутовая мука добавляет белка и клетчатки, пряности улучшают пищеварение.
7. Классические, но на закваске
Идеально для: ценителей традиций с заботой о микробиоте.
Ингредиенты: пшеничная мука 1-2 сорта или цельнозерновая (200 г), закваска (100 г, вместо дрожжей/соды), вода или молоко, яйцо, щепотка соли.
Польза: естественное брожение улучшает усвояемость теста, обогащает его органическими кислотами и способствует здоровью кишечной микрофлоры.
Редакция напоминает, что продукты питания имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
