Как не набрать вес в Масленицу? Приготовить суперфуд-блины — вот 7 рецептов

Призываем забыть о стереотипе, что полезное — это невкусное. Блины могут быть частью сбалансированного рациона, если подходить к их приготовлению и употреблению осознанно. Давайте разберем, как насладиться традицией без вреда для здоровья.

Главные правила «здоровой» Масленицы

1. Качество важнее количества. Один блин, съеденный медленно и с удовольствием, принесет больше удовлетворения, чем три, проглоченные на бегу. Сосредоточьтесь на вкусе и текстуре.

2. Время имеет значение. Идеальное время для блинов — завтрак или обед. Употребление жирных блюд на ужин, особенно перед сном, — прямая дорога к рефлюксу (изжоге) и тяжести.

3. Сочетаем с умом. Классические сочетания (блины + жирная сметана + икра) — удар по поджелудочной железе и печени.

Разбавляем:

Белок + клетчатка. Добавляйте к блинам легкий творог, запеченную курицу или рыбу, а также обязательно — свежие овощи и зелень (огурцы, шпинат, авокадо).

Минимум сахара. Вместо сгущенки и варенья попробуйте ягодные соусы без сахара, фруктовое пюре или немного меда.

4. Основа — все. Самая большая возможность для маневра — это тесто. Отойдем от пшеничной муки высшего сорта, которая даёт лишь пустые калории и быстрые углеводы.