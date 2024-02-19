Теория сладкого заговора: как сахар повысил спрос на сигареты, вызвал «эпидемию» ожирения и сломал рынок здорового питания (и мышления) в XX веке?

Как японские конфеты сдвинули рычаги мировой сахарной промышленности, кому было выгодно не (!) бороться с ожирением и одновременно насаждать голливудские стандарты красоты и что из этого вышло — рассказал в книге «Сладкая история мира. 2000 лет господства сахара в экономике, политике и медицине» от издательства «КоЛибри» Ульбе Босма историк, профессор Амстердамского университета.
Мировое господство сахара
Историю того, как сахар проник во все американские продукты и напитки, можно прочесть как экстремальную версию тех событий, которые происходили во всех других частях света. США, как промышленный центр мира, экспортировали свои модели потребления самыми разными путями, и порой довольно неожиданными. Например, в 1899 году японский мигрант Таитиро Моринага вернулся из США, где изучал производство кондитерских изделий, чтобы создать первую в Японии промышленную компанию по изготовлению конфет. Эти конфеты стали частью популярных японских кулинарных книг, которые иногда выходили тиражом в сто тысяч экземпляров и больше.
Когда в 1910 году Япония оккупировала Корею, японцы построили кондитерскую фабрику и там. Поставки сахара с Явы и Тайваня, ставшего японской колонией, возрастали, и японское правительство начало пропагандировать сахар как источник дешевых калорий для своих промышленных рабочих, которые стремительно перебирались в города. Сахар, даже в большей мере, чем в Англии конца XIX века, считался движущей силой японского имперского проекта. В 1920-х годах правительство продвигало сахар как продукт для нации, которой требовалось быть сильной.
Потреблению сахара содействовала и американизация рекламной культуры. Поскольку продукты, насыщенные сахаром, были частью американского образа жизни, его потребление распространялось по всему миру через американскую киноиндустрию. По иронии судьбы, та же самая киноиндустрия установила новый стандарт стройности тела, что вступало в противоречие с идеей полноценного и качественного питания, благодаря которому немного отступил туберкулез. И если до сих пор худоба ассоциировалась со страданиями от этой смертоносной болезни, то в годы, предшествующие Первой мировой войне, она обрела совершенно новый подтекст.
Здравоохранение v. Пищевая промышленность
Помимо того что сахар был определен как продукт, приводящий к ожирению, связь между сахаром и разрушением зубов была четко установлена в обширном исследовании, которое в 1939 году провел Уэстон Прайс, дантист из Огайо. Его обеспокоило стремительно ухудшавшееся состояние зубов своих пациентов, и в ходе своих путешествий по земному шару он выяснил, что у «примитивных» людей, в число которых входили жители уединенных горных деревушек в Швейцарии, зубы были лучше, чем у «цивилизованных». Через год после выхода публикации Прайса обширный кариес стал самой важной причиной, по которой армия США отвергла 40% из первого миллиона призванных.
Сахар и, в особенности, конфеты беспокоили врачей и учителей, причем не только в США, но и в Англии, где сладости уничтожили зубы у нескольких поколений детей. Уже в 1930 году детям рекомендовали давать фрукты и орехи вместо конфет. Учителя выступали за то, чтобы сделать науку о питании частью школьного учебного плана, и призывали улучшить качество школьных завтраков. Но также они признавали, что вступают в неравный бой с пищевой промышленностью, которая могла потратить на рекламу миллионы долларов.
Сахар «взяли на заметку» в 1930-х годах, но промышленники были готовы противостоять всему, что угрожало их существованию. Когда в 1942 году Министерство сельского хозяйства США рекомендовало правительству не рассматривать нехватку сахара в военное время как опасность для здоровья и указало на то, что другие продукты имели намного более высокую питательную ценность, сахарная отрасль восстала во всеоружии. Ее лобби добилось того, что Конгресс США не стал облагать налогом безалкогольные напитки. Более того, производители сахара-сырца и рафинада со всех уголков США собрались под знамена президента «Национальной сахароварной компании» (NSRC) и повели публичное наступление.
Вот что в 1947 году писали редакторы журнала «Сахар» (Sugar), глашатая американской сахарной промышленности: «Необходимо принять меры к тому, чтобы исправить “психологию нехватки”, которую за последние пять лет создали в умах потребительской аудитории правительственные агентства и частные институты».
Элитарность диабета
Когда в 1950-х годах общество прислушалось к доводам Анселя Киза, утверждавшего, что причиной сердечно-сосудистых заболеваний был холестерин, сахаропромышленники с благодарностью присоединились к победившей стороне и стали наперебой кричать о том, что во всех проблемах с нашим питанием виноваты жиры.
«Фонд исследования сахара» профинансировал проект трех гарвардских профессоров, одному из которых, Марку Хегстеду, в последующие десятилетия предстояло играть важную роль в продовольственной политике США. Исследование было опубликовано в 1967 году и заметно отвлекло внимание от угроз, которые таил для здоровья сахар, объявив главной причиной сердечно-сосудистых заболеваний насыщенные жиры. Казалось, что эти выводы подтвердились, когда в 1980 году Ансель Киз издал свой главный труд — исследование, проведенное в семи странах. Впрочем, оно было в корне неверным, поскольку нарушало главное правило статистики. Киз слишком сильно желал доказать, что именно жир был основным фактором сердечно-сосудистых заболеваний, и умолчал о том, что за период, охваченный его исследованием, потребление сахара значительно возросло.
Тем временем за период с 1950 по 1980 год количество бутылок безалкогольных напитков, потребляемых на душу населения, возросло в США в 7,5 раз. Торговые автоматы, которые часто ставили в школах на спонсорскую помощь, в изобилии предлагали сладости. То, что произошло с солдатами на пороге XX века, теперь происходило с детьми и вредило им. Несомненно, чем моложе люди, привыкающие к высокому потреблению сахара, тем лучше для промышленности, производящей сахар и сладкие напитки.
В 1970-х годах калорийность сахаросодержащих продуктов, потребляемых ежедневно, достигла в США отметки в 500–550 Ккал, как и в Великобритании, но для многих этот уровень составлял 1000–1500 Ккал, а это половина той нормы, которая необходима взрослому человеку. И в то же время потребление молока в США с 1970 по 1997 год сократилось на 22,5 %. Эти данные уже выглядели угрожающе, когда в 1974 году в редакционной статье журнала The Lancet ожирение было определено как «важнейшее в мире расстройство алиментарного происхождения». Даже в США осознать смысл подобного послания смогли далеко не сразу — ведь внимание политических элит лишь недавно направлялось на то, что стране постоянно грозит голод.
Впрочем, немногие понимали, что из-за дешевизны углеводов за спиной голода и недоедания таится ожирение. Пусть у беднейших слоев населения и возросла платежеспособность, это не предоставило им доступ к здоровому питанию, а только к дешевой промышленной еде, производимой большими партиями. Более того, в XX столетии представители рабочей бедноты уже не голодали — за одно поколение они перешли от недоедания к избытку калорий.
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