Теория сладкого заговора: как сахар повысил спрос на сигареты, вызвал «эпидемию» ожирения и сломал рынок здорового питания (и мышления) в XX веке?

Мировое господство сахара

Историю того, как сахар проник во все американские продукты и напитки, можно прочесть как экстремальную версию тех событий, которые происходили во всех других частях света. США, как промышленный центр мира, экспортировали свои модели потребления самыми разными путями, и порой довольно неожиданными. Например, в 1899 году японский мигрант Таитиро Моринага вернулся из США, где изучал производство кондитерских изделий, чтобы создать первую в Японии промышленную компанию по изготовлению конфет. Эти конфеты стали частью популярных японских кулинарных книг, которые иногда выходили тиражом в сто тысяч экземпляров и больше.

Когда в 1910 году Япония оккупировала Корею, японцы построили кондитерскую фабрику и там. Поставки сахара с Явы и Тайваня, ставшего японской колонией, возрастали, и японское правительство начало пропагандировать сахар как источник дешевых калорий для своих промышленных рабочих, которые стремительно перебирались в города. Сахар, даже в большей мере, чем в Англии конца XIX века, считался движущей силой японского имперского проекта. В 1920-х годах правительство продвигало сахар как продукт для нации, которой требовалось быть сильной.

Потреблению сахара содействовала и американизация рекламной культуры. Поскольку продукты, насыщенные сахаром, были частью американского образа жизни, его потребление распространялось по всему миру через американскую киноиндустрию. По иронии судьбы, та же самая киноиндустрия установила новый стандарт стройности тела, что вступало в противоречие с идеей полноценного и качественного питания, благодаря которому немного отступил туберкулез. И если до сих пор худоба ассоциировалась со страданиями от этой смертоносной болезни, то в годы, предшествующие Первой мировой войне, она обрела совершенно новый подтекст.

В то же время табачная промышленность сыграла на распространении среди женщин мнения о том, что употребление сладостей способствует полноте, и открыла рынок женских сигарет. Их производители конкурировали с производителями сладостей, утверждая, что сигареты позволяют женщинам похудеть. «Затяжка лучше, чем конфетка!» — провозглашала реклама Lucky Strike.