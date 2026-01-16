СМИ: вакцины против COVID-19 влияют на развитие рака! Есть реальные риски? Лучше отказаться от прививок?

Была проанализированы 69 исследований из 27 стран

Прежде всего — авторы статьи не проводили собственное крупное исследование. Речь идет об обзорной работе, в которой они попытались обобщить уже опубликованные научные данные. Формулировка «проанализированы 69 исследований» звучит убедительно, но принципиально важно понимать их качество и масштаб. 58 из этих 69 работ — это либо описания отдельных клинических случаев, либо лабораторные исследования, то есть «наука в пробирке». Такие данные могут быть интересны для формирования гипотез, но они не позволяют делать окончательные выводы о рисках для людей в реальной жизни.

Многие из включенных в обзор публикаций просто описывают ситуации, когда онкологическое заболевание выявлялось вскоре после вакцинации. Но совпадение по времени не означает причинно-следственную связь. За последние годы вакцинацию от COVID-19 прошли не миллионы, а миллиарды людей по всему миру. В такой ситуации абсолютно неизбежно, что у части людей диагноз «рак» будет установлен вскоре после прививки. Чтобы доказать, что именно вакцина увеличивает риск рака, нужны крупные, долгосрочные исследования на сотнях тысяч и миллионах людей, а не такие наблюдения.

Выявлено 333 случая!

Даже сами авторы исследования подчеркивают: это количество кейсов является ничтожно малым числом для масштабных выводов. Для сравнения: в мире ежегодно диагностируются миллионы новых онкологических заболеваний.

Ключевая мысль, с которой, по сути, соглашаются и сами авторы обзора: установление причинно-следственной связи между вакцинацией от COVID-19 и развитием онкологических заболеваний требует намного более крупных и долгих исследований. Пока что убедительных данных о взаимосвязи вакцинации от COVID-19 и рака нет.