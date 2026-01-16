СМИ: вакцины против COVID-19 влияют на развитие рака! Есть реальные риски? Лучше отказаться от прививок?

Это тревожно! (?) Американские ученые опубликовали в медицинском журнале Oncotarget исследование, в котором установили связь между вакцинами против коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna и развитием онкозаболеваний! Были проанализированы 69 исследований из 27 стран — в этих масштабах были выявлены 333 кейса, в которых после прививки был диагностирован рак или течение болезни ухудшилось. Эти данные действительно что-то доказывают? Какая связь между вакциной и онкопроцессом? Попросили прокомментировать новость (в формате разбора самых кликбейтных формулировок!) Владислава Евсеева, онколога-химиотерапевта, руководителя Медицинского совета фонда «Не напрасно».
Была проанализированы 69 исследований из 27 стран
Прежде всего — авторы статьи не проводили собственное крупное исследование. Речь идет об обзорной работе, в которой они попытались обобщить уже опубликованные научные данные. Формулировка «проанализированы 69 исследований» звучит убедительно, но принципиально важно понимать их качество и масштаб. 58 из этих 69 работ — это либо описания отдельных клинических случаев, либо лабораторные исследования, то есть «наука в пробирке». Такие данные могут быть интересны для формирования гипотез, но они не позволяют делать окончательные выводы о рисках для людей в реальной жизни.
Многие из включенных в обзор публикаций просто описывают ситуации, когда онкологическое заболевание выявлялось вскоре после вакцинации. Но совпадение по времени не означает причинно-следственную связь. За последние годы вакцинацию от COVID-19 прошли не миллионы, а миллиарды людей по всему миру. В такой ситуации абсолютно неизбежно, что у части людей диагноз «рак» будет установлен вскоре после прививки. Чтобы доказать, что именно вакцина увеличивает риск рака, нужны крупные, долгосрочные исследования на сотнях тысяч и миллионах людей, а не такие наблюдения.
Выявлено 333 случая!
Даже сами авторы исследования подчеркивают: это количество кейсов является ничтожно малым числом для масштабных выводов. Для сравнения: в мире ежегодно диагностируются миллионы новых онкологических заболеваний.
Некоторые новообразования возникали в месте инъекций
Вызывает непонимание попытка авторов связать развитие опухолей с местом введения вакцины. Иммунный ответ после вакцинации формируется не «в плече», а во всем организме. Поэтому ожидание того, что злокачественные опухоли должны чаще возникать именно в зоне укола, научно не очень обосновано.
После вакцинации рак либо диагностировался впервые, либо ухудшалось его течение
Сами авторы обзора отмечают, что примерно половина описанных онкослучаев была выявлена в течение первых двух-четырех недель после вакцинации. Это, скорее, говорит о том, что в этот период был обнаружен уже существовавший рак, а не возник новый. В большинстве онкологических заболеваний процесс формирования опухоли занимает годы. Например, при раке толстой кишки путь от доброкачественного полипа до злокачественной опухоли может длиться около 10 лет.
Статья была опубликована 3 января, затем, в результате кибератаки, она была удалена. Это фармзаговор и токсичная цензура?
Пресс-служба журнала действительно подтверждала, что в результате несанкционированных действий доступ к материалу был ограничен («В декабре 2025-го и январе 2026-го сервер подвергся кибератакам, которые привели к сбоям в доступе к онлайн-публикациям и сайту»). Сейчас статью можно найти и через поисковые системы, и на сайте журнала.
