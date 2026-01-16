Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Здравоохранение

СМИ: вакцины против COVID-19 влияют на развитие рака! Есть реальные риски? Лучше отказаться от прививок?

Это тревожно! (?) Американские ученые опубликовали в медицинском журнале Oncotarget исследование, в котором установили связь между вакцинами против коронавирусной инфекции Pfizer и Moderna и развитием онкозаболеваний! Были проанализированы 69 исследований из 27 стран — в этих масштабах были выявлены 333 кейса, в которых после прививки был диагностирован рак или течение болезни ухудшилось. Эти данные действительно что-то доказывают? Какая связь между вакциной и онкопроцессом? Попросили прокомментировать новость (в формате разбора самых кликбейтных формулировок!) Владислава Евсеева, онколога-химиотерапевта, руководителя Медицинского совета фонда «Не напрасно».

Collagery

Была проанализированы 69 исследований из 27 стран

Прежде всего — авторы статьи не проводили собственное крупное исследование. Речь идет об обзорной работе, в которой они попытались обобщить уже опубликованные научные данные. Формулировка «проанализированы 69 исследований» звучит убедительно, но принципиально важно понимать их качество и масштаб. 58 из этих 69 работ — это либо описания отдельных клинических случаев, либо лабораторные исследования, то есть «наука в пробирке». Такие данные могут быть интересны для формирования гипотез, но они не позволяют делать окончательные выводы о рисках для людей в реальной жизни.

Многие из включенных в обзор публикаций просто описывают ситуации, когда онкологическое заболевание выявлялось вскоре после вакцинации. Но совпадение по времени не означает причинно-следственную связь. За последние годы вакцинацию от COVID-19 прошли не миллионы, а миллиарды людей по всему миру. В такой ситуации абсолютно неизбежно, что у части людей диагноз «рак» будет установлен вскоре после прививки. Чтобы доказать, что именно вакцина увеличивает риск рака, нужны крупные, долгосрочные исследования на сотнях тысяч и миллионах людей, а не такие наблюдения.

Выявлено 333 случая!

Даже сами авторы исследования подчеркивают: это количество кейсов является ничтожно малым числом для масштабных выводов. Для сравнения: в мире ежегодно диагностируются миллионы новых онкологических заболеваний.

Ключевая мысль, с которой, по сути, соглашаются и сами авторы обзора: установление причинно-следственной связи между вакцинацией от COVID-19 и развитием онкологических заболеваний требует намного более крупных и долгих исследований. Пока что убедительных данных о взаимосвязи вакцинации от COVID-19 и рака нет.
N Universe

Некоторые новообразования возникали в месте инъекций

Вызывает непонимание попытка авторов связать развитие опухолей с местом введения вакцины. Иммунный ответ после вакцинации формируется не «в плече», а во всем организме. Поэтому ожидание того, что злокачественные опухоли должны чаще возникать именно в зоне укола, научно не очень обосновано. 

После вакцинации рак либо диагностировался впервые, либо ухудшалось его течение

Сами авторы обзора отмечают, что примерно половина описанных онкослучаев была выявлена в течение первых двух-четырех недель после вакцинации. Это, скорее, говорит о том, что в этот период был обнаружен уже существовавший рак, а не возник новый. В большинстве онкологических заболеваний процесс формирования опухоли занимает годы. Например, при раке толстой кишки путь от доброкачественного полипа до злокачественной опухоли может длиться около 10 лет.

Также следует учитывать, что люди, которые вакцинируются, как правило, чаще контактируют с системой здравоохранения: посещают врачей, проходят обследования, имеют более быстрый доступ к медицинской помощи. Это может приводить к более раннему выявлению заболеваний, в том числе онкологических. У невакцинированных людей диагноз, наоборот, может устанавливаться позже или не устанавливаться вовсе.

Статья была опубликована 3 января, затем, в результате кибератаки, она была удалена. Это фармзаговор и токсичная цензура?

Пресс-служба журнала действительно подтверждала, что в результате несанкционированных действий доступ к материалу был ограничен («В декабре 2025-го и январе 2026-го сервер подвергся кибератакам, которые привели к сбоям в доступе к онлайн-публикациям и сайту»). Сейчас статью можно найти и через поисковые системы, и на сайте журнала.

