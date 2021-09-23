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Здоровье

Лечить простуду – бессмысленное занятие. И вот почему

Филипп Кузьменко, терапевт из Петербурга и автор популярного медицинского Telegram­-канала «Доктор Фил», развенчивает основные мифы о лечении ОРВИ. Есть ли смысл объедаться аскорбиновой кислотой при первых признаках простуды и зачем иметь в аптечке бальзам «Звездочка»?

ОРВИ, оно же ОРЗ, оно же простуда – пожалуй, самое мифологизированное заболевание. Некоторые из этих мифов достаточно безобидные – например, о целительном стакане теплого молока с минеральной водой, другие очень даже вредные. Давайте разбираться.

Антибиотики

Больше всего при ОРВИ врачи боятся бактериальных осложнений - это когда на фоне вирусной инфекции происходит снижение иммунитета и наш организм атакуют бактерии (вирусы и бактерии – разные микроорганизмы!). Многие пациенты знают это и начинают принимать антибиотики. Хотят избавиться даже от гипотетической угрозы получить бактериальное осложнение. Только это бесполезно, о чём свидетельствует исследование, проведенное в 2015 году. Его итог очень простой: на продолжительность болезни приём антибиотиков (по сравнению с плацебо) никак не повлиял, а вот количество побочных эффектов было достаточно велико.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС)

Анальгин, аспирин или ибупрофен помогают облегчить состояние при простуде, но никак не влияют на ваше выздоровление. Лечиться ими бессмысленно и вредно, а принимать их стоит только при температуре выше 38,5 градусов и в случае, если на фоне лихорадки когда-нибудь случались судороги.

НПВС негативно действуют на слизистую оболочку желудка — поэтому если вы страдает гастритом, эзофагитом или язвенной болезнью желудка, то целесообразно будет ограничить приём НПВС, либо принимать их совместно с препаратами, понижающими кислотность желудка, например, Омепразол или Нексиум).

Противовирусные препараты и иммуномодуляторы

Существуют исследования, которые показали эффективность некоторых противовирусных препаратов во время простуды. Проблема заключается в том, что практически все эти исследования проведены у нас в России, а не за рубежом. И к их результатам имеются определенные вопросы.

Ни в одном зарубежном руководстве по лечению ОРВИ вообще нет никаких антивирусных и иммуномодулирующих препаратов. Поэтому я своим пациентам такие препараты не назначаю.

Поливитамины

Откуда у пациентов привычка принимать витаминные комплексы, мне неизвестно. Вероятно, это маркетинг сделал своё дело. На самом деле поливитамины — это медикаментозные препараты (как антибиотики или НПВС), которые имеют как показания, так и противопоказания. И показание у поливитаминов только одно – их недостаток или авитаминоз.

Многие связывают авитаминоз со слабостью, сонливостью или забывчивостью. В действительности эти проявления к нему никак не относятся. Недостаток витаминов — это серьёзные заболевания. Например, куриная слепота, которая проявляется ухудшением сумеречного зрения и возникает вследствие недостатка витамина А в рационе.

На самом деле только одной категории пациентов показан приём поливитаминов — это женщины, готовящиеся к зачатию ребенка или беременные в первом триместре. Есть исследования, которые доказали, что в этот период приём специальных поливитаминов для беременных уменьшает риски врожденных патологий. При простуде же прием поливитаминов бесполезен.

Витамин С

«Кажется, я заболеваю, надо принять ударную дозу витамина С»,— думаете вы и идёте на кухню за аскорбинками поднимать свой иммунитет. Но исследования показали, что никакого положительного эффекта приём витамина С при простуде не приносит. Впрочем, эффект плацебо никто не отменял. Вывод один — витамин С бесполезен при простуде (впрочем, и не вреден).

Мед, чеснок и «Звёздочка»

Наверное, вы уже решили, что здесь и писать-то не о чем – всё миф. Но, как ни странно, есть народные средства, которые доказано помогают при простуде.

Например, гречишный мёд может уменьшить проявление ночного кашля у детей. А чеснок, благодаря входящему в его состав веществу аллицину, уменьшает частоту простуды. Правда, при проведении соответствующего исследования, испытуемые принимали не сам чеснок, а экстракт, равный 180 мг аллицина в сутки. В одном же зубчике чеснока находится примерно 5-9 мг.

И наконец, за рубежом есть такое средство, как VaporRub, которое по своему составу ближе всего походит на нашу знаменитый вьетнамский бальзам «Звёздочка». Нанося мазь на область шеи и груди, можно уменьшить проявление симптомов простуды и таким образом облегчить своё самочувствие.

А чем же лечить простуду?

Никаких чудодейственных препаратов, которые излечили бы вас от простуды за пару дней, до сих пор не изобретено. Но чтобы не заработать осложнений и уложиться как можно в меньший срок, соблюдайте несколько простых правил. Это постельный режим, обильное питье, а также частое проветривание помещений и увлажнение воздуха.

Полезно промывание носа солевыми растворами. А при сильном насморке или заложенности носа вам могут помочь сосудосуживающие капли, содержащие ксилометазолин. Но будьте осторожны, длительный приём этих средств может вызвать привыкание.

Еще своим пациентам я назначаю полоскание горла антисептическими растворами (хлорофиллипт, фурацилин, хлоргексидин) и по мере надобности — прием отхаркивающих средств.

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Комментарии (8)

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  • Mimino 14 сент., 2021
    У сожалению профилактические меры не всегда могут уберечь от простуды. Я витамины пропиваю, не перемерзаю, проветриваю комнату и все равно умудрилась где-то вирус подцепить. Первым делом в ход лечения идет Умкалор. Он действительно помогает сократить время прибывания на больничном. Если принимать в первые дни простуды, то на поправку я иду быстрее.
  • LiaTTy 10 сент., 2020
    Лучше предупредить болезнь, чем потом болеть, и не дай бог еще с осложнениями. Нам в семье нравится Эсберитокс и для профилактики и для лечения простуды, гриппа. Быстрое выздоровление обеспечено.
  • Алла Романова 22 июня, 2020
    Я тоже считала, что лечить не надо простуду, но после рождения сына передумала. У него любая простуда с осложнениями проходит, если вовремя не лечить. Поэтому без лекарств никак. Хорошо цитовир3 помогает избежать осложнений.
  • familyhealth 26 марта, 2020
    Есть поговорка о том, что «если лечить простуду, она проходит за неделю, а если не лечить, то через семь дней». Неделя — это, действительно, средний срок, в течение которого длится ОРВИ. И лечения, способного уничтожить вирус, действительно не существует. Справиться с ним может только сам организм, а наша задача — помочь ему. Кроме того, облегчить свое состояние и снять выраженные симптомы вполне возможно.
  • Mikado 19 дек., 2019
    Мы лечим, чтоб осложнений не допустить. Когда ребенок заболел, нам врач Умкалор назначала. Результата долго ожидать не пришлось, мы достаточно быстро выздоровели. По сегодняшний день при необходимости используем только проверенный Умкалор.
  • Мария Макиенко 19 авг., 2019
    Очень толково рассказано, почему не помогает. Вот антибиотики стараюсь не пить, вреда столько же сколько и пользы. А полоскание и промывание - реально помогают, вся гадость вымывается. Единственное, если надо делами заниматься, а сил нет - то выпиваю простудокс, от заложенности и головной боли помогает, не то, что здоровой себя чувствую, но могу хоть делами по дому заниматься.
  • Евгений 23 мая, 2019
    Автор статьи написал: «исследования показали, что никакого положительного эффекта приём витамина С при простуде не приносит» Ложь, основанная на псевдо-исследовании, в котором мало того, что проводились непонятные опыты (потому что перевод и описание мягко говоря оставляет желать лучшего), но еще и поставлена проверка цели – помогает ли доза 0,2 гр. витамина С бороться с ОРВИ. Я промолчу о том, что отчет в исследовании должен быть более подробным, а при кратком описании легко фальсифицировать добросовестность эксперимента. Во-первых, аптечную аскорбиновую кислоту даже не приводите в пример, тот же мел. Рассматривать нужно только полноценный витамин С. Во-вторых, минимальная доза не 0,2гр, а по 0,5 четыре раза в день (при ОРВИ). В-третьих, у Вас есть хоть какое-то понимание того – что именно витамин С делает? Если Вы даже не представляете на что именно он направлен, то Вам и оценить – нечего, а умными такими себя считаете... На личном опыте – именно витамин С и помогает вылечиться (если только нет дисбактериоза). А при дисбактериозе – витамин С + Хилак Форте.
  • Алефтина Клименко 22 янв., 2018
    Я только что переболела ОРВИ. Температура была в первый день 37,2.Сильно болело в горле,Каждые два часа полоскала горло всевозможными препаратами .Позже появилось заложенность носа,Промывала солевым раствором. При кашле пила отхаркивающие.Неделю проболела.Но ничего серьезного не принимала.А вот флюорографию сделала. Результат хороший.

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