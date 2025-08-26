Почему ноги — «второе сердце» человека и как их правильно тренировать, чтобы жить долго (и с красивыми формами)?

Мышцы ног и циркуляция

Выражение «Ноги — второе сердце» тесно связано с влиянием нижних конечностей на работу лимфатической системы, которая отвечает за поддержание иммунной защиты организма, детоксикацию, обеспечение связи между органами и тканями, транспортировку полезных веществ. Из этого следует, что движение лимфы, которая не имеет своего персонального «насоса» (сердца), не должно прекращаться. И мускулатура ног как раз является тем самым органом, который проталкивает эту жидкость вверх по сосудам, противодействуя силе гравитации, направляющей лимфу вниз. Особенно здесь значима роль икроножной и камбаловидной мышц голени.

То же самое происходит и в кровеносной системе: мускулы ног сжимают сосуды и способствуют току крови. Они помогают сердцу в его нелегкой работе, берут на себя часть нагрузки.

Зачем качать ноги

Физическая активность, например, ходьба, бег, плавание и упражнения на выносливость, положительно влияют на мышцы нижних конечностей, улучшают кровоток, предотвращают застой крови и лимфы.

Соответственно, регулярные тренировки способствуют повышению венозного тонуса и уменьшают риск варикозного расширения вен и других заболеваний. Они укрепляют связки и суставы, увеличивая общую подвижность. Кроме того, упражнения помогают поддерживать здоровый вес, что снимает дополнительную нагрузку на ноги.

И, конечно, нельзя не отметить нейрофизиологический профит: занятия спортом и активный образ жизни не только дарят стройность, но и поднимают настроение (подойдет краткая 10-минутная зарядка!), снимают психическое напряжение и даже повышают стрессоустойчивость.