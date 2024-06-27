Как бегать в жару (и получать удовольствие)? Вот техника безопасности от мастера спорта

Почему бегать в жару тяжелее

Во-первых, у вас повышается общая температура. По ощущениям это сравнимо с болезнью: чем горячее тело, тем хуже вы будете себя чувствовать.

Во-вторых, как только тело начинает нагреваться, кровь приливает к коже, а затем происходит охлаждение за счет потоотделения и испарения. А если вся кровь в одном месте, следовательно, меньше крови доступно для транспортировки кислорода к работающим мышцам. Это означает, что вы не можете бежать так же быстро и интенсивно, как обычно, и усилия по поддержанию или увеличению темпа резко возрастают.

Наконец, в жарких и влажных условиях вы легче обезвоживаетесь. Когда уровень жидкости падает, механизмы охлаждения тела, в основном способность потеть, нарушаются, и становится труднее контролировать температуру. Это, в свою очередь, приводит к ее быстрому повышению, что серьезно ограничивает производительность (и вот круг замкнулся!).

Что рекомендует спортивная наука

Совет № 1. Даже если вы профессиональный бегун, дайте телу акклиматизироваться. Регулярные тренировки в условиях умеренного климата не готовят тело к нагрузкам в условиях повышенного тепла. Поэтому начинайте с легких и сравнительно (с вашим обычном режимом) коротких пробежек и постепенно, к примеру, в течение 10-12 дней, наращивайте темп.

Совет № 2. Применяйте техники предварительного и промежуточного охлаждения. Допустим, принимайте прохладный душ до начала тренировки и опрыскивайте лицо водой в середине занятий. Исследования показывают, что эти действия активируют психофизиологические функции организма и повышают продуктивность работы тела.

Совет № 3. Выбирайте качественную спортивную обувь. Руководствуйтесь объективными критериями, снижающими риск травм и повышающими экономичность бега: кроссовки должны быть достаточно легкими, но жесткими, с мягкой и толстой межподошвой, хорошей системой амортизации. Отлично, если обувь сделана из воздухопроницаемого материала — иначе влажность и ощущение теплицы внутри кроссовок доставят дискомфорт и не дадут сосредоточиться на беге. И слушайте собственную биомеханическую интуицию (это не шутки, а наука) — вам просто должно быть удобно.

Совет № 4. Не надевайте первые спортивные штаны, которые попадутся под руку. Одежда для тренировок в жару должна соответствовать двум критериям: дизайн повторяет линии тела (не мешает бегу), а все детали выполнены из а) легких б) быстросохнущих в) дышащих материалов. Натуральные ткани проигрывают по второму пункту, так что выбирайте модели из современных синтетических тканей для спортивной экипировки.

Совет № 5. Cходите охладиться в зал (в прямом смысле! там точно прохладнее, чем на улице). И сделайте под присмотром инструктора тренировку на ноги с отягощением. Доказано, что эта практика, выполняемая систематически, здорово повышает выносливость — а бег, тем более в жару, требует такой характеристики атлета.