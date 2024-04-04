Цифровая матка, нейросеть для отбора сперматозоидов, митохондриальное донорство: как выглядят репродуктивные технологии (наступившего!) будущего

Еще каких-то 50 лет назад сам факт возможности ЭКО — создания детей «из пробирки» — казался чем-то вроде контактов с инопланетянами. В 1978 году рождение первого «лабораторного» ребенка Луизы Браун произвело эффект разорвавшейся бомбы. У больницы и дома родителей Браун часами дежурили толпы журналистов, строя невероятные предположения: правда ли, что девочкой управляют с помощью пульта? сколько у нее конечностей? она понимает человеческую речь? Конечно, все это не имело ничего общего с реальностью. Луиза выросла и родила сына — кстати, она забеременела естественным путем. А ЭКО постепенно перестало быть чем-то невероятным: на сегодняшний день с помощью вспомогательных репродуктивных технологий на свет появились более 10 миллионов детей.

И сами технологии, конечно, значительно усовершенствовались с конца 70-х годов. Мы научились замораживать яйцеклетки, сперму и эмбрионы, хранить их десятилетиями, а затем использовать для успешных беременностей. Мы умеем из тысяч нежизнеспособных сперматозоидов находить один-единственный подходящий и использовать именно его для оплодотворения. Наконец, мы даем возможность парам с тяжелыми наследственными заболеваниями иметь здоровых детей, заранее отправляя эмбрионы на генетический анализ. И репродуктивная наука продолжает развиваться. Некоторые открытия (наступившего!) будущего уже успешно используются в современной практике ЭКО, другие пока больше похожи на сценарий футуристического фильма. Вот самые громкие из них.

Искусственные эмбрионы

Попытки вырастить в лаборатории человеческий зародыш ведутся давно, но к успеху ученые приблизились — пока отдаленно — только в прошлом году. Магдалена Зерника-Гетц, профессор биологии Кэмбриджского университета, презентовала свое открытие — искусственный человеческий эмбрион, доведенный до 14 суток развития. Следующей фазой была бы гаструляция — этап, на котором начинают закладываться будущие органы. Ранее ученым удалось вырастить искусственные эмбрионы мыши до стадии бьющегося сердца,

Для создания эмбриона Зерника-Гетц и ее команда использовали «перепрограммированные» стволовые клетки. Конечно, цели вырастить биороботов нет: искусственные эмбрионы помогли бы науке и медицине лучше понять, как развивается зародыш в самом начале беременности, почему возникают разные заболевания и мутации. Но вот этическая сторона остается неоднозначной. Правда, полностью вырастить младенца в лаборатории ученым точно не удастся — пока это что-то из разряда научной фантастики. Хотя бы потому, что человеческий плод не может развиваться без плаценты.