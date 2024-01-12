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Здоровье

Ушел из жизни Владимир Хавинсон — академик РАН, основатель и директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии, создатель «пептидов Хавинсона»

Разработанные ученым 13 лекарств-биорегуляторов широкого спектра действия помогли сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и более чем 112 миллионам человек по всему миру!

Владимир Хавинсон
Дана Сапарова

На открытиях Владимира Хавинсона основаны программа восстановления и поддержания здоровья спортсменов высшей категории (включая сборную России по художественной гимнастике!) и Международные рекомендации ООН по продлению жизни. Академик РАН занимался изучением нормализации активности генов более 40 лет. В последние годы он трудился над формулой, которая в перспективе могла остановить болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Мы приносим соболезнования родным и близким Владимира Хацкелевича и вспоминаем наш глубокий разговор о доказательной фармации, устройстве человеческой ДНК и способах сохранять здоровье, взрослении и старении, прекрасной и, к сожалению, конечной жизни.

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Владимир Хавинсон

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