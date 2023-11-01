Что такое аюрведа и как она помогает восстановить иммунитет, улучшить память, постройнеть за 21 день (и сохранить результат)?

Я приехала в центр с запросом на восстановление после ковида. Как аюрведа с этим работает?

Восстановление иммунитета — сейчас один из самых распространенных запросов. Именно после ковида у многих он сильно ослаб, плюс остались неприятные последствия — не полностью восстановившееся обоняние, ухудшение памяти, зрения и пищеварения. Аюрведический подход диагностирует дисбаланс в организме, а лечение направлено на достижение гомеостаза, то есть равновесия. Мы возвращаем энергию (а значит, иммунитет) — в норму.

Кому вообще показана аюрведа?

Я бы сказал, всем. В идеале — сделать рекомендации, которые я вам дам, основой ежедневного распорядка. Аюрведа больше, чем лечение — это философия и образ жизни. Давайте я лучше скажу, кому она не показана. Ограничения есть — это заболевания в активной фазе, стадии инфаркта или инсульта, все состояния, при которых нужна скорая медицинская помощь. Чтобы выяснить, можно вам проходить курс или нет, перед бронированием вы должны заполнить подробнейшую анкету о вашем самочувствии. А вот людям с кардиостимуляторами аюрведа очень даже подходит — мы просто делаем более мягкий план, как в случаях послеоперационного восстановления. Прекрасно справляется аюрведа и с артритами — одна наша пациентка прилетела, не имея возможности самостоятельно ходить, но имея твердое намерение это сделать. До этого ей предложили заменить коленные суставы, но она не хотела делать операцию. Если честно, я немного переживал, так она была слаба. Спустя 7 дней мы не получили никакого результата, боль увеличилась, но ни она, ни мы не теряли надежды. И вот после второго курса она на 60% восстановила двигательные функции и потеряла избыточный вес!

Если в порядке пищеварительная система — ты практически здоров.

Многие считают, что аюрведа именно для того, чтобы похудеть и едут к вам за этим.

Лишний вес - тоже симптом дисбаланса системы. Бессмысленно заниматься только похудением, нужно подходить комплексно, иначе как бы ты не сбрасывал килограммы, они вернутся. Ведь отчего растет вес? Постоянно хочется есть или спать, нет сил, все лень, теряется интерес к жизни. Правильное питание – один из важнейших элементов лечения. Стресс автоматически отражается на пищеварении. В депрессии кто-то переедает, кто-то не ест вообще, ведь желудок – наш второй мозг, поэтому переваривание — основной фокус аюрведы. Если в порядке пищеварительная система – ты практически здоров. Мы называем жизненную силу организма, которая отвечает за переваривание, «агни». В нашем центре мы питаемся по режиму, и я назначаю каждому пациенту специальное меню, соответствующее его биоэнергетическому типу тела.

И это очень маленькие порции! Все ходят и разговаривают про еду, потому что все время голодные.

(Смеется) Вы всегда можете попросить добавку. Нет цели заставить вас голодать. Принцип совсем в другом. Уже принято следить за качеством продуктов: приставки «эко-» и «био-» стали маркетинговым инструментом. Но мало кто задумывается о том, как эти продукты должны перевариваться. Мы должны есть только тогда, когда предыдущий прием пищи полностью усвоился. Здесь мы добиваемся этого режимом питания и количеством еды. И это не про калории, а про переваривание. Мы все время переедаем. Поэтому пациентам поначалу кажется, что они голодны, а это просто перестройка привычки при калибровке порции. Поверьте, этого более, чем достаточно.

А как понять, что этого достаточно?

Если после еды ты не чувствуешь свой желудок, а тело не становится ленивым, значит, это было правильное количество. Молочные продукты, рыба, мясо перевариваются тяжело и долго. Фрукты и овощи – легко, но лучше не смешивать разные фрукты, отдавая предпочтение моновкусу.