Что такое аюрведа и как она помогает восстановить иммунитет, улучшить память, постройнеть за 21 день (и сохранить результат)?

Весь медицинский мир обращается к накопленному опыту и углубленно изучает проверенные историей способы улучшения и продления жизни (ВОЗ уже собрал первый саммит по традиционным методам лечения!). Ксения Гощицкая, креативный директор «Собака.ru», отправилась в путешествие по древнеиндийской системе оздоровления — аюрведе. Рассказываем, на каких принципах она основана, где искать специалистов, почему и как можно (и нужно) практиковать эту здоровую философию дома. Записывайте суперполезные рекомендации!
Об аюрведических центрах Kalari я узнала из книги Марины Абрамович «Пройти сквозь стены», где она рассказывает, как восстанавливает ментальное и физическое здоровье в индийском штате Керала на процедуре панчакарма в бывшем дворце, превращенном в курорт Kalari Kovilakom. «Если дива перформанса оценила эту систему, то мне тоже надо!» — подумала я и выписала название в записную книжку. И как-то, наблюдая за печальными последствиями своего ковида, поняла — пора! Для погружения я выбрала центр-близнец из этой же сети CHG Earth Ayurveda — курорт Kalari Rasayana. В отличие от других аюрведических резортов, он обладает приставкой «госпиталь» — здесь есть обязательные строгие правила (не покидать территорию все дни программы, запрет на загар и купание) и круглосуточное присутствие врача. В комнатах нет телевизоров, а пользоваться гаджетами разрешено только в номере. Детокс проводится в том числе и ментальный. Зато из йоги есть не только мягкая аштанга, но и медитативная нидра, и даже карма-йога — поделиться едой с рыбками и птицами. Сначала кажется, все слишком строго: где пляж, где бар? Но на деле это объяснимо — здесь вас пересобирают, а во время процесса трансформации главное правило — не перегрузить организм. Переохлаждение, как и перегрев могут замедлить процессы восстановления. Если говорить метафорически, все происходит так: вас разбирают, протирают, напитывают все части и собирают заново. Одновременно на ретрите могут находиться 26 человек (букировать лучше заранее!), что означает полностью индивидуальный подход и закрепление за каждым гостем врача и двух специалистов аюрведы. Чтобы понять, как все устроено, я расспросила обо всем доктора аюрведы, главного врача одного из ведущих аюрведических центров Kalari Rasayan — Фироза Варуна.
Я приехала в центр с запросом на восстановление после ковида. Как аюрведа с этим работает?
Восстановление иммунитета — сейчас один из самых распространенных запросов. Именно после ковида у многих он сильно ослаб, плюс остались неприятные последствия — не полностью восстановившееся обоняние, ухудшение памяти, зрения и пищеварения. Аюрведический подход диагностирует дисбаланс в организме, а лечение направлено на достижение гомеостаза, то есть равновесия. Мы возвращаем энергию (а значит, иммунитет) — в норму.
Кому вообще показана аюрведа?
Я бы сказал, всем. В идеале — сделать рекомендации, которые я вам дам, основой ежедневного распорядка. Аюрведа больше, чем лечение — это философия и образ жизни. Давайте я лучше скажу, кому она не показана. Ограничения есть — это заболевания в активной фазе, стадии инфаркта или инсульта, все состояния, при которых нужна скорая медицинская помощь. Чтобы выяснить, можно вам проходить курс или нет, перед бронированием вы должны заполнить подробнейшую анкету о вашем самочувствии. А вот людям с кардиостимуляторами аюрведа очень даже подходит — мы просто делаем более мягкий план, как в случаях послеоперационного восстановления. Прекрасно справляется аюрведа и с артритами — одна наша пациентка прилетела, не имея возможности самостоятельно ходить, но имея твердое намерение это сделать. До этого ей предложили заменить коленные суставы, но она не хотела делать операцию. Если честно, я немного переживал, так она была слаба. Спустя 7 дней мы не получили никакого результата, боль увеличилась, но ни она, ни мы не теряли надежды. И вот после второго курса она на 60% восстановила двигательные функции и потеряла избыточный вес!
Многие считают, что аюрведа именно для того, чтобы похудеть и едут к вам за этим.
Лишний вес - тоже симптом дисбаланса системы. Бессмысленно заниматься только похудением, нужно подходить комплексно, иначе как бы ты не сбрасывал килограммы, они вернутся. Ведь отчего растет вес? Постоянно хочется есть или спать, нет сил, все лень, теряется интерес к жизни. Правильное питание – один из важнейших элементов лечения. Стресс автоматически отражается на пищеварении. В депрессии кто-то переедает, кто-то не ест вообще, ведь желудок – наш второй мозг, поэтому переваривание — основной фокус аюрведы. Если в порядке пищеварительная система – ты практически здоров. Мы называем жизненную силу организма, которая отвечает за переваривание, «агни». В нашем центре мы питаемся по режиму, и я назначаю каждому пациенту специальное меню, соответствующее его биоэнергетическому типу тела.
И это очень маленькие порции! Все ходят и разговаривают про еду, потому что все время голодные.
(Смеется) Вы всегда можете попросить добавку. Нет цели заставить вас голодать. Принцип совсем в другом. Уже принято следить за качеством продуктов: приставки «эко-» и «био-» стали маркетинговым инструментом. Но мало кто задумывается о том, как эти продукты должны перевариваться. Мы должны есть только тогда, когда предыдущий прием пищи полностью усвоился. Здесь мы добиваемся этого режимом питания и количеством еды. И это не про калории, а про переваривание. Мы все время переедаем. Поэтому пациентам поначалу кажется, что они голодны, а это просто перестройка привычки при калибровке порции. Поверьте, этого более, чем достаточно.
А как понять, что этого достаточно?
Если после еды ты не чувствуешь свой желудок, а тело не становится ленивым, значит, это было правильное количество. Молочные продукты, рыба, мясо перевариваются тяжело и долго. Фрукты и овощи – легко, но лучше не смешивать разные фрукты, отдавая предпочтение моновкусу.
После лечения лучше есть 2 раза в день?
Пожалуйста, следите за своим состоянием, а не за правилом. Если вы голодны — поешьте. Вот от перекусов лучше отказаться. Если совсем невтерпеж, съешьте что-то легкое, например, яблоко на пару или сок из сельдерея, чтобы к ужину желудок был пуст. И есть лучше всегда в одно и то же время, полностью находясь в процессе. У каждого человека свой отдельный стол и за едой запрещено разговаривать, читать и пользоваться гаджетами. Некоторые в таких обстоятельствах вообще впервые распознают вкус продукта. Еще мы используем только лучшие и самые свежие продукты региона, основная часть которых выращена в нашем собственном саду.
Со мной тут поделились пациенты, что перед заездом в центр они основательно оторвались напоследок, съев и выпив все, что можно.
Не надо так. Лучше подготовить организм заранее, тогда эффект будет намного лучше. Если не можете перестать пить или курить, хотя бы сократите немного количество бокалов и сигарет — а мы поможем бросить совсем!
Случается ли, что кто-то проносит в клинику запрещенку?
Да. Удивительно, бывает, что бутылки приклеивают скотчем под кровати, но мы об этом знаем и аккуратно убеждаем пациентов, чтобы они отдали нам алкоголь. Дело в том, что здоровье пациента — не только наша ответственность. Мы готовы поддержать и помочь, но человек должен быть заодно с докторами. Еще мы говорим, что здесь все равны — поэтому выдаем три комплекта специальных пижам, вы можете приехать в Kalari Rasayana вообще без всего. Зубную пасту тоже дадим.
Какие главные шаги в аюрведе?
Сначала доктор определяет ваш биоэнергетический тип тела — вата, питта и капха — это данность от рождения, ваша идентичность. Затем назначается курс из стадий, которые можно классифицировать как предоперационные, операционные и послеоперационные. В первую очередь мы готовим организм к поддерживающей терапии: разжижаем токсины и приводим в порядок пищеварительную систему, чтобы усвоились те растительные медикаменты, которые нужно принимать. Когда пациент готов, мы вводим масло, которое нужно пить несколько дней, увеличивая дозу — кому-то 7 дней, кому-то 2. Мы как будто смазываем тело изнутри и снаружи, потому что параллельно все эти дни идут процедуры массажа — сначала очищающие, в основное лечение мягкие с маслами, после — интенсивные. Когда тело готово, мы назначаем день чистки — это кульминация терапии. Если после него чувствуется большая слабость — это очень хорошо, значит очищение прошло глубоко. И дальше начинается этап восстановления.
Какое минимальное количество дней занимает курс?
Минимум 2 недели. Многие забывают, что прийти в норму — важнейшая часть. Есть такие центры, где можно загорать и плавать в море. Но мы следуем настоящей аюрведе: во время лечения твое тело становится чувствительным, и о нем надо заботиться, как о новорожденном младенце.
Многие жалуются на недостаток процедур — им мало два массажа в день.
Мы так привыкли напрягать свое тело, что не понимаем, что нам полезно, а что нет. Аюрведа — это не СПА, а серьезное лечение. Утренний массаж, потом процедуры, потом еще один массаж — этого более, чем достаточно. И днем должен быть промежуток, потому что твое тело получает информацию и нужно не торопиться, чтобы ее принять. Мы замедляем человека, чтобы он услышал себя.
Всем прописывают одинаковые процедуры?
Никогда. Например, в «широдара» мы используем иногда масло, иногда молоко, кому-то согревающее, кому-то охлаждающее. Все аюрведические назначения строго индивидуальны. А вот массаж — это, скорее, для расслабления тела и души.
Как поддержать результаты лечения в домашних условиях?
Я выдаю каждому списки продуктов, классифицированные по шести вкусам — из них легко выбирать, что тебе нравится. А общие велнесс-рекомендации аюрведы может выполнить каждый:
- Всегда старайтесь есть еду, приготовленную не позже, чем 3 часа назад. Потом у продуктов начинается ферментация, что негативно может сказаться на пищеварении.
- Между приемами пищи не перекусывайте, если вы не голодны.
- Пейте воду в течение дня небольшими порциями.
- Во время еды выключайте телефоны, ноутбуки, телевизор и отложите книги. Когда мы не сосредоточены на самом процессе, мы ничего не чувствуем и не понимаем, когда надо остановиться. Мы должны слышать сигналы тела.
- Если у вас проблемы с памятью или тревожностью, перед тем, как идти спать, попытайтесь последовательно вспомнить все, что вы делали с самого утра и похвалить себя за какие-то вещи, даже самые небольшие.
- Если у вас избыток стресса, постарайтесь делать дыхательную практику хотя бы 10 минут в день. А еще лучше периодически уйти в уединенное место, поплакать, посмеяться, покричать. Не держите эмоции в себе, их нельзя подавлять. Когда они пришли, позвольте им свободно проявиться.
- Делайте самомассаж с кокосовым, кунжутным или миндальным маслом — это замедляет процесс старения. Не обязательно ходить в салоны, можно и дома.
Текст: Ксения Гощицкая
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Фото: предоставлено центром Kalari Rasayana
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