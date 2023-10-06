4 вопроса о лазерной коррекции зрения! Про линзы можно забыть? У всех будет «единица»?

Правда ли, что восстановить работу глаз — минутное дело? Реально ли на следующий день без очков читать новый роман Пелевина? Рассказывает главный врач Центра лазерной коррекции зрения МЕДИ Карен Саркисян.
Почему зрение падает?
Причин много. От неграмотного использования гаджетов (листайте ленту смартфона правильно — на расстоянии вытянутой руки!) и возраста до врожденных особенностей глаз и заболеваний. (Кстати, Всемирная организация здравоохранения актуализировала статистику — в 2023 году проблемы со зрением есть у трети населения планеты!)
Карен Саркисян
главный врач Центра лазерной коррекции зрения МЕДИ
Если все перечисленное привело к деформации внешней «линзы» глаза — роговицы, — можно прибегнуть к лазерной коррекции зрения. Главное здесь — восстановить роговицу так, чтобы она правильно преломляла свет и человек видел предметы четко. Есть несколько методик, которые отличаются по воздействию на глаза и применяемым технологиям — они подбираются под конкретного человека и особенности его глаз. Один из новейших методов рефракционной коррекции, по которому мы работаем — CLEAR: он позволяет исправить астигматизм до 5 диоптрий, а близорукость — до 10 (и даже при разных показателях глаз!).
Как действует лазер?
При использовании CLEAR сама операция длится не больше 5 минут на каждом глазе: после подготовки в толщине роговицы специальным фемтосекундным лазером (это занимает всего 40 секунд) формируется тонкий диск — лентикула, которая исправляет форму роговица, а затем аккуратно удаляется хирургом. Залог успеха коррекции — не только опыт и квалификация врача, но и ваше участие. Это необходимо, потому что во время процедуры глаза должны быть открыты, а взгляд — направлен на аппарат (мы используем модели с функцией eye-tracking, которая помогает лазеру точно «уловить» взгляд).
Именно поэтому лазерная коррекция всегда проводится под местной капельной анестезией и никогда — под общей «во сне», при том, что многих интересует такая возможность из-за страха перед хирургическими манипуляциями. Хотя бояться нечего! Процедура легко и безболезненно переносится: час отдыха в клинике, контрольный осмотр — и можно отправляться домой. Единственное, я рекомендую до конца дня носить солнцезащитные очки — так будет комфортнее. Чувствовать вы себя будете хорошо, но деловые встречи все-таки лучше отложить на следующий день.
Результат сохранится навсегда?
Зрение восстанавливается сразу после лазерной коррекции и сохраняется, как правило, навсегда. А вот результат зависит от того, какой была ситуация до операции. Это может быть не «единица», а близкие к ней 0,8 или 0,9 диоптрии — и это отлично, если, например, была серьезная близорукость, равная –8.
Какого примерно результата ждать, становится понятно после подготовительного обследования. Обычно мы измеряем остроту зрения и рефракцию (степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма), проверяем внутриглазное давление, изучаем глазное дно. Еще обязательно делаем биомикроскопию и определяем толщину роговицы в разных точках — это помогает точно настроить лазер для операции. Перед диагностикой и коррекцией просим отказаться от использования контактных линз: мягких — за 5 дней, жестких — за 2 недели, ортокератологических — не менее чем за месяц. Важный нюанс — в день обследования и операции нельзя пользоваться косметикой.
Как решиться на операцию?
Самый правильный способ превозмочь свои опасения — пойти на предварительное обследование, чтобы познакомиться с офтальмологом и расспросить обо всех деталях. Всегда поддерживаю такой разговор и не тороплюсь заканчивать прием, потому что «глупых» вопросов о здоровье не бывает: развенчивать мифы о противопоказаниях к операции — тоже наша работа. Например, многие думают, что лазерную коррекцию нельзя проводить тем, кто планирует беременность, но это совсем не так!
Другой популярный вопрос — когда можно будет заниматься спортом после операции? Отвечаю — выходите на спокойную пробежку (не марафон!) уже через день, предварительно закапав в глаза восстанавливающие капли. И, конечно, не забывайте о контрольных осмотрах у хирурга — мы в клинике, например, проводим проверку на следующий день, через неделю, полтора и три месяца после коррекции. Встречи нужны нам, чтобы убедиться, что зрение «устанавливается» правильно, и глаза чувствуют себя хорошо.
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