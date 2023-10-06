4 вопроса о лазерной коррекции зрения! Про линзы можно забыть? У всех будет «единица»?

Результат сохранится навсегда?

Зрение восстанавливается сразу после лазерной коррекции и сохраняется, как правило, навсегда. А вот результат зависит от того, какой была ситуация до операции. Это может быть не «единица», а близкие к ней 0,8 или 0,9 диоптрии — и это отлично, если, например, была серьезная близорукость, равная –8.

Какого примерно результата ждать, становится понятно после подготовительного обследования. Обычно мы измеряем остроту зрения и рефракцию (степень близорукости, дальнозоркости и астигматизма), проверяем внутриглазное давление, изучаем глазное дно. Еще обязательно делаем биомикроскопию и определяем толщину роговицы в разных точках — это помогает точно настроить лазер для операции. Перед диагностикой и коррекцией просим отказаться от использования контактных линз: мягких — за 5 дней, жестких — за 2 недели, ортокератологических — не менее чем за месяц. Важный нюанс — в день обследования и операции нельзя пользоваться косметикой.

Как решиться на операцию?

Самый правильный способ превозмочь свои опасения — пойти на предварительное обследование, чтобы познакомиться с офтальмологом и расспросить обо всех деталях. Всегда поддерживаю такой разговор и не тороплюсь заканчивать прием, потому что «глупых» вопросов о здоровье не бывает: развенчивать мифы о противопоказаниях к операции — тоже наша работа. Например, многие думают, что лазерную коррекцию нельзя проводить тем, кто планирует беременность, но это совсем не так!

Другой популярный вопрос — когда можно будет заниматься спортом после операции? Отвечаю — выходите на спокойную пробежку (не марафон!) уже через день, предварительно закапав в глаза восстанавливающие капли. И, конечно, не забывайте о контрольных осмотрах у хирурга — мы в клинике, например, проводим проверку на следующий день, через неделю, полтора и три месяца после коррекции. Встречи нужны нам, чтобы убедиться, что зрение «устанавливается» правильно, и глаза чувствуют себя хорошо.

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