Прививки для полета в космос и чек-ап на выживание: как Юлия Пересильд готовилась к съемкам «Вызова»?

Судьба космонавта в руках врача

Что такое медицинская комиссия для космонавтов? Врачи, по сути, подписывают приговор — казнить или помиловать. В этом особенность профессии космонавта: ты тренируешься, бегаешь, ведешь здоровый образ жизни, но организм живой и невозможно ручаться за него на сто процентов. Начинаешь проходить медицинскую

комиссию, а тебе вдруг говорят: «О, а что это тут у нас такое? Один глаз стал видеть хуже. Слышать стали хуже». И еще кучу всего, о чем ты можешь и не догадываться.

Сколько разбитых судеб, сколько печальных, тяжелых историй, когда человек готовился — и не полетел в космос! Для меня такой грустный пример — история космонавта Тихонова, невероятно красивого человека. Мы с ним лично не знакомы, но я видела его на фотографиях и нам часто о нем рассказывали. Он должен был лететь командиром экипажа. Пошел гулять с собакой и веткой повредил себе глаз. И не полетел. Ушел из отряда космонавтов — подробностей не знаю. Столько лет подготовки...

Есть артисты, которые ждут заветной роли всю жизнь. Но можно и не играть главные роли и продолжать выходить на сцену, играя роли поменьше. А космонавты столько лет готовятся, чтобы встретиться с этим неизвестным прекрасным пространством... И если полет отменяется из-за проблем со здоровьем — это психологически тяжело.

Мы до последнего часа переживали по поводу того, всё ли с нами в порядке, старались себя беречь. И на Байконуре каждый раз шли на тренировку и думали: поаккуратней надо. Ведь если ты разбил коленку или нос заложило — спектакль все равно состоится. Премьеру играют и с температурой под сорок. А тут — премьеры не будет. Полетит другой человек. Ты словно идешь по краю. Простыл, поцарапался, ободрал коленку — и всё. ТАМ — уже не заживет. Может только стать хуже. А не дай бог, если ты заболел, заразить кого-то на станции! Поэтому ковид был бы для нас очень опасен. Мы сидели в изоляции, врачи обследовали нас каждый день...

Более того: вес, который был у космонавта на момент примерки ложемента, не должен поменяться до старта. Ну, может быть, плюс-минус полкило. Но не больше — потому что от веса корабля зависит и его балансировка, и прочие нюансы. В ЦПК нас все время взвешивали, и на Байконуре каждое утро начиналось с того, что мы вставали в 8 утра, умывались и первым делом шли в легкой одежде взвешиваться, чтобы записать эти данные в документ.

Конечно, нам вкололи по сто прививок в каждое плечо. Космонавтам их делают в течение года, а нам надо было срочно — и все прививки, причем достаточно болезненные, нам сделали за один месяц, по две каждый день! Я хохотала, когда кто-то говорил: «Я не буду делать прививку от коронавируса», потому что даже не знала, какая из этих многочисленных прививок была от коронавируса. И вообще странно было бы сказать: «Извините, я не буду делать прививки». Никто никого не заставлял сюда приходить. Все пришли сами.

«Я боюсь делать прививки» — ну, бойся. Не проходишь по здоровью — не лети.

А зачем ты вообще собираешься в космос, если боишься прививок? Так что варианта «не делать прививку» не было. Вариантов не было вообще! Я очень уважаю свободу выбора в театре и в кино. Хочу — играю двадцать спектаклей в месяц, хочу — играю меньше. Можно принять предложение сняться в кино, а можно сказать, что хочешь сделать перерыв. Я привыкла выбирать сама. А тут мы попали в ситуацию, где выбор все время делали за нас, а от нас требовалось только «следовать инструкции». Твой день спланирован без тебя, и как спланирован следующий, ты заранее не знаешь. Переходить от одного образа жизни к другому, вот такому, — трудно.

Невесомость

Перед полетом на невесомость нам всю неделю разные люди — в столовой, в кабинетах, в коридорах ЦПК — говорили: «Ну, там может ТАК тошнить... Вы пакетиков с собой побольше возьмите». Это давило настолько, что, когда мы подходили к Ил-76 МДК, на котором проходили испытания на невесомость, мы уже были настроены на то, что нам обязательно станет плохо. «Космонавтов тошнит, а о вас что говорить!..» К тому же у космонавтов, когда они первый раз проходят испытания на невесомость, полет — на десять горок. А мы, из-за интенсивности подготовки, в один день прошли сначала десять горок, а после перезаправки — еще десять, то есть двойную норму!

В день испытания мы позавтракали. Все вокруг похохатывали в ожидании. Говорили: «Зря вы поели! Вечером встретимся на ужине, поделитесь впечатлениями». И видно было: люди действительно ждут, что мы на ужин или не придем, или приползем с бледным видом. Подошли к самолету, сфотографировались у него. В самолете нет кресел и весь пол застелен матами. На нас надели какие-то крепления и сумки с парашютами. Вдоль бортов самолета — поручни, как балетный станок. Нужно взяться за поручень и сесть — это сделать непросто, потому что парашюты, которые на нас надели, очень тяжелые. Дальше нас ждал 30-секундный инструктаж по парашюту. Наш «выживальщик», Леша Хоменчук, провел его так: «Если самолет начинает падать, мы выбиваем боковые двери, вы выпрыгиваете из самолета и на счет „пять“ дергаете вот эту ручку. Если двери блокируются, мы двигаемся в нос самолета, разбиваем купол, вы выпрыгиваете оттуда и, досчитав до семи, дергаете ручку парашюта». Вот такой экспресс-инструктаж.

Кто-то говорил: «Здорово, молодцы!», а кто-то заметно грустнел. Не все были рады, что нам хорошо.

Искусственная невесомость создается от параболического движения самолета. Если говорить по-простому: Ил-76 отлетает от Москвы, затем очень резко набирает высоту и отключает двигатели. В момент, когда набирается высота, происходит перегрузка, тебя будто размазывает по матам. Затем начинается свободное падение, которое длится 23 секунды, — это и есть невесомость. Самолет снова набирает высоту, снова отключает двигатели... И так перегрузка и невесомость чередуются — десять раз.

Толик Забрусков (Анатолий Забрусков — начальник отдела экстремальных видов подготовки космонавтов Центра подготовки космонавтов — Прим. ред.) рассказал нам важные вещи про невесомость: что может стать плохо, что не нужно поворачивать голову во время перегрузок, потому что от этого может расстроиться вестибулярный аппарат. В период невесомости инструкторы нас контролировали — в этот момент нельзя делать резких движений, так как можно отлететь в сторону и удариться.

Мы летим. Включаются четыре двигателя Ил-76! Это невероятно мощная машина: высота набирается мгновенно, не так, как в гражданской авиации. Раз — и мы уже взлетели, уже удаляемся от Москвы. Самолетом управляют бывшие летчики-истребители, у них свой подход к полету. Перед первой горкой мне так не хотелось опозориться! Ведь в этот момент невозможно притвориться, что с тобой все в порядке, если тебе стало плохо. И вот — первая горка. Сначала перегрузка — это не очень приятно, и вдруг — короткое, но все равно фантастическое ощущение полного отсутствия веса тела! А ты еще пытаешься контролировать ситуацию, пытаешься разобраться, что ты чувствуешь, плохо тебе или нет? Больше думаешь, чем наслаждаешься. Но уже на второй, на третьей горке я поняла, что могу летать! Это ведь несбыточная мечта человека — полет! И это ощущение ни с чем не сравнимо, нет этому аналога. И если тебе не дурно — тебе офигенно, чувствуешь себя фантастически!

Одному человеку из съемочной команды стало плохо после второй горки. Это очень страшно! Его сразу пристегнули к креслу, и он сидел с пакетиком на протяжении всего полета. Когда он вышел из самолета, ему опять было плохо — это состояние может сохраняться до десяти суток. Полет на невесомость можно заказать себе за деньги — на день рождения, например. «Выживальщики», сопровождавшие нас в полете, — классная компания. Они такие крутые ребята, настоящие, горячие и в чем-то похожи на нас, киношников, — такие же сумасшедшие! Нам с ними было очень весело. После того как мы прошли первые десять горок, мы вернулись в Москву, перезаправились и сделали еще десять — итого двадцать горок.

А когда приехали в ЦПК, пошли на ужин — мы так проголодались! Затрата энергии была колоссальная, но ощущение после — невероятно кайфовое. Нас спрашивали: «Ну как вам?», и мы отвечали: «Потрясающе, просто фантастика!» И кто-то говорил: «Здорово, молодцы!», а кто-то заметно грустнел. Не все были рады, что нам хорошо. Чем дальше мы двигались, чем больше проходили испытаний, тем ближе мы становились к космосу. И тем более косо на нас смотрели некоторые.