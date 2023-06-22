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Здоровье

Ученые впервые создали синтетические эмбрионы человека!

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Это открытие поможет в диагностике генетических нарушений на ранних стадиях развития организма. Но из-за спорной этико-юридической составляющей (от самой возможности создавать людей искусственно до их права на жизнь) метод вряд ли будет внедрен в клиническую практику.

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The Guardian сообщил, что ученые из Кембриджского университета под руководством профессора Магдалены Зерницка-Гетц (Magdalena Żernicka-Goetz) создали искусственные эмбрионы человека с помощью перепрограммирования стволовых клеток — и без использования классических составляющих, ооцитов и сперматозоидов.

Эти эмбрионы можно назвать «модельными», то есть аналогичными, но не идентичными настоящим эмбрионам ранней стадии развития (до 14 дней — это предельный легальный период культивирования эмбрионов в большинстве стран). В их структуре нет сердца и мозга, но есть клетки, формирующие сам организм, плаценту и желточный мешок. Такие синтетические образцы помогут всесторонне изучать генетические нарушения и биологические причины невынашивания беременности без использования обычных эмбрионов — это и являлось основной целью проекта по их созданию.

Текущее открытие — результат гонки команды Зерницкой-Гетц и ученых израильского научного института Вейцмана. Ранее исследования обеих групп показали, что к «самосборке» в начальные эмбрионоподобные стадии (с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем!) можно программировать стволовые клетки мышей. После этого оба проекта стремились к переходу на изучение тканей человека.

Теперь вопрос без ответа — может ли такой эмбрион теоретически стать человеком. Синтетические эмбрионы мышей были почти идентичны естественным организмам, но после имплантации в матку самок они не превратились в живых существ. Созданные китайскими учеными синтетические эмбрионы обезьян после имплантации привели к началу беременности, однако этот процесс не продолжился. Причины пока не ясны.

Другой повод для дискуссий — правовой статус синтетических эмбрионов. Сейчас в мире нет единообразной практики признания права эмбрионов человека на жизнь, а также придания им легального статуса имущества — это остается на усмотрение каждого национального законодателя. Что же каcается лабораторных моделей эмбрионов — здесь в принципе отсутствует какое-либо юридическое регулирование. При этом кембриджские ученые отметили, что в Великобритании уже начато составление добровольных руководящих принципов, регулирующих работу с синтетическими эмбрионами.

Робин Ловелл-Бэдж

глава отдела биологии стволовых клеток и генетики развития в Институте Фрэнсиса Крика в интервью The Guardian

Если цель состоит в том, чтобы данные модели были очень похожи на нормальные эмбрионы, то в некотором смысле с ними следует обращаться одинаково. Это в настоящее время не предусмотрено законодательством. И люди обеспокоены.

Это не единственный прорыв в сфере репродуктивных технологий: недавно было подтверждено благополучное рождение ребенка с ДНК трех человек после процедуры ЭКО с применением новых технологий донорства митохондрий — это было необходимо для предотвращения наследования неизлечимых заболеваний.

В Великобритании впервые родился ребенок с генами трех родителей

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