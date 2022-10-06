«Думала это афроамериканка с косичками»: бывшие онкобольные и спасшие им жизнь доноры рассказывают о своей первой встрече

Роман и Татьяна

На этом фото — Роман и его донор Татьяна. В 2018 году у молодого москвича (ему не было и 40 лет) обнаружили опасное заболевание крови. Врачи сообщили Роману, что для победы над болезнью потребуется трансплантация костного мозга. Но чтобы сделать пересадку, нужно найти подходящего донора.

Татьяна узнала о том, что может стать донором костного мозга, в фонде AdVita, когда жила в Петербурге и попала на одно из мероприятий организации. Она уже была регулярным донором крови, а потом прошла типирование и вступила в регистр. Спустя год оказалось, что в мире есть ее генетический близнец, и ему нужна помощь. Татьяна сразу согласилась. Поскольку донорство костного мозга во всем мире анонимно, первые два года она почти ничего не знала о своем реципиенте. «Безусловно, мне было интересно, какой это человек, сколько ему лет, чем он занимается, как выглядит. Пыталась представить, что он чувствует, что переживает и как переживают за него его близкие люди, как ему пришлось бороться за свою жизнь», — рассказывает она. И теперь, добавляет Татьяна, в ее жизни появился еще один близкий человек, которого она всегда рада видеть. «Когда это происходит, чувствуешь, что ты болеешь, умираешь, а когда поправляешься, тогда приходят осознание, духовные мысли. Это эмоционально, словами не передать. Все эти чувства я своему донору выразил», — говорит Роман. Сейчас он чувствует себя хорошо, работает в сфере строительства. На вопрос, что для него главное в жизни, отвечает просто: семья и благополучие семьи. Татьяна переехала в Калининград, она куратор онлайн-школы в IT-сфере и работает удаленно.