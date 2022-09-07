В Петербурге больницы продолжают сокращать количество коронавирусных коек

Так, заболевших коронавирусом больше не принимают в госпитале для ветеранов войн. Там вывели 40 инфекционных коек. Также в больнице Святителя Луки свернули еще 20 коек. Как отмечают в комздраве, в оба стационара-трансформера остановила прием пациентов с COVID-19.

Напомним, количество смертей после заражения COVID-19 продолжает снижаться во всем мире. Об этом сообщает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам летальность находится на уровне 0,33%.