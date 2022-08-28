Летальность коронавируса снизилась в 15 раз

Количество смертей после заражения COVID-19 продолжает снижаться во всем мире — сообщает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам летальность находится на уровне 0,33%.
По сравнению с началом пандемии показатели смертности от коронавируса снизились в 15 раз. «Летальность сейчас не высокая - она где-то на уровне 0,33% по миру. В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — приводит ТАСС слова Анатолия Альтштейна.
Недавно сообщалось, что в России разработали новый вариант вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат создан специально против штаммов «дельта» и «омикрон». Напомним, что сейчас отменены почти все ограничения, и возвращать их пока не планируют. Но губернатор Петербурга Александр Беглов вновь рекомендовал горожанам носить маски в общественных местах. Он добавил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а «ковид — опасное и коварное и заболевание».
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