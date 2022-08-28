Летальность коронавируса снизилась в 15 раз

Недавно сообщалось, что в России разработали новый вариант вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат создан специально против штаммов «дельта» и «омикрон». Напомним, что сейчас отменены почти все ограничения, и возвращать их пока не планируют. Но губернатор Петербурга Александр Беглов вновь рекомендовал горожанам носить маски в общественных местах. Он добавил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а «ковид — опасное и коварное и заболевание».