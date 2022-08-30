«У меня увеличился узел щитовидной железы! Пора удалять?» 5 мифов от эндокринолога и онколога

Что мы называем узлом щитовидной железы?

В первую очередь важно определить, что такое узел щитовидной железы. Под узлом мы называем любое образование в ткани щитовидной железы, которое отличается от окружающей ткани и может быть выявлено с помощью УЗИ или методом пальпации (когда доктор ощупывает щитовидную железу).

Встречаются такие узлы чрезвычайно часто и, по некоторым данным, только с помощью пальпации мы можем выявить узлы у более чем 7% жителей нашей планеты, а при использовании УЗИ у более чем 50%. С учетом такой распространенности, к сожалению, вокруг узлов существует множество заблуждений и мифов. Так когда же с узлами можно просто жить, а не стремиться от них избавиться?