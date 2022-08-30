«У меня увеличился узел щитовидной железы! Пора удалять?» 5 мифов от эндокринолога и онколога

Проблемы с щитовидной железой — очень распространенное явление. По данным ВОЗ, около 700 миллионов человек в мире страдают различными заболеваниями щитовидной железы. И с каждым годом это число увеличивается на 5%. Но обнаружение на УЗИ щитовидных узлов всегда пугает и приводит к вопросу: «Нужно ли их удалять?» Нужно, но далеко не всегда, рассказал «Собака.ru» хирург-эндокринолог и онколог Виктор Макарьин.
Что мы называем узлом щитовидной железы?
В первую очередь важно определить, что такое узел щитовидной железы. Под узлом мы называем любое образование в ткани щитовидной железы, которое отличается от окружающей ткани и может быть выявлено с помощью УЗИ или методом пальпации (когда доктор ощупывает щитовидную железу).
Встречаются такие узлы чрезвычайно часто и, по некоторым данным, только с помощью пальпации мы можем выявить узлы у более чем 7% жителей нашей планеты, а при использовании УЗИ у более чем 50%. С учетом такой распространенности, к сожалению, вокруг узлов существует множество заблуждений и мифов. Так когда же с узлами можно просто жить, а не стремиться от них избавиться?
«У меня крупный узел, мне надо его лечить»
Начнем с того, что понятие «крупный» или «мелкий» достаточно относительные. Почему-то в России чаще можно услышать такое мнение — «если узел более 30 мм его надо удалять» или даже такое — «зачем вам растить узел, вдруг в нем опухоль, удаляйте!». Причем это говорят врачи. Это заблуждения, так как размер узла не является абсолютным поводом к назначению лечения!
Когда мы все-таки назначаем лечение? Когда узел в щитовидной железе начинает давить на пищевод (трубка, по которой пища проходит в желудок) или на трахею (трубка, по которой воздух проходит в легкие). Выяснить это можно с помощью выполнения компьютерной томографии шеи. Обычно такие узлы более 5-6 см в диаметре. Узлы до 5 см как правило человек особо даже не чувствует.
«Узел плотный, надо его удалять»
К сожалению, до сих пор есть врачи, которые только из-за плотности узла начинают запугивать пациентов и предлагать операцию по его удалению. На самом деле плотность узла не дает 100 % информации о его опасности. Часто мы видим безобидные кисты щитовидной железы, которые на ощупь плотные. При этом такой тип узлов крайне редко бывает опухолевым и в некоторых случаях даже не требует биопсии.
«Узел видно на передней поверхности шеи»
Если у вас узел на передней поверхности шеи, но при этом он не причиняет дискомфорта, мы можем не предлагать лечение. Нередко врачи, увидев такую «шишку», говорят: «почему еще не удалили?». Это не современный подход! В нашем арсенале кроме наблюдения и операции есть еще очень эффективный метод склеротерапии (удаление варикозно измененных венозных сосудов при помощи введения в их просвет специальных препаратов, вызывающих склеивание стенок сосуда и последующее рассасывание вены), именно для крупных узлов с жидкостным содержимым.
«Низкий уровень ТТГ и есть узел в щитовидной железе»
Когда мы видим низкий уровень ТТГ (гормон передней доли гипофиза. Активирует продукцию и секрецию гормонов щитовидной железы (тиреоидных гормонов), инициирует клеточный рост и митотическую активность клеток щитовидной железы) в крови, это говорит об избытке гормонов щитовидной железы. При этом если в щитовидной железе есть узлы, возможно, избыток связан с ними. Однако низкий ТТГ и узлы щитовидной железы не всегда требуют лечения и мы часто встречаем таких пациентов.
«По биопсии узел доброкачественный»
Часто узлы щитовидной железы доброкачественные и не требуют лечения. Определить это можно только с помощью биопсии. Важно отметить, что доброкачественные узлы не опасны и не сокращают продолжительность жизни, при этом рассказы некоторых врачей про «перерождение» доброкачественных узлов в рак, по меньшей мере миф, и чаще связан с выполнением биопсии в неспециализированном центре.
Как правило, с узлами достаточно только периодического выполнения УЗИ и контроля гормонов щитовидной железы при участии эндокринолога.
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