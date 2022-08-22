В Петербурге устроили летний лагерь для семей с ВИЧ. Вот как это было!

Семейный ВИЧ-положительный лагерь в Комарово

На первую смену «Позитивная волна» набрала 40 участников — их искали в соцсетях. Никакой дискриминации одиночек (попасть могли все желающие), но в приоритете были пары — фонд хотел организовать именно семейный лагерь с комфортной безопасной средой для общения и отдыха.

Почему? Дело в том, что в программе лагеря был упор на укрепление семейных отношений. Например, тренинги по взаимодействию в паре, преодолению кризисов, эмоциональному выгоранию у родителей. А еще была арт-терапия, где люди выражали эмоции через рисование, телесные практики (участники в парах осваивали несложные упражнения из йоги и медитаций) под расслабляющую музыку. Физическая нагрузка сопровождалась комментариями психолога — он давал жизнеутверждающие установки, мотивировал на позитивные мысли.

Лучше понять себя помог тренинг «школа эмоций», где каждый рисовал прогноз погоды, отражающий внутреннее состояние, а потом группа эти прогнозы обсуждала. Для обсуждения личных переживаний проходили традиционные группы поддержки, а по вечерам участники играли в «Мафию» и «Крокодила», гуляли у Финского залива.