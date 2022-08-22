В Петербурге устроили летний лагерь для семей с ВИЧ. Вот как это было!

Несмотря на многолетнюю мировую борьбу со стигмой, люди с ВИЧ по-прежнему сталкиваются с ней чуть ли не ежедневно. Это чревато хроническими стрессами, депрессиями и другими ударами психики. Но иногда поднять дух и замотивировать на успех может хороший отдых на берегу Финского залива с единомышленниками. Так решили в петербургском фонде «Позитивная волна» и устроили лагерь для семей, затронутых ВИЧ.
Семейный ВИЧ-положительный лагерь в Комарово
На первую смену «Позитивная волна» набрала 40 участников — их искали в соцсетях. Никакой дискриминации одиночек (попасть могли все желающие), но в приоритете были пары — фонд хотел организовать именно семейный лагерь с комфортной безопасной средой для общения и отдыха.
Почему? Дело в том, что в программе лагеря был упор на укрепление семейных отношений. Например, тренинги по взаимодействию в паре, преодолению кризисов, эмоциональному выгоранию у родителей. А еще была арт-терапия, где люди выражали эмоции через рисование, телесные практики (участники в парах осваивали несложные упражнения из йоги и медитаций) под расслабляющую музыку. Физическая нагрузка сопровождалась комментариями психолога — он давал жизнеутверждающие установки, мотивировал на позитивные мысли.
Лучше понять себя помог тренинг «школа эмоций», где каждый рисовал прогноз погоды, отражающий внутреннее состояние, а потом группа эти прогнозы обсуждала. Для обсуждения личных переживаний проходили традиционные группы поддержки, а по вечерам участники играли в «Мафию» и «Крокодила», гуляли у Финского залива.
Зачем это нужно?
По словам организаторов, деньги на лагерь выделил благотворительный фонд «Абсолют-Помощь». Первый опыт оказался успешным. Люди сплотились, получили заряд энергии, завели новые знакомства, для кого-то лагерь стал первый опытом участия в подобных мероприятиях. Кроме того, петербуржцы, которые обращались за помощью к психологам Фонда по интернету, поговорили со специалистами вживую.
«Участники прочувствовали уют принимающей обстановки, смогли расслабиться и найти общение. В итоге каждый получил новые знакомства, знания, либо опыт или все сразу. Фонд в предвкушении новых мероприятий для желающих!», — рассказал организатор лагеря Алексей Новак.и
А что вообще в Петербурге с ВИЧ?
Статистика по ситуации с ВИЧ регулярно публикуется на сайте городского Центра СПИДа. Так, за 6 месяцев этого года петербургские медики выявили 1 213 пациентов с ВИЧ, включая 6 детей. СПИД зафиксировали у 360 человек, а 388 человек с ВИЧ умерли. Всего на 30 июня на диспансерном учете в городском центре СПИДа состояли 33 577 ВИЧ-положительных людей. Правда, в это число не входят те, кто находится в тюрьме или СИЗО, а также люди, которые не встали на учет по своему желанию.
Самый распространенный путь получения ВИЧ — половой. В 2022 году на него пришлось 79,7% случаев.
Где еще помогают петербуржцам с ВИЧ?
ВИЧ-положительные петербуржцы бесплатно получают антиретровирусные препараты в Центре СПИДа, но еще в городе есть несколько фондов, куда можно обратиться. Помимо «Позитивной волны», есть фонд «СПИД.ЦЕНТР», которые проводит тестирование всем желающим, группы поддержки и другие активности. А еще у него есть «Аптечка» — проект, в рамках которого люди могут получить антивирусную терапию, постконтактную и доконтактную профилактику.
Есть Ассоциация Е.В.А. — первая в России негосударственная сетевая организация, созданная в защиту женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией и другими социально значимыми заболеваниями.
Один из старейших фондов «Гуманитарное действие» (признан иностранным агентом) — он работает в Петербурге уже больше 20 лет, помогает людям с ВИЧ и наркозависимостью. Еще одна организация «Пациентский контроль» отслеживает ситуацию с лекарствами в регионах и помогает добиться лечения.
Цель у этих (и других) фондов одна — не оставить человека один на один со своей бедой и приблизить Россию к победе над эпидемией ВИЧ. Все они активно внедряют принцип «Н=Н» («неопределяемый - непередающийся»), который заключается в том, что если человек принимает терапию и имеет неопределяемую вирусную нагрузку, то он никого не может заразить, проводят тестирование, а в случае выявления ВИЧ, консультируют и отправляют в Центр СПИДа. Все это по крупицам ломает стигму и дискриминацию.
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