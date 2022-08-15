Беглов снова рекомендовал жителям Петербурга носить маски в общественных местах

Он добавил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а «ковид – опасное и коварное и заболевание»: «Рекомендую носить маску в общественных местах».

Градоначальник напомнил, что в городе все еще действует кампания по вакцинации от коронавируса, и отметил, что «лучше сделать прививку и обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе».

Напомним, неделей ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка. И рекомендовал носить маски в общественных местах и ревакцинироваться от коронавируса.