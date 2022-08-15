18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Беглов снова рекомендовал жителям Петербурга носить маски в общественных местах

Поделиться:

Петербуржцам рекомендовали носить маски в общественных местах. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России – Санкт-Петербург».

Shutterstock.com

Он добавил, что пандемия коронавируса еще не закончилась, а «ковид – опасное и коварное и заболевание»: «Рекомендую носить маску в общественных местах».

Градоначальник напомнил, что в городе все еще действует кампания по вакцинации от коронавируса, и отметил, что «лучше сделать прививку и обезопасить себя и своих родных, близких, коллег по работе».

Напомним, неделей ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка. И рекомендовал носить маски в общественных местах и ревакцинироваться от коронавируса.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: