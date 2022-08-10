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Какие болезни убивают трудоспособных жителей Петербурга чаще других? Рассказали в комздраве

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Комитет по здравоохранению Петербурга назвали главные причины смерти горожан. В лидерах — болезни системы кровообращения и коронавирус. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства, пишет РБК.

David Bokuchava / Shutterstock.com

В 2021 году в Петербурге основными причинами смерти людей трудоспособного возраста стали: болезни системы кровообращения (30,9%), новая коронавирусная инфекция (18,6%), внешние причины (15,4%) и новообразования (14,2%).

В комитете добавили, что к смерти от коронавируса добавляются и ассоциированные с пандемией заболевания, в частности — пневмонии. Отмечается, что доли умерших от болезней системы кровообращения с 56,2% в 2019 году до 42,9% в 2021 году. А вот уровень смертности от коронавируса, наоборот, вырос: в 2020 году она составила 15,5%, а в 2021 году — 28,1%.

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