Какие болезни убивают трудоспособных жителей Петербурга чаще других? Рассказали в комздраве

В 2021 году в Петербурге основными причинами смерти людей трудоспособного возраста стали: болезни системы кровообращения (30,9%), новая коронавирусная инфекция (18,6%), внешние причины (15,4%) и новообразования (14,2%).

В комитете добавили, что к смерти от коронавируса добавляются и ассоциированные с пандемией заболевания, в частности — пневмонии. Отмечается, что доли умерших от болезней системы кровообращения с 56,2% в 2019 году до 42,9% в 2021 году. А вот уровень смертности от коронавируса, наоборот, вырос: в 2020 году она составила 15,5%, а в 2021 году — 28,1%.