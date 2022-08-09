Так ли вреден сахар? Надо ли его заменять? Кому, зачем и чем? Отвечает эндокринолог

Что такое сахар

По своей химической природе привычный нам сахар ー это углевод сахароза. Это дисахарид, состоящий из двух моносахаридов: α-глюкозы и β-фруктозы. В природе сахароза содержится во многих фруктах, плодах и ягодах. Больше всего её в сахарной свекле и сахарном тростнике, поэтому в промышленных масштабах сахар получают из этих растений.

При поступлении в организм сахароза под действием ферментов расщепляется, частично во рту, но в основном уже в двенадцатиперстной кишке, до глюкозы и фруктозы. После этого моносахариды проникают через стенку тонкого кишечника в кровь, а дальше ー во все клетки организма. В клетки они попадают с помощью белков-переносчиков. Часть этих белков (в клетках мышц, жировой ткани, сердца) активируются только в присутствии гормона инсулина (поэтому его недостаточность при сахарном диабете влияет на метаболизм глюкозы).

После попадания в клетку моносахариды расщепляются и становятся источником энергетических молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и строительным материалом для клеточных структур. Кроме того, глюкоза запасается в гликоген, который потом постепенно расщепляется, обеспечивая стабильную концентрацию глюкозы в крови ー а значит, энергии в клетках.

Кажется, сахар не так уж плох? Ведь глюкоза нужна нам как источник энергии. Да, глюкоза нам безусловно нужна. Проблема конкретно с сахаром в том, что кроме моносахаридов он ничего не содержит. Его иногда называют «пустыми калориями», потому что кроме энергии этот продукт нам не может дать ни витаминов, ни минералов, ни белков, ни жиров. Можно ли чем-то заменить сахар, чтобы он был полезнее?