Как работают мужские оральные контрацептивы? А когда они появятся? Спросили у врача!

Первая противозачаточная таблетка была выпущена около 60 лет назад, с тех пор появились десятки подобных препаратов. Все они предназначались для женщин: именно они должны были каждый день в одно и то же время пить таблетки, тратить деньги, переносить побочные эффекты, и вообще быть ответственными за процесс предохранения. Но в ближайшее время все должно измениться: мужские оральные контрацептивы вот-вот должны выйти на массовый рынок. К этой новинке мужчинам пора морально готовиться. Мы поможем!
Как работают стандартные гормональные контрацептивы
Гормональные контрацептивы бывают в виде таблеток, вагинальных колец, внутриматочных спиралей и накожных пластырей. Суть работы большинства препаратов заключаются в подавлении овуляции — они препятствуют выходу зрелой яйцеклетки из яичника. При регулярном приеме яичники погружаются в «спящее» состояние. Другие, прогестиновые контрацептивы, меняют консистенцию слизистой пробки в канале шейки матки (делает ее плотнее) и таким образом достигается контрацептивный эффект. Гормональная контрацепция дает временный и обратимый эффект, поэтому в большинстве случаев фертильность восстанавливается в течение нескольких циклов.
В чем плюсы?
Оральные контрацептивы широко применяется не только для защиты от беременности, но и для лечения акне, предменструального синдрома и предменструального дисфорического расстройства. Во многих статьях говорится, что контрацептивы восстанавливают нарушения менструального цикла. Эндокринолог и авторка Telegram-канала «Эндоновости» Ева-Лилит Цветкова отмечает, что это не совсем так: КОК только создают видимость его нормализации.
Отдельная тема — контрацептивы и рак. В прошлом году исследователи из Швеции изучили данные о здоровье более 250 000 женщин, чтобы сравнить уровень распространенности онкологических заболеваний яичников и эндометрия между теми, кто принимал и теми, кто никогда не принимал противозачаточные таблетки. Оказалось, что у женщин, которые принимали противозачаточные таблетки, риск рака эндометрия снизился на 32%, а риск рака яичников — на 28% по сравнению с теми, кто не принимал такие препараты.
Ученые связывают защитный эффект контрацептивов с отсутствием овуляций. Дело в том, что каждая овуляция «травмирует» яичник, а отторжение слизистой оболочки эндометрия, которое происходит при менструации, повреждает ткани матки. Чтобы залечить повреждения и восстановить целостность тканей, клетки начинают усиленно делиться. Чем больше овуляций и менструаций, тем выше риск «ошибок» деления, которые могут привести к превращению клеток в опухолевые.
«Спасибо» контрацептивам за депрессию
Крупное датское исследование 2016 года, включившее данные более миллиона молодых женщин, показало, что те, кто использовал гормональные контрацептивы, с большей вероятностью прибегали к антидепрессантам — такой риск был выше на 23%. При этом риски были выше для тех, кто использовал трансдермальный пластырь с норэлгестромином и вагинальное кольцо с этоногестрелом по сравнению с оральными контрацептивами (ОК), а также для подростков в возрасте 15-19 лет. Еще одно ретроспективное исследование, включившее данные 1236 женщин, тоже указало на то, что у тех, кто получал ОК в подростковом возрасте, с большей вероятностью диагностируют депрессивное расстройство.
Кроме того, применение этих препаратов может привести к повышению свертываемости крови, риску тромбообразования и артериального давления. А все эти процессы — важные предрасполагающие факторы тромбозов сосудов, инфаркта миокарда, инсульта и других тромбоэмболических заболеваний. Именно поэтому гормональная контрацепция с осторожностью назначается женщинам, у которых есть отягощенная наследственность по сердечно-сосудистой патологии. Наконец, побочные действия гормональных контрацептивов могут включать нарушения работы пищеварительной системы.
Мужские оральные контрацептивы — уже реальность
«Существует как будто бы неравномерность ответственности за предотвращение незапланированной беременности. Как будто бы вся она ложится на плечи женщины*. Большинство контрацептивов существуют для людей с яичниками, а не яичками. И хотя мужские* (не все люди с пенисом и тестикулами - мужчины) кондомы и вазектомию никто не отменял, есть люди, которые саботируют их использование», — говорит доктор Цветкова.
Исследования так называемых «мужских» контрацептивов, которые бы подавляли синтез сперматозоидов, ведутся уже давно. На конгрессе ENDO 2022, который проходил в мае, ученые представили результаты фазы 1 исследования таких препаратов. Суть их действия заключается в супрессии тестостерона, достаточной для прекращения сперматогенеза, но не вызывающей гипогонадизма (проявлений недостаточности половых гормонов).
Сейчас в разработке две подобные таблетки — диметандрола ундеканоат (DMAU) и 11б-метил-19-нортестостерон-17б-додецилкарбонат (11b-MNTDC). Их нужно принимать один раз в день по отдельности или в комбинации. По данным ученых, они эффективны и безопасны, но впереди ещё много исследований.
«Механизм действия такой: это про-лекарства (т.е. активными являются их метаболиты, образуемые в организме) с андрогенным и прогестагенным эффектом. За счет своей похожей на тестостерон структуры они подавляют синтез гонадотропина по принципу обратной отрицательной связи, что снижает синтез своего тестостерона. Сниженный уровень тестостерона подавляет сперматогенез. От начала приема таблеток до снижения количества сперматозоидов до безопасного проходит около трех месяцев. Затем при ежедневном приеме поддерживается контрацептивный эффект», — говорит Ева-Лилит Цветкова.
Плюс в том, что этот вид контрацепции является обратимым, в отличии от вазектомии (хотя она тоже бывает обратимой, но точная частота неизвестна).
«Пока неизвестно, какие эффекты супрессии тестостерона будут проявляться при длительном приеме этих препаратов. Это может быть снижение либидо, например. За время исследования (28 дней) побочных эффектов зарегистрировано не было. Пока всё очень сырое и говорить о массовом применении точно рано, но нам необходимы различные и удобные способы мужской* контрацепции. Согласно подсчетам, ее применение может сократить до 40% нежелательных беременностей в мире. И эти таблетки выглядят перспективно», — заключила эндокринолог.
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