Как работают мужские оральные контрацептивы? А когда они появятся? Спросили у врача!

В чем плюсы?

Оральные контрацептивы широко применяется не только для защиты от беременности, но и для лечения акне, предменструального синдрома и предменструального дисфорического расстройства. Во многих статьях говорится, что контрацептивы восстанавливают нарушения менструального цикла. Эндокринолог и авторка Telegram-канала «Эндоновости» Ева-Лилит Цветкова отмечает, что это не совсем так: КОК только создают видимость его нормализации.

Отдельная тема — контрацептивы и рак. В прошлом году исследователи из Швеции изучили данные о здоровье более 250 000 женщин, чтобы сравнить уровень распространенности онкологических заболеваний яичников и эндометрия между теми, кто принимал и теми, кто никогда не принимал противозачаточные таблетки. Оказалось, что у женщин, которые принимали противозачаточные таблетки, риск рака эндометрия снизился на 32%, а риск рака яичников — на 28% по сравнению с теми, кто не принимал такие препараты.