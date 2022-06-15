Роспотребнадзор введет дополнительные меры против завоза чумы в Россию

Решение объясняется «сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории РФ», а также завоза чумы из «неблагополучных в эпидемическом отношении стран». Глава Роспотребнадзора также поручила территориальным подразделениям ведомства проверить готовность медучреждений на случай выявления болезни у пациентов. Кроме того, региональные ведомства должны будут определить категории граждан, которые в обязательном порядке подлежат вакцинации против чумы.

Помимо этого, Попова рекомендовала главам регионов обеспечить готовность к «проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта РФ». В регионах поручено провести информирование граждан о мерах профилактики заболевания.

Еще в декабре 2021 году глава Роспотребнадзора заявила, что в странах СНГ зафиксировали 45 природных очагов чумы. По словам Анны Поповой, из-за изменения климата происходит «изменение границ очагов чумы».