«Ъ»: клиники красоты в России готовятся к дефициту ботокса

В страну поставляли только диспорт от французской Ipsen (73,8% импорта) и ксеомин от немецкой Merz. Их поставки упали на 31% и 3% соответственно.

В 2021 году порядка 25,3% импорта ботулотоксинов получил ботокс от Allergan. В марте американская AbbVie, владеющая Allergan, прекратила поставки в Россию из-за ситуации на территории Украины. Ipsen и Merz уже возобновили работу после приостановки.

«Иссякающие запасы ботокса уже вызывают тревогу у клиник», — сказала соучредитель СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» (НАКЭМ) Юлия Франгулова.

На российские аналоги, типа релатокс от «Микрогена» и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова, медики готовы перейти только случае серьезных сбоев с поставками и значительного роста цен на импортную продукцию.

По данным RNC Pharma, в первом квартале 2022 года выросло производство ботулотоксинов на 68,6% год к году, почти до 105 тыс. упаковок. По данным «Ростеха» (владеет «Микрогеном») продажи препарата в январе-апреле выросли на 80%.