Знакомьтесь, Наталья Гольтякова — потомственная казачка, меняющая эстетическую медицину Петербурга и Москвы

В начале 2010-х собственник медицинского центра «Камертон» (стал GMTClinic в 2017 году. — Прим. ред.) Татьяна Талашкина, после долгих поисков генерального директора доверилась 32-летней Гольтяковой. За плечами Натальи к тому моменту было управление сетью велнес-клубов в Петербурге на посту антикризисного гендиректора и опыт управления предприятием в сфере эстетической медицины. Всего за полгода молодой топ-менеджер вывела центр на новый уровень развития, впоследствии проведя полный ребрендинг и завоевав с командой не только доверие пациентов, но и множество наград в сфере эстетической медицины. Сегодня GMTClinic на Петроградке более 11 лет, в Петербурге ее знают как одну из самых оснащенных, с высоким качеством медицинских услуг и сервиса.

«Правильный, доверительный коннект с собственником — недостающая деталь во многих российских бизнес-проектах, мы не умеем работать в партнерстве. Для меня же это база, благодаря которой я могу действовать», — рассказывает Наталья.