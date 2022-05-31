Знакомьтесь, Наталья Гольтякова — потомственная казачка, меняющая эстетическую медицину Петербурга и Москвы

Потомственная казачка и выпускница РГПУ им. Герцена Наталья Гольтякова руководит GMTClinic в Москве и Петербурге: вдохнула новую жизнь в GMTClinic на Петроградке, превратив ее в место с умным подходом к омоложению и лучшими косметологическими аппаратами. Была приглашена открыть и, невзирая на кризисы, продолжает развивать одну из самых успешных клиник в столице.
«У меня дедушка занимался разведением лошадей, я в полной мере казачка. Кнут есть свой, как и положено», — говорит Наталья, которую по праву называют селфемейд-вумен и трендсеттером в мире эстетической медицины, ЗОЖ и prevent age. Гольтякова родилась в Ростове-на-Дону, живет в Москве и регулярно бывает в Петербурге — сеть GMTClinic находится в двух городах, но ее история начиналась на Петроградке, на улице Льва Толстого.
В начале 2010-х собственник медицинского центра «Камертон» (стал GMTClinic в 2017 году. — Прим. ред.) Татьяна Талашкина, после долгих поисков генерального директора доверилась 32-летней Гольтяковой. За плечами Натальи к тому моменту было управление сетью велнес-клубов в Петербурге на посту антикризисного гендиректора и опыт управления предприятием в сфере эстетической медицины. Всего за полгода молодой топ-менеджер вывела центр на новый уровень развития, впоследствии проведя полный ребрендинг и завоевав с командой не только доверие пациентов, но и множество наград в сфере эстетической медицины. Сегодня GMTClinic на Петроградке более 11 лет, в Петербурге ее знают как одну из самых оснащенных, с высоким качеством медицинских услуг и сервиса.
«Правильный, доверительный коннект с собственником — недостающая деталь во многих российских бизнес-проектах, мы не умеем работать в партнерстве. Для меня же это база, благодаря которой я могу действовать», — рассказывает Наталья.
Восемь лет назад под руководством Гольтяковой была открыта вторая клиника на все четыре(!) этажа особняка в центре на Новинском бульваре. На запуск было 4 месяца, а в столице Наталья толком никого не знала: «Сидит какая-то блондинка, не производящая впечатление серьезной женщины. Очередной проект, а сколько таких уже закрылось — примерно так меня воспринимали тогда».
Но сложности и дедлайны не вынудили Гольтякову спасовать или начать принимать успокоительные: «Наоборот, повышается концентрация внимания. В самые напряженные дни могу убрать часть задач — оставить только важные, те, что дадут мне 80 % успеха. Конечно, часто у меня 7-дневная рабочая неделя».
Прямо сейчас Наталья вновь проводит ребрендинг и реорганизацию формата: превращает GMTClinic из клиник эстетической медицины в полноценные клиники эстетики и качества жизни, где пациента ведут комплексно и дают ему нечто большее, чем внешняя красота. Вдохновением послужили поездки в европейские оздоровительные центры, такие как Chenot, SHA Wellness Clinic, Clinique La Prairie.
«Я вижу в этом формате работы будущее эстетики: невозможно ремонтировать фасад, если сам фундамент находится в плохом состоянии. Трещины будут, как ни закрашивай», — отмечает Наталья Гольтякова.
Один из главных принципов GMTClinic — это cинергия эстетической и системной медицины. Перед антиэйдж-процедурами врачи-косметологи здесь назначают лабораторные исследования, применяют ДНК-тесты и тесты для определения пищевой непереносимости, работают в связке с врачами-эндокринологами, гастроэнтерологами: таким образом, на базе качественной диагностики составляется индивидуальный и долгосрочный план омоложения.
В условиях санкций и логистических перебоев задач в клинике прибавилось: например, прямо сейчас Наталья анализирует, как предоставлять услуги по омоложению, если часть привычных брендов уйдет с рынка.
«Мы приняли решение закупить препараты и расходники на несколько месяцев вперед, в это время не меняем цены и смотрим, есть ли на рынке альтернативы: изучаем другую Европу, Азию, тестируем российские аналоги. Главное — принимаем решения взвешенно. Коллеги спрашивают меня: “Наташа, ты что из русского закупила?” Пока ничего. Мы не спасаем жизни людей в экстренном порядке, а работаем в долгую. Поэтому имеем возможность, а значит — должны осознанно вводить новые медицинские услуги и препараты».
Управление медицинской клиникой — задача не из простых, предупреждает Гольтякова: «Ты должна собрать команду и уметь ее настроить, систематизировать процессы, видеть цифры, чувствовать тренды, уметь работать с поставщиками, верно видеть конкурентов, выстраивать взаимоотношения и программу лояльности с пациентами, выстраивать отношения со всеми стейкхолдерами. Если ты умеешь донести до собственника свои идеи развития компании, обосновать их — это уже половина победы!»
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