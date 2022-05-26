Из России ушли самые популярные филлеры. Что теперь будет с косметологическим рынком?

В середине марта американская биофармацевтическая компания AbbVie приостановила поставки в Россию самых популярных в стране средств эстетической медицины — ботокса и филлеров, а цены на оставшиеся препараты выросли. «Собака.ru» узнала, как городская индустрия красоты справляется с новыми реалиями в экономике.
Кто ушел?
Препаратами для эстетической медицины в структуре AbbVie занимается Allergan Aesthetics — подразделение, образованное из компании Allergan, которую AbbVie купила в 2020 году. Это подразделение поставляло ботокс (ботулотоксин типа А) и линейку филлеров Juvederm — одних из самых популярных в России.
По данным портала GxP News, в 2021 году в России филлеры устанавливались 1,7 млн раз, из которых 44,4% пришлось на различные позиции бренда Juvederm.
Что произошло с рынком после 24 февраля?
«Как и всю страну, косметологический рынок, естественно, встряхнули события конца февраля. В первую очередь, рост курса евро и доллара, от которого этот рынок был изначально кровно зависим, — говорит аналитик индустрии красоты и член экспертной группы Международного Совета по развитию индустрии спа и веллнесс Елена Москвичева. — Однако это не первый кризис в индустрии, и многие клиники отреагировали на него стандартным образом — вложили имеющиеся деньги в покупку препаратов или аппаратов, не дожидаясь, пока рубль обесценится. Компании-поставщики отмечали, что в апреле у них был заметный рост продаж недешевого оборудования. Ну и по моим собственным наблюдениям, число инвесторов, желающих вложить деньги в этот бизнес также не сократилось. Сейчас рубль укрепился, но дальновидные руководители ведут переговоры с компаниями, продающими косметологические аппараты, с учетом нового курса и весьма успешно».
Насколько выросли цены?
Генеральный директор GMTClinic Наталья Гольтякова сообщила, что некоторые поставщики подняли цены на филлеры и другие косметологические препараты еще в январе в плановом порядке. А после 24 февраля стоимость увеличилась снова, причем рост составил от 30 до 100%. Свою роль в этом сыграли и панические настроения — некоторые клиники пытались закупить как можно больше продукции, а еще активизировались перекупщики.
«У нас большой пул постоянных пациентов и огромная линейка препаратов, поэтому делать большие запасы крайне сложно. На складе хранится продукция на 10-14 дней работы, поэтому мы делали закупки по новым ценам и были вынуждены корректировать свой прайс-лист. Но потом, как только стоимость препаратов у поставщиков снижалась, мы тоже снижали цены. И, кстати, иностранные филлеры есть в наличии», — говорит Наталья.
Косметолог и дерматолог клиники Grandmed Дарья Лукина тоже успокаивает: все европейские филлеры есть в наличии. «Был момент, когда возникли перебои, но сейчас все достаточно стабильно и даже есть информация, что новые поставки уже идут. Стоимость выросла на 1,5 - 2 тысячи рублей».
Российская прошивка
Большинство опрошенных редакцией «Собака.ru» медиков сообщили, что либо не пользовались отечественными филлерами, либо делали это крайне редко. Как объясняет Дарья Лукина, есть несколько сертифицированных российских филлеров — «Амалайн» (он единственный сертифицирован для интимной контурной пластики), препараты «Гиалуформ» и «Рениаль».
«Российские филеры не так активно использовались до санкций. Они гораздо дешевле, чем европейские и корейские, в основном были в небольших медицинских центрах и, кстати, активно применялись в “серой косметологии”. В нашей клинике эти препараты не использовались, но у нас были пациенты, попробовавшие российские филлеры. К сожалению, после них иногда были осолжнения, приходилось использовать лидазу для выведения», — говорит Дарья Лукина.
По словам врача, гиалуроновая кислота в филлерах обладает определенными свойствами, например, эластичностью, пластичностью, когезивностью (как препарат ведет себя в тканях), а в российских филлерах нет столь сложной формулы и такой крутой «прошивки».
Но есть и хорошие новости: в ближайшее время свой филлер должен выпустить петербургский завод Solopharm. Он закупает французскую чистую гиалуроновую кислоту, поэтому препарат должен быть качественным.
С ботоксом ситуация лучше. Российский ботокс использовался и до санкций — с 2014 года на космологическом рынке есть препарат «Релатокс», но в большей степени он применялся в неврологической практике, чем в косметологии. В 2019 году появился ботулотоксин «Миотокс».
«В состав “Релатокса” входит желатин, который обладает определенной аллергенностью, в отличие от альбуминов, которые содержатся в других ботулотоксинах. Но в “Миотоксе” желатина нет, а еще он сразу находится во флаконе в жидком виде, что удобно для работы», — говорит Дарья Лукина.
Врач добавила, что стоимость на препараты ботулотоксина даже не выросла.
«Серый рынок» в экстазе
Вторая негативная тенденция, которую отмечают врачи — рост нелегального косметологического рынка. Он был и раньше, но в новых экономических условиях буквально получил «второе дыхание». Тогда как профессиональные клиники вынужденно подняли цены, а платежеспособность населения снизилась, у косметологов-самоучек есть дешевые (и несертифицированные) препараты, они работают на дому, а потому экономят на аренде.
Как выбрать хорошего врача, рассказывает врач-косметолог и дерматолог GMTClinic Александра Сёмова.
- Перед тем, как записываться к специалисту, нужно изучить сайты-агрегаторы, например «Продокторов», «Доктор рядом» или «Напоправку». Попасть в список врачей можно только предъявив диплом, который тщательно проверяют сотрудники этих компаний. На приеме смело просите посмотреть диплом врача и ординатуры. Не думайте, что этим вы оскорбите врача. Если меня об этом попросит, я только порадуюсь: значит, пациент нацелен на то, чтобы все было безопасно и правильно, будет соблюдать мои рекомендации и мы получим прекрасный результат.
- Затем нужно посмотреть сертификат о том, что врач может работать с ботоксом. Обратите внимание на дату получения: если доктор получил его всего 2 года назад, подумайте. Если 5-10, значит у него уже есть хороший опыт работы с препаратом.
- Как правило, хорошие косметологи работают в клиниках или частных оборудованных кабинетах, но они должны быть чистыми и правильно обставлены — стены из кафеля, соблюдены огромное количество норм, есть стерилизационная.
- Обязательно изучите, с какими препаратами работает врач. У них должны быть регистрационное удостоверение в России. Если вас хоть что-то смущает, лучше не пользоваться услугам этого специалиста. Инъекции — это опасное важное и ответственное мероприятие.
- Стоит насторожиться, если перед процедурой врач не собирает подробный анамнез. Специалист должен знать, какие процедуры вы выполняли ранее, какие лекарства принимали, чем болели и как лечились. Все это имеет значение. Например, у меня на сбор анамнеза уходит минимум 30 минут.
- Наконец, обратите внимание на внешний вид косметолога. Доктор обязан выглядеть ухожено. Нет, это не значит, что не должно быть морщин, он должен нравится лично вам. Дело в том, что врач пытается выполнить пациенту процедуру, смотря через свою призму красоты. Если ваши понятия о прекрасном расходятся, то ищите другого специалиста.
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