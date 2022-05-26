Из России ушли самые популярные филлеры. Что теперь будет с косметологическим рынком?

Российская прошивка

Большинство опрошенных редакцией «Собака.ru» медиков сообщили, что либо не пользовались отечественными филлерами, либо делали это крайне редко. Как объясняет Дарья Лукина, есть несколько сертифицированных российских филлеров — «Амалайн» (он единственный сертифицирован для интимной контурной пластики), препараты «Гиалуформ» и «Рениаль».

«Российские филеры не так активно использовались до санкций. Они гораздо дешевле, чем европейские и корейские, в основном были в небольших медицинских центрах и, кстати, активно применялись в “серой косметологии”. В нашей клинике эти препараты не использовались, но у нас были пациенты, попробовавшие российские филлеры. К сожалению, после них иногда были осолжнения, приходилось использовать лидазу для выведения», — говорит Дарья Лукина.

По словам врача, гиалуроновая кислота в филлерах обладает определенными свойствами, например, эластичностью, пластичностью, когезивностью (как препарат ведет себя в тканях), а в российских филлерах нет столь сложной формулы и такой крутой «прошивки».

Но есть и хорошие новости: в ближайшее время свой филлер должен выпустить петербургский завод Solopharm. Он закупает французскую чистую гиалуроновую кислоту, поэтому препарат должен быть качественным.