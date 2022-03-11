Инфекционист Оксана Станевич — о том, почему петербуржцы с онкозаболеваниями оказываются без адекватной помощи из-за позитивных ПЦР-тестов на коронавирус

В 26 лет вы стали врачом-консультантом по сложным лечебным и диагностическим ситуациям в клинике при ПСПбГМУ им. Павлова, вашей альма-матер. Что это значит —врач-консультант по сложным случаям?

Я помогаю коллегам разных специальностей —хирургам, эндокринологам, пульмонологам, онкологам — принять решение, как лечить пациента с инфекцией и сопутствующим тяжелым хроническим заболеванием. Это искусство балансирования: важно, чтобы человеку, несмотря на наличие инфекции, не стало хуже от исходной болезни. Кроме того, инфекции путают с дебютами гематологических или ревматологических заболеваний, поэтому я решаю вопросы дифференциальной диагностики — когда нужно отличить одно состояние от другого.