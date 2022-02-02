В России впервые нашли подвид «омикрона» ВА.2

«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан», — сказала Попова.

Она заявила, ссылаясь на данные из нескольких стран, что подвид более заразный, чем обычный «омикрон».

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как «омикрон»-штамм, впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У него выявили несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Ученые из датского Института сывороток уже отмечали, что подвид BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.

Напомним, в Петербурге порядка 80% новых заражений коронавирусом приходятся на штамм «омикрон». Оставшиеся 20% — заболевшие с «дельтой», которая поражает людей с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава Роспотребнадзора Анна Попова.