18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В России впервые нашли подвид «омикрона» ВА.2

Поделиться:

В России нашли первые случаи заражения подвида штамма «омикрон» — ВА.2. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

Shutterstock.com

«Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан», — сказала Попова.

Она заявила, ссылаясь на данные из нескольких стран, что подвид более заразный, чем обычный «омикрон».

Мутацию коронавируса B.1.1.529, также известную как «омикрон»-штамм, впервые обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. У него выявили несколько подвидов: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Ученые из датского Института сывороток уже отмечали, что подвид BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1, но вакцина снижает риск передачи вируса.

Напомним, в Петербурге порядка 80% новых заражений коронавирусом приходятся на штамм «омикрон». Оставшиеся 20% — заболевшие с «дельтой», которая поражает людей с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. Об этом заявили глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: