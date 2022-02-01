В Минцифры разъяснили, почему выдача QR-кодов по антителам пока не началась

«Минцифры РФ пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам, выдача которых планировалась после 1 февраля», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что QR-коды будут выдавать, как только внесут изменения в нормативно-правовую базу. Соответствующий сервис будет доступен на «Госуслугах».

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, кто сможет оформить QR-коды по антителам с февраля. Как она пояснила, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года получали положительные тесты на коронавирус.