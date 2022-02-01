18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

В Минцифры разъяснили, почему выдача QR-кодов по антителам пока не началась

Поделиться:

С 1 февраля в России планировали выдавать QR-кодов на основе антител. Однако пока эта функция недоступна из-за отсутствия методологии формирования сертификата. Об этом заявили в Минцифры, пишет «Интерфакс».

hodim / Shutterstock.com

«Минцифры РФ пока не получило методологию формирования COVID-сертификатов по антителам, выдача которых планировалась после 1 февраля», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что QR-коды будут выдавать, как только внесут изменения в нормативно-правовую базу. Соответствующий сервис будет доступен на «Госуслугах».

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, кто сможет оформить QR-коды по антителам с февраля. Как она пояснила, в базе Роспотребнадзора около 300 тысяч россиян, которые в течение года получали положительные тесты на коронавирус.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: