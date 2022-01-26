В Петербурге от коронавируса скончался годовалый малыш

В больнице имени Филатова скончался годовалый ребенок. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на комздрав Петербурга, у малыша была тяжелая соматическая патология. Непосредственной причиной смерти признали коронавирус.

Также сообщается, что за весь 2021 год умер один ребенок, за 2020-й — двое. Ранее вице-губернатор Ирина Потехина сообщила, что коронавирус у детей протекает непредсказуемо, и удается спасти не всех.

«Нагрузки в детской реанимации такие, что выдерживают только молодые и сильные. Потому что выхаживание малышей — ежедневный тест не только на профессионализм, но и на выносливость. Зачастую отойти от крошечного пациента нельзя ни на одну минуту — сутками. В отличие от взрослых, течение детских болезней нередко идет непредсказуемым образом», — рассказала Потехина.

Напомним, после новогодних праздников несовершеннолетние петербуржцы стали заболевать коронавирусом в восемь раз чаще. Об этом сообщила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.