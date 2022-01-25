В Ленобласти вслед за Петербургом приостанавливают оказание плановой медпомощи из-за «омикрона»

«Все медики первичного звена будут переведены на осмотры больных на дому, а также на оказание неотложной медицинской помощи в поликлиниках», — сказано в сообщении.

В правительстве региона пообещали передать около 30 автомобилей своего автопарка в районные больницы для обслуживания пациентов на дому.

Напомним, в Петербурге из-за штамма «омикрон» временно запретили проводить плановую медицинскую помощь и диспансеризацию. Соответствующее постановление подписали 21 января в Роспотребнадзоре.