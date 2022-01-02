Власти Петербурга потратили более миллиарда рублей на ремонт медучреждений

В пресс-службе уточнили, что в 2021 году в дополнение к корпусу-трансформеру Госпиталя для ветеранов войн построили еще три стационара, принимающих как и плановых пациентов, так и заболевших COVID-19.

В частности, отремонтировали акушерского отделение в Родильном доме № 16 имени проф. В.Ф. Снегирева, помещения амбулаторно-консультативного отделения в Городской больнице № 26, приемное отделение и помещения хирургического отделения в Городской больнице Святого Великомученика Георгия. Также средства потратили на ремонт помещений хирургического отделения (сосудистая хирургия) в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, помещений для установки аппаратов МРТ и КТ в Городской многопрофильной больнице № 2 и Онкоцентра в Песочном и Городском клиническом онкодиспансере.